Digitale Verwaltungsprozesse einfach und effizient: S-Public Services launcht PublicFlow

PublicFlow ermöglicht Kommunen die einfache digitale Bearbeitung von Anträgen Schritt für Schritt – sicher, effizient, mit klaren Prozessen und automatisierter Unterstützung.

Stuttgart, 25.3.2026 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services, das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe, stellt auf der KommDIGITALE 2026 erstmals PublicFlow vor. Die Plattform ermöglicht es Kommunen, Verwaltungsprozesse von der Antragstellung bis zur Bearbeitung strukturiert und digital abzubilden – effizient, transparent und DSGVO-konform.

„Viele Kommunen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeitenden bei der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen mitzunehmen und gleichzeitig interne Abläufe effizient und einfach zu gestalten“, erläutert Frank-Olaf Wilhelm, verantwortlicher Produktmanager bei S-Public Services. „PublicFlow ermöglicht eine digitale Bearbeitung von Anträgen mit einfachen Arbeitsschritten, die sich an den gewohnten Abläufen der papierbasierten Sachbearbeitung orientieren. Routineaufgaben werden automatisiert, sodass Sachbearbeitende Bürgerinnen und Bürger bestmöglich unterstützen können.“

Sechs klar definierte Arbeitsschritte unterstützen interne Antragsbearbeitung

PublicFlow setzt bewusst auf einen anderen Ansatz als klassische Workflow-Systeme. Statt komplexer Prozessmodelle mit zahlreichen Einzelschritten nutzt die Plattform sechs klar definierte Arbeitsschritte, die den Großteil kommunaler Verwaltungsverfahren flexibel abbilden – von der Prüfung über Beteiligungen bis hin zur Entscheidung und Archivierung.

Die Plattform arbeitet nach OZG-Leistungsstufe 4 und kann Anträge aus unterschiedlichen Quellen digital bearbeiten. Die Bearbeitung erfolgt Schritt für Schritt, orientiert sich an der gewohnten Papierakte und erfordert keine aufwendige IT-Modellierung. Sachbearbeitende können Notizen ergänzen, Checkpunkte setzen und behalten jederzeit den Überblick.

Die Benutzeroberfläche ist bewusst einfach gehalten und folgt immer dem gleichen Prinzip – unabhängig vom jeweiligen fachlichen Hintergrund. So können auch kleinere und mittlere Kommunen ohne große Ressourcen ihre Prozesse digitalisieren und Mitarbeitende schnell einarbeiten. Gleichwohl besteht die Möglichkeit, Textbausteine und fachlich spezifizierte Vorlagen für Bescheide und Anschreiben zu hinterlegen.

Dank KI-Unterstützung entfallen zeitintensive Routinearbeiten, während die Bearbeitung komplexer Fälle weiterhin von den Fachkräften gesteuert wird. So profitieren Kommunen von höherer Effizienz, schnellerem Service und geringeren Fehlerquoten.

Integration mit PublicForms und Payment-Lösungen

PublicFlow arbeitet Hand in Hand mit PublicForms, der Low-Code-Lösung für Online-Formulare. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anträge nach OZG-Leistungsstufe 3 digital einreichen. Für die Bezahlung kommunaler Leistungen wie Gebühren, Tickets oder Steuern integriert PublicFlow und PublicForms die Payment-Plattform GiroCheckout samt der neuen europäischen Lösung Wero, wodurch Zahlungen sicher, komfortabel und transparent abgewickelt werden.

Vorteile für Kommunen

o Effizienzsteigerung: Automatisierte Workflows reduzieren den Verwaltungsaufwand.

o Bürgernähe: Online-Anträge und digitale Kommunikation ermöglichen einen komfortableren Service.

o Flexibilität: Workflows lassen sich an lokale Bedürfnisse anpassen und bei Bedarf erweitern.

o Rechtskonformität: DSGVO-konforme Bearbeitung und sichere Kommunikation.

Praxiseinblicke auf der KommDIGITALE

Frank-Olaf Wilhelm zeigt am 25. März um 14 Uhr sowie am 26. März um 14:30 Uhr an der „Digitalen Werkbank West“, wie Kommunen PublicFlow in der Praxis einsetzen – von der Antragsbereitstellung über die digitale Bearbeitung bis zur automatisierten Bescheidzustellung und sicheren Online-Zahlung.

Die Expertinnen und Experten von S-Public Services stehen am Stand D9 für Produktpräsentationen, individuelle Beratungsgespräche und fachliche Fragen bereit.

Weitere Informationen zu den Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor: http://www.s-publicservices.de/

Weitere Informationen zu den Payment-Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor: http://www.s-publicservices.de/

Zusammenfassung

Digitale Verwaltungsproesse einfach und effizient: S-Public Services launcht PublicFlow. No-Code-Plattform ermöglicht Kommunen die einfache digitale Bearbeitung von Verwaltungsanträgen Schritt für Schritt – sicher, effizient, mit klaren Prozessen und automatisierter Unterstützung.

Tags

KommDIGITALE, PublicForms, PublicFlow, GiroCheckout, Wero, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsprozesse, Low Code, Plattform, E-Government, öffentliche Verwaltung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S-Public Services GmbH

Herr Peter Höcherl

Am Wallgraben 115

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 782-12900

web ..: https://www.s-publicservices.de

email : peter.hoecherl@s-publicservices.de

Über S-Public Services GmbH – Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe

Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices – von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de

Pressekontakt:

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Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 / 9461 – 220

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