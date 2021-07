Lehren der Einweihung – Lehrreiche Texte

Volker von Schintling-Horny will den Lesern mit „Lehren der Einweihung“ beim Verstehen der Welt helfen.

In dem neusten Werk des vielseitigen tredition Autors finden die Leser verschiedene Texte, die erklären, wie und warum die Welt heute ist und wie sie in der Zukunft eventuell aussehen wird. Es geht u.a. um die Lehren des Don Juan in Carlos Castaneda Romanen, die einen Einweihungsweg beinhalten. Das Hauptthema ist viel Energie zu sammeln, das vorhandene Wissen zu rekapitulieren, aufzuarbeiten und sich davon zu befreien. Daraufhin soll man sich als freier, energiegeladener Mensch durch das Träumen von dieser Welt lösen um dort sein wo die Einweihung stattfindet. Der Autor meint, dass, wenn man annimmt, dass es vor der Babylonischen Sprachverwirrung auf der ganzen Erde nur eine Ursprache gegeben hat, dass die deutsche Sprache diejenige die der Ursprache am Nächsten kommt. Ludwig Richter zeigt den Lesern wie Sprache verfallen kann.

Buchstaben sind laut „Lehren der Einweihung“ von Volker von Schintling-Horny nicht nur Schriftzeichen sondern auch Kraftträger und Sinnbilder für feste Begriffe. So bedient sich die neue Homöopathie von Erich Körbler (1938-1994) der Buchstaben-Runen I, Y, S mit großem Erfolg als Heilglyphen. In Indien ist das heidnische Wissen, das ursprünglich aus Nordeuropa stammt, in verschiedenen Klöstern aufbewahrt. Baird Spalding hat diese Texte übersetzt und zugänglich gemacht. Das Buch liefert den Lesern somit eine Vielfalt von abwechslungsreichen Texten, welche die Welt auf ihre eigene individuelle Sicht beschreiben und die Leser zum Nachdenken anregen.

„Lehren der Einweihung“ von Volker von Schintling-Horny ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-8326-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

