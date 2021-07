Mein Ghana – Kultureller Reisebericht

Walter Ulrich teilt in „Mein Ghana“ seine Eindrücke über Afrika und seine Menschen.

Der Autor nimmt die Leser in seinem neuen Buch in Tagebuchform mit nach Afrika und lässt sie dort vor allem am Leben in Ghana teilhaben. Es begann für den Autor alles bereits im Jahr 1989, als er Emanuel aus Ghana kennenlernte und viele Jahre lang mit ihm in Kontakt blieb. Als dieser nach einigen Jahren ohne Kontakt wieder anrief, hatte sich in dessen Leben einiges verändert – und es gab zwischen ihm und dem Autor einige Gemeinsamkeiten. Nach anfänglichem Zögern entschied er sich dazu, nach Ghana zu reisen, um Emanuel zu besuchen, denn durch ihn hatte er eine Frau, für die er sich sehr interessierte, kennen gelernt. Doch der Anfang seiner Reise ist voller Zweifel und bereits am Flughafen erlebt er den ersten Betrug. Ist dies ein gutes Zeichen für seine Zeit in Ghana?

Die Leser lernen das Land und dessen Leute im Verlauf des Reiseberichts „Mein Ghana“ von Walter Ulrich immer besser kennen. Die Leser erhalten durch die Erfahrungen des Autors, der doch länger in Afrika blieb, als er am Anfang hätte annehmen können, einen authentischen Einblick in ein Land, das viele Probleme hat, aber trotz allem voller glücklicher und freundlicher Menschen steckt. Der Autor teilt, wie er in eine Ghanaische Großfamilie integriert wurde und beschreibt die Ghanaische Kultur. Das Buch ist eine interessante Lektüre für alle, die gerne mehr über den Alltag in Ghana lernen möchten.

„Mein Ghana" von Walter Ulrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-4429-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

