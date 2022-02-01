  • Heli Wimreiter & Nicole Köhlbichler: die Macher des glockna Designer Motel

    Das neue Designer Motel glockna in Fusch am Großglockner im Salzburger Land setzt Maßstäbe in der Verbindung von anspruchsvollem Abschalten und aktivem Durchstarten.

    BildDie naturnahe Architektur zitiert in ihrer mutigen Formensprache den Tauernkönig in seiner markanten Ausdruckskraft. Als gleichermaßen energiegeladen wie mutig erweisen sich die beiden Masterminds hinter dem neuen Hospitality-Highlight im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern: Helmut „Heli“ Wimreiter und Nicole Köhlbichler. In dem Unternehmer-Paar treffen die unterschiedlichen Welten der Gastronomie und Hotellerie kongenial aufeinander. Der gelernte Koch Helmut Wimreiter ist im legendären Traditionsbetrieb des ehemaligen „Bärenwirt“ in Fusch an der Großglocknerstraße aufgewachsen und kennt das Gastroleben von klein auf. Geschäfts- und Lebenspartnerin Nicole Köhlbichler steuert mit Bankausbildung und Magister-Abschluss des renommierten MCI Management Center Innsbruck eine umfassende kaufmännische Expertise bei.

    Das perfekte Match: Gastronom und Managerin

    Wimreiter zog es bereits früh in die Selbstständigkeit mit der Gründung der Marke Event-Cars, Catering & Event Service, im Jahr 2010, die bis heute zu den landesweit erfolgreichsten Catering-Unternehmen zählt und unter anderem auf medial bekannten Großevents auftritt. Erste gemeinsame Schritte in die erfolgreiche Selbstständigkeit – vom legendären Traditionsbetrieb zum modernen Lifestyle-Konzept – haben beide bereits im Jahr 2016 mit der Übernahme des Familienbetriebs und der Gründung der Bärenwirt Besitz GmbH unternommen. Darauf folgte 2019 die Gründung der Event-Gastro GmbH, die das Flugplatz-Restaurant „Die Fliegerei“ in Zell am See betreibt.

    Herzensprojekt mit Weitblick verwirklicht

    Mit dem Aufbau des neuen und wegweisenden Designer Motel glockna treten beide in die nächste Phase ihres engagierten Unternehmertums ein. „Nicole bringt genau das richtige Gespür für Lifestyle, Struktur und das Wohl der Gäste mit, das unsere gemeinsamen Projekte so sehr auszeichnet“, sagt Helmut Wimreiter, und Nicole Köhlbichler ergänzt: „Wir haben bereits gemeinsam Weitblick bewiesen durch die Gründung der Event-Gastro GmbH. Mit dem Designer Motel glockna verwirklichen wir nun unser Herzensprojekt und sind von seinem Erfolg überzeugt.“ In das für Ende 2026 zur Eröffnung geplante moderne Hotelkonzept fließen neben ihren gemeinsamen unternehmerischen Stationen zudem eine tiefe Verbundenheit mit der Region sowie die in Jahrzehnten gewachsene Gastgeber-Kompetenz der Familie Wimreiter ein.

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    glockna
    Frau Sabine Dächert
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    glockna – the mountain. the road. the place.
    Das neue Designer Motel glockna in Fusch am Großglockner vereint Hotelwelt und traditionellen Bergdorf-Charme in einem charismatischen Architektur-Konzept. BergHäuser auf höchster Ebene und vorgelagerter Infinity-Pool bilden ein aufregendes Ensemble zusammen mit tieferliegenden Suiten und Lofts. Eine natürliche Fassadenbegrünung und weitläufige Wiesenflächen betten das wegweisend an der Großglocknerstraße gelegene glockna harmonisch in die Natur des Nationalparks Hohe Tauern ein. Zu Füßen des Bergmassivs schafft die Eigentümer- und Betreiberfamilie Wimreiter einen Ort, der Bodenständigkeit, Adrenalin und Freiheit miteinander in Einklang bringt. Dies zeigt sich etwa im terrassenförmigen Aufbau der BergHaus-Formation, der an die Serpentinen der weltberühmten Route erinnert, sowie in den kantigen Formen der Dächer als Hommage an die alpinen Gipfel. Mit seinem innovativen Konzept aus Design, Mobilität, Natur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt das Designer Motel glockna ein Zeichen für die Zukunft des Alpentourismus. Die Eröffnung ist für den Winter 2026 geplant.

    Pressekontakt:

    max.pr
    Frau Sabine Dächert
    Leutstettener Str. 6
    82319 Starnberg

    fon ..: +49 (0) 179-7696650
    web ..: https://max-pr.eu/
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