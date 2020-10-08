RED RAM MEDIA startet neu gestaltete Website für SEO und KI im B2B

RED RAM MEDIA startet eine neue Website für SEO und KI im B2B: mit Leistungen, Fachwissen und VISIBL-Framework für mehr Sichtbarkeit in Suche und KI-Systemen.

Die auf den technischen Mittelstand spezialisierte SEO- und KI-Agentur RED RAM MEDIA ist mit einer vollständig neu aufgebauten Website online. Unter www.redrammedia.com bündelt das Unternehmen sein Leistungsportfolio, macht den eigenen Arbeitsprozess öffentlich nachvollziehbar und erweitert das Angebot für Industrie-, Maschinenbau- und Technologieunternehmen.

Wissens- und Entscheidungsplattform statt reiner Visitenkarte

Die neue Website ist als Wissens- und Entscheidungsplattform angelegt. Strukturellen Kern bildet das hauseigene VISIBL-Framework, ein sechsstufiger Prozess von der Verortung bis zur laufenden Skalierung, der Sichtbarkeit als technische Disziplin behandelt. Ergänzt wurde das Portfolio um die Optimierung für KI-Suchmaschinen wie ChatGPT, Perplexity und Googles AI Overviews, ein Thema, das für den technischen Mittelstand zunehmend geschäftskritisch wird, weil technische Einkäufer ihre Recherche dorthin verlagern.

Neben den Leistungsseiten umfasst die Website einen wachsenden Content-Hub: ein Fachlexikon mit Definitionen rund um SEO und KI-Suche, How-to-Ratgeber für Entscheider sowie Entscheidungshilfen, die strategische Alternativen gegenüberstellen.

„Die meisten Agenturen starten bei der Umsetzung. Wir starten eine Stufe früher, bei der Verortung. Die neue Website macht diesen Prozess öffentlich nachvollziehbar: Jede Annahme und jede Entscheidung wird sichtbar. Diese Transparenz erwartet der technische Mittelstand von einem digitalen Partner, der sein Produkt verstehen soll“, sagt Daniel Neubauer, Gründer und Geschäftsführer von RED RAM MEDIA.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RED RAM MEDIA KG

Herr Daniel Neubauer

Max-Eyth-Str. 41/1

89231 Neu-Ulm

Deutschland

fon ..: 0731 85074360

web ..: https://www.redrammedia.com/

email : hallo@redrammedia.com

RED RAM MEDIA ist eine spezialisierte SEO- und KI-Agentur für den technischen Mittelstand. Als Manufaktur statt Massenagentur arbeitet das Unternehmen aus Neu-Ulm mit Maschinenbauern, industriellen Komponentenherstellern und technologiegetriebenen B2B-Unternehmen, die digital die Marktposition erreichen wollen, die sie technologisch längst halten.

Gegründet wurde die RED RAM MEDIA KG 2018. Gründer Daniel Neubauer ist seit 2010 als Agenturinhaber tätig und bringt über 16 Jahre Erfahrung in Suchmaschinenoptimierung und Web-Entwicklung mit. Kern der Arbeit ist das hauseigene VISIBL-Framework, ein sechsstufiger Prozess, der Sichtbarkeit als technische Disziplin behandelt statt als kreative Vermutung.

2024 wurde die Agentur in der Liste der Top 30 SEO-Agenturen Deutschlands (agenturtipp.de) auf Platz 15 geführt und 2025 als Top-Agentur ausgezeichnet.

Pressekontakt:

RED RAM MEDIA KG

Herr Daniel Neubauer

Max-Eyth-Str. 41/1

89231 Neu-Ulm

fon ..: 0731 85074360

email : hallo@redrammedia.com

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