  • Hilpress GmbH startet mit neuer Website ins Jahr 2026 – frisches Branding für klaren Unternehmensauftritt

    Die Hilpress GmbH präsentiert ihren neuen Werbeauftritt.

    Die Hilpress GmbH, ein auf Elektrotechnik spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg, hat ihre Unternehmenswebsite einem Relaunch unterzogen und präsentiert sich zu Beginn des Jahres 2026 in einem überarbeiteten digitalen Auftritt. Mit dem Relaunch tritt das Unternehmen im Netz mit einem modernisierten Erscheinungsbild und angepassten Inhalten auf, um seine Positionierung im Bereich Verbindungsmaterialien für Kabelkonfektion, Schaltschrankbau und industrielle elektrotechnische Anwendungen klarer darzustellen.

    Der neue Webauftritt bündelt Informationen zu dem breiten Produktsortiment der Hilpress GmbH, zu dem unter anderem Kabelschuhe, Aderendhülsen, Schrumpfschläuche, Kabelverschraubungen und passende Werkzeuge zählen. Dabei legt die Website einen strukturierten Fokus auf die unterschiedlichen Produktkategorien und stellt technische Details sowie Anwendungsbereiche übersichtlich dar. Ziel der Überarbeitung war es, Inhalte nutzerorientierter aufzubereiten und gleichzeitig das Branding des Unternehmens einheitlich zu gestalten.

    Bei der inhaltlichen Überarbeitung wurden Produktinformationen, Unternehmensdaten und Serviceelemente überarbeitet, um Besuchern aus dem In- und Ausland ein besseres Orientierungserlebnis zu bieten. Die Hilpress GmbH nutzt den Relaunch zugleich, um ihr Engagement für Produktqualität, umfassende technische Information und funktionale Darstellung im Web hervorzuheben. Informationen zur Unternehmensgeschichte, zu Zertifizierungen und zu internationalen Aktivitäten sind ebenfalls Bestandteil der neuen Website und wurden im Zuge der Überarbeitung aktualisiert.

    „Mit dem Relaunch unserer Onlinepräsenz haben wir die Struktur sowie die Darstellung unserer Inhalte neu ausgerichtet, um Fachbesuchern sowie Neukunden einen klareren Überblick über unsere Leistungen zu ermöglichen“, so Antonia Breuell, Geschäftsführerin der Hilpress GmbH.

    Die überarbeitete Website ist unter der bekannten Adresse https://www.hilpress.com/ erreichbar und bietet neben Produktinformationen auch weiterführende technische Ressourcen sowie Kontaktmöglichkeiten zu Ansprechpartnern im Vertrieb und Service.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    casusbene GmbH
    Herr Jannick Rogoll
    Hainhölzer Str. 5
    30159 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 01791838491
    web ..: https://www.casusbene.com/
    email : rj@casusbene.com

    Die Hilpress GmbH ist ein Spezialist für Verbindungsmaterial und Werkzeuge für die industrielle Elektrotechnik. Das Unternehmen beliefert Kunden aus den Bereichen Kabelkonfektion, Schaltschrankbau sowie Industrie und Handel mit einem umfangreichen Sortiment an Kabelschuhen, Schrumpfschläuchen, Aderendhülsen, Verschraubungen und Crimp-Werkzeugen. Sitz des Unternehmens ist Hamburg, und das Angebot richtet sich an gewerbliche Abnehmer sowie professionelle Anwender in der Elektrotechnikbranche.

    Pressekontakt:

    Hilpress GmbH
    Frau Antonia Breuell
    Grützmühlenweg 40
    22339 Hamburg

    fon ..: 040 538092944
    email : info@hilpress.de


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