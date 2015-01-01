System statt Zufall: RED RAM MEDIA macht B2B-Sichtbarkeit mit dem VISIBL-Framework planbar

Das VISIBL-Framework von RED RAM MEDIA führt Industrieunternehmen in sechs Phasen zu planbarer digitaler Sichtbarkeit, vom Tiefen-Audit bis zum dauerhaften Wachstumsmotor.

Die SEO- und KI-Agentur RED RAM MEDIA arbeitet mit Industrie- und Technologieunternehmen entlang eines festen, sechsstufigen Prozesses: dem VISIBL-Framework. Der Ansatz behandelt digitale Sichtbarkeit als technische Disziplin und folgt einem Leitsatz von Gründer Daniel Neubauer: SEO ist keine Magie. Es ist ein Prozess. Adressiert sind Maschinenbauer, industrielle Komponentenhersteller und technologiegetriebene B2B-Unternehmen, deren erklärungsbedürftige Produkte in klassischen Marketing-Ansätzen oft untergehen.

Klassische Agenturen starten beim Bauen. VISIBL startet beim Verorten.

Die meisten SEO-Agenturen beginnen ihre Arbeit bei der Umsetzung: Content schreiben, Autorität aufbauen, Seiten optimieren. RED RAM MEDIA setzt eine Stufe früher an. Bevor eine einzige Maßnahme startet, steht die Verortung, ein Tiefen-Audit aus Technik, Keyword-Profil und Geschäftsmodell. Daniel Neubauer nutzt dafür ein Bild aus dem Ingenieurwesen: Wer ein Haus ohne Statiker baut, bekommt etwas, das gut aussieht und beim ersten Sturm zusammenbricht.

„Wir hoffen nicht auf Rankings. Wir konstruieren sie“, sagt Daniel Neubauer, Gründer und Geschäftsführer von RED RAM MEDIA. „Klassische Agenturen jagen Algorithmen. Wir verorten zuerst das Geschäftsmodell und die Zielgruppe. Alles Weitere folgt daraus.“

Sechs Phasen, die aufeinander aufbauen

Das VISIBL-Framework gliedert die Arbeit in sechs Phasen, deren Anfangsbuchstaben das Akronym ergeben. Jede liefert ein konkretes Ergebnis und ist Voraussetzung für die nächste:

* Verorten: Tiefen-Audit aus Technik, UX und Keyword-Profil, dazu Wettbewerbs- und Content-Gap-Analyse.

* Identifizieren: ein KPI-Tree mit harten Geschäftskennzahlen, von Leads über Pipeline bis Umsatz.

* Segmentieren: Entscheider-Profile und eine vollständige Suchintentions-Map vom Problem bis zum Kauf.

* Inszenieren: Differenzierungs-Story, conversionstarke Seitenstruktur und Trust-Architektur.

* Bauen: Redaktionsplan, B2B-Inhalte mit Fachtiefe und technische Optimierung.

* Liefern & Lernen: Lead-Tracking, monatliche Strategie-Justierung und Quartals-Review als dauerhafter Wachstumsmotor.

Asset statt Ausgabe, Substanz statt Blackbox

Zwei Prinzipien tragen den Ansatz. Erstens gehört das entstehende System dem Kunden. Es arbeitet weiter, auch wenn die Zusammenarbeit endet, ein Asset statt einer laufenden Ausgabe. Zweitens bleibt jede Annahme, jede Entscheidung und jeder Hebel sichtbar. Eine Blackbox gibt es nicht.

„Das System gehört Ihnen. Es arbeitet auch dann noch, wenn wir nicht mehr im Projekt sind“, so Neubauer. „Genau das unterscheidet eine Investition in Infrastruktur von einer Marketing-Ausgabe, die mit dem letzten Rechnungsmonat endet.“

Für Industrie- und Technologieunternehmen, die in Jahren statt in Quartalen denken, ist der Prozess als nachvollziehbarer Bauplan angelegt. Welche Phase im Einzelfall den größten Hebel trägt, klärt sich in der Verortung.

Weitere Informationen zum VISIBL-Framework finden Sie unter www.redrammedia.com/visibl-framework/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RED RAM MEDIA KG

Herr Daniel Neubauer

Max-Eyth-Str. 41/1

89231 Neu-Ulm

Deutschland

fon ..: 0731 85074360

web ..: https://www.redrammedia.com/

email : hallo@redrammedia.com

RED RAM MEDIA ist eine spezialisierte SEO- und KI-Agentur für den technischen Mittelstand. Als Manufaktur statt Massenagentur arbeitet das Unternehmen aus Neu-Ulm mit Maschinenbauern, industriellen Komponentenherstellern und technologiegetriebenen B2B-Unternehmen, die digital die Marktposition erreichen wollen, die sie technologisch längst halten.

Gegründet wurde die RED RAM MEDIA KG 2018. Gründer Daniel Neubauer ist seit 2010 als Agenturinhaber tätig und bringt über 16 Jahre Erfahrung in Suchmaschinenoptimierung und Web-Entwicklung mit. Kern der Arbeit ist das hauseigene VISIBL-Framework, ein sechsstufiger Prozess, der Sichtbarkeit als technische Disziplin behandelt statt als kreative Vermutung.

2024 wurde die Agentur in der Liste der Top 30 SEO-Agenturen Deutschlands (agenturtipp.de) auf Platz 15 geführt und 2025 als Top-Agentur ausgezeichnet.

Pressekontakt:

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