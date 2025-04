Budgethotels unter die Lupe genommen: Motel One siegt im Vergleichstest

Durch den Hoteltester und Bettenexperten Jens Rosenbaum wurden erstmals die vier Budgethotelmarken Premier Inn, Prize by Radisson, Motel One und Me and All direkt miteinander verglichen.

Gleichzeitig beleuchtete der Tester das lokale Umfeld am Beispiel von Hannover, da in der Landeshauptstadt von Niedersachsen der stärkste Zuwachs mehrheitlich in den unteren Preissegmenten der Hotellerie stattfindet, während die Mitte um das Überleben kämpft. Dieses Phänomen macht sich jedoch auch in anderen Regionen Deutschlands verstärkt bemerkbar.

Die seit dem Jahr 2018 unabhängig und ohne Ankündigung durchgeführten Hoteltests von Jens Rosenbaum verfügen über die Schwerpunkte Zimmer, Bett, Bad sowie Hygiene und Service, welche die Kernleistungen der Hotellerie beleuchten.

Diese Schwerpunkte stellen darüber hinaus auch einen Indikator für den Erfolg der Marke dar: „Die operativen Basics beherrschen, das Marken- oder Leistungsversprechen erfüllen sowie eine auskömmliche Rate sind das Fundament erfolgreicher Hotels“, so Jens Rosenbaum, der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert hat und als Chefredakteur des Fachmagazins „Schlafen Spezial“ tätig ist. „Wer bei diesen drei Grundanforderungen jeweils noch eine Schippe darauflegen kann, kaum Fehler macht und zudem über eine klare Strategie verfügt, wie das bei Motel One der Fall ist, hat die Nase einfach vorne.“

Unabhängige Hoteltests sind in der Lage, sowohl den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung aufzudecken als auch Fehler in der Strategie. In diesem Vergleichstest wurden die vier genannten Hotels kritisch miteinander verglichen, wobei sich Motel One als Gewinner klar durchsetzen konnte. Premier Inn hingegen bildete mit zahlreichen Defiziten das Schlusslicht. Somit bestätigt auch dieser Test, dass objektive und unabhängige Prüfungen vor Ort viel Aussagekraft über das jeweilige Produkt „Hotel“ haben können.

„Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung des Tests war in der Presse zu lesen, dass Motel One seine Erfolgsstrategie mit dem Einstieg eines Finanzinvestoren ausbaut, während Premier Inn für einen Personalabbau Kündigungen ausgesprochen hat. Diese Nachrichten haben mich dann nicht überrascht, denn die gebotene Leistung im Kontext der Rate gibt meist einen zuverlässigen Hinweis darauf, wie erfolgreich Konzept und Umsetzung sind“, fügt Jens Rosenbaum hinzu.

Der vollständige Vergleichstest ist unter dem Titel „ONE Prize all Inn“ in dem Fachmagazin Cost & Logis erschienen und kann online nachgelesen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlafen Spezial

Herr Jens Rosenbaum

Postfach 1332

31253 Lehrte

Deutschland

fon ..: +49 173 606 8898

web ..: http://www.schlafenspezial.de

email : rosenbaum@schlafenspezial.de

Der Verlag Schlafen Spezial ist Mitglied im Medienverband der freien Presse e.V. Inhaber und Journalist (DJV) Jens Rosenbaum spezialisierte sich mit seinem Fachmagazin auf die Themen Bett und Schlafen. Seit über zehn Jahren werden Publikationen und Beiträge in den Branchen Handel, Hotellerie und Industrie veröffentlicht. Das Magazin „Schlafen Spezial“ hat eine jährliche Druckauflage von durchschnittlich 500.000 Exemplaren. Der von Schlafen Spezial durchgeführte HOTEL-BETTEN-TEST sowie der in Kooperation mit dem Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. entwickelte HOTEL-BETTEN-CHECK schaffen erstmals in Europa eine unabhängige Informationsplattform über Hotelbetten, die im künftigen HOTEL-BETTEN-REPORT zusammengeführt werden sollen.

Gemeinsam mit anderen Fachmedien werden in den Bereichen Hygiene, Komfort und Nachhaltigkeit Hotels mit dem CLEAN-SLEEPING-, SMART-SLEEPING- und GREEN-SLEEPING-AWARD für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Jens Rosenbaum hat Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert, ist Journalist und Verleger sowie beratend tätig.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SHS Swiss Hospitality Solutions und SHS Academy auf Expansionskurs Anbieter für Hotelmanagementsoftware setzt mit der Bundesagentur für Arbeit auf die Förderung von IT-Nachwuchs