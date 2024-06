Neu von Margot Schmitt: LOTUS Haarpflege speziell für Frauen in der Menopause

Lotusblüte, Hopfen, FollicusanTM, Panthenol und Q10 + Intensive Versorgung von Haar und Kopfhaut mit wertvollen Nährstoffen und Antioxidantien + Stärkung, Vitalisierung und Regenerierung

Die Expertin für schönes Haar und gesunde Kopfhaut – Margot Schmitt – hat eine neue Haarpflegeserie kreiert: LOTUS – speziell entwickelt für die Zeit in und nach der Menopause. Diese exklusive Produktlinie kombiniert die einzigartigen Eigenschaften des Lotus mit fortschrittlicher Haarpflegetechnologie, um den besonderen Bedürfnissen von Frauen in dieser Lebensphase gerecht zu werden.

Die Lotusblüte ist seit Jahrhunderten ein Symbol der Schönheit, Reinheit und Erneuerung. Im alten Ägypten galt der Lotus sogar als Symbol der Wiedergeburt. Diese mythischen Bedeutungen und die symbolische Kraft des Lotus haben Friseurmeisterin Margot Schmitt inspiriert, den Lotusblütenextrakt zum Herzstück ihrer neuen Haarpflegeserie zu machen.

Die Herausforderung: Haarpflege in der Menopause

Die Menopause bringt für Frauen große Veränderungen mit sich. Dazu zählt auch das Erscheinungsbild der Haare. Häufig treten Probleme wie Trockenheit, Haarbruch, Haarausfall und reduzierte Haardichte auf, die eine ganz besondere Pflege und Aufmerksamkeit benötigen. Die neue LOTUS-Haarpflege- und Kopfhautserie wurde entwickelt, um diesen Herausforderungen effektiv zu begegnen und bietet zugleich ein luxuriöses Pflegeerlebnis. Denn: Margot Schmitt möchte Frauen in der Menopause unterstützen und helfen, sich schön und selbstbewusst zu fühlen.

Die Kraft des Lotus

Der Lotus ist bekannt für seine regenerierenden und nährenden Eigenschaften. Diese bemerkenswerte Pflanze ist reich an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Die ausgesuchte Rezeptur der neuen LOTUS-Serie nutzt diese natürlichen Vorteile und verbindet sie mit innovativen Inhaltsstoffen.

Extrakte aus der Lotusblüte, Hopfen, FollicusanTM, Q10, Panthenol und Vitamin E beruhigen, stärken und vitalisieren Haar und Kopfhaut, die so intensiv mit wertvollen Nährstoffen versorgt werden können. Die Regeneration und Stärkung der Haarstruktur wird unterstützt, während die feuchtigkeitsspendenden Komponenten tief in das Haar eindringen und es geschmeidig und glänzend machen. Die spezielle Rezeptur sorgt dafür, dass das Haar wieder an Vitalität gewinnt und sichtbar gesünder, stärker und voller erscheint.

Die Produkte der neuen LOTUS-Serie

LOTUS Haar Shampoo mit Hopfen und Q10

Das wertvolle Shampoo reinigt und pflegt sanft Haar und Kopfhaut. Lotus und Hopfen können das Haar stärken, Follicusan(TM) aktiviert die Haarwurzel und Q10 kann die Keratinproduktion unterstützen. So wird das Haar fülliger, stabiler und erhält Feuchtigkeit durch Panthenol. Die Schuppenschicht wird adstringiert, sodass das Haar glänzt.

LOTUS Haar Kur mit Hopfen

Hopfen, Lotus und Aloe Vera schenken dem Haar Kraft und Feuchtigkeit. Der saure pH-Wert der Kur wirkt sich adstringierend und neutralisierend aus und gibt Haar und Kopfhaut einen besonderen Schutz. Das Haar erhält intensive Pflege und Glanz durch Weizenproteine und Panthenol.

LOTUS Haar Ampulle mit Hopfen und Q10

Die Wirkstoffkombination aus Lotus, Hopfen, Q10, Follicusan(TM) und Vitamin E stärkt bei jeder Anwendung das Haar, baut es auf und stabilisiert es. Kopfhaut und Haarwurzel werden aktiviert und angeregt. Lotus und Hopfen können das Haar stärken, Follicusan(TM) aktiviert die Haarwurzel und Q10 kann die Keratinproduktion unterstützen. Vitamin E schenkt Kraft und Energie. Das Serum wird nach der Haarwäsche punktuell auf die Kopfhaut aufgetragen und einmassiert und verbleibt im Haar.

