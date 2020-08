Flüssigkeitstherapie – Medizinisches Fachbuch

Rolf Zander beschäftigt sich in „Flüssigkeitstherapie“ mit der Zusammensetzung von Infusionslösungen.

Das geringe Interesse an der Zusammensetzung von Infusionslösungen führt laut dem Autor seit Jahrzehnten zu erheblichen Problemen bei der Flüssigkeitstherapie

mit einem undifferenzierten Einsatz für den Volumen-Ersatz und die Flüssigkeitszufuhr. Er schreibt, dass z.B. in 25 britischen Hospitälern weniger als 50 % der Chirurgen nach einem ganzen Jahr Tätigkeit die Natrium-Konzentration von 0,9 % NaCl benennen können und im Allgemeinen die Unwissenheit vorherrscht. Er will dies mit seinem Buch verändern. Dieses Buch ist die zweite Auflage seines Fachbuches, da seit dem Erscheinen der ersten Auflage einige neue Fakten veröffentlicht worden sind, die die Flüssigkeitstherapie in einen neuen Zusammenhang gerückt haben.

Das medizinische Fachbuch „Flüssigkeitstherapie“ von Rolf Zander beantwortet u.a. Fragen wie: Ab welchem Volumenverlust ist die ersatzweise kristalloide Flüssigkeits-Zufuhr durch den eigentlichen

kolloidalen Volumen-Ersatz abzulösen? Der Autor bespricht zudem Themen wie die Wirkung einer Infusionslösung auf den Säure-Basen-Haushalt eines Patienten, die Differenzierung zwischen Volumen- und Hämotherapie und erklärt am Ende des Buches auch die Besonderheiten, auf die man in der Pädiatrie achten muss.

„Flüssigkeitstherapie" von Rolf Zander ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08047-8 zu bestellen.