LOTUS Haar Stärkungs Spray mit FollicusanTM und Koffein

Das wertvolle Haarstärkungs Spray sorgt für fühlbaren Haaraufbau. Follicusan(TM) und Koffein aktivieren die Haarwurzel. Lotus und Hopfen können das Haar zusätzlich kräftigen. Das Spray schenkt sichtbar mehr Vitalität, Sprungkraft, Glanz und Fülle. Es wird ins handtuchtrockene Haar gesprüht und verbleibt im Haar.

Die Inhaltsstoffe der neuen Haarpflegeserie LOTUS

Lotus

Die Lotusblüte, eine Art Seerose, enthält neben den Vitaminen B und C auch Linolsäure, einen wirkungsvollen Anti-Aging-Stoff. Lotus glättet die Haarstruktur, indem jedes Haar mit einer Schutzschicht überzogen wird. Die Kämmbarkeit auch bei langem Haar wird verbessert. Es schützt das Haar vor Umweltbelastungen wie z. B. dem Anhaften von Partikeln oder freien Radikalen (UV-Strahlung).

Hopfen

Macht das Haar leichter kämmbar, geschmeidig, weich und glänzend und verleiht ihm Volumen. Die antibakterielle Wirkung des Hopfenextrakts schützt vor äußeren Einflüssen und bewahrt die Feuchtigkeit. Hopfenextrakt ist für seine stimulierende Wirkung auf die menschliche Kollagenproduktion bekannt. Dies ist vor allem dem Gehalt an Phytohormonen zu verdanken. Die phytoöstrogenen Eigenschaften wirken haarwuchsfördernd und follikelstärkend und können so für dichteres Haar sorgen. Gleichzeitig wirkt Hopfen gestresster Kopfhaut entgegen. Er beruhigt und schenkt dem Haar mehr Fülle und Festigkeit.

Follicusan(TM)

Follicusan(TM) ist eine klinische getestete, biologische Wirkstoffkombination, die den Haarwuchs fördert. Es stimuliert die dermalen Papillarzellen in den Haarfollikeln und wirkt somit vorzeitigem, beschleunigtem Haarausfall entgegen.

Q10

Das Coenzym Q10 fördert die Produktion des Haarbausteins Keratin. Es sorgt dafür, dass die Schuppenschicht des Haars gesund bleibt, es leichter kämmbar wird und glänzt. Als Antioxidans hemmt es Reaktionen, die durch Sauerstoff gefördert werden, und schützt so vor äußeren Einflüssen.

Panthenol oder Provitamin B5 spendet Feuchtigkeit, verleiht dem Haar Volumen und eine gute Kämmbarkeit.

Aloe Vera ist stark feuchtigkeitsspendend und vitalisierend. Die Aloe-Vera-Pflanze ist reich an der chemischen Verbindung Beta-Sitosterin, die helfen kann, die Haarbildung zu fördern und das Haarwachstum anzuregen.

Weizenprotein baut die Haarstruktur auf, erhöht die Vitalität und Elastizität. Dabei schützt es vor Beschädigungen des Haares und stärkt die Widerstandsfähigkeit.

Vitamin E oder Tocopherol ist feuchtigkeitsbindend und wirkt antioxidativ und zellschützend.

Koffein unterstützt die Vitalisierung und Stärkung der Kopfhaut.

LOTUS-Produkte von Margot Schmitt

Haar Shampoo mit Hopfen und Q10, 250 ml, empf. VK 17,50 Euro

Haar Kur mit Hopfen, 100 ml, empf. VK 12,50 Euro

Haar Ampulle mit Hopfen und Q10, 6×10 ml, empf. VK 19,90 Euro

Haar Stärkungs Spray mit FollicusanTM und Koffein, 250 ml, empf. VK 18,75 Euro

Weitere Informationen unter www.margot-schmitt.de

Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle

Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die „Original Traumrollen®“, die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.

