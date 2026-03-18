KommDIGITALE: S-Public Services zeigt modulare Lösungen für digitale Verwaltungsprozesse und modernes Payment

Kommunen können mit PublicForms und PublicFlow sowie der Payment-Plattform GiroCheckout ihre Verwaltungsprozesse Schritt für Schritt digitalisieren und bürgernah sowie DSGVO-konform gestalten.

Stuttgart, 18.03.2026 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services, das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe, präsentiert auf der KommDIGITALE 2026, wie Kommunen ihre Bürgerservices effizient digitalisieren. Im Fokus stehen die modularen Low-Code-Lösungen PublicForms und PublicFlow sowie die Payment-Plattform GiroCheckout, inklusive der neuen europäischen Bezahllösung Wero, mit der sich kommunale Zahlungen sicher, datenschutzkonform und nutzerfreundlich abwickeln lassen.

„Viele Kommunen stehen vor der Herausforderung, ihre Verwaltungsleistungen digital anzubieten und gleichzeitig interne Prozesse effizient zu gestalten“, sagt Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung bei der S-Public Services. „Mit modularen Lösungen für Online-Anträge, automatisierte Workflows und integrierte Payment-Verfahren zeigen wir, wie sich digitale Bürgerservices pragmatisch umsetzen lassen.“

PublicForms und PublicFlow: Digitale Verwaltungsprozesse Schritt für Schritt

Mit PublicForms stellen Verwaltungen Online-Formulare für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen bereit. Diese Formulare können entweder direkt im Low-Code-Editor selbst erstellt oder als gepflegte Formularvorlagen – insbesondere vom Deutschen Gemeindeverlag – genutzt werden. Darüber hinaus steht eine Austauschplattform zur Verfügung, auf der von anderen Kunden erstellte und freigegebene Formulare nachgenutzt werden können. Auf diese Weise können Nutzerinnen und Nutzer ihre Anträge nach OZG-Leistungsstufe 3 digital einreichen und erhalten eine sichere Bestätigung per E-Mail.

PublicFlow ermöglicht nach OZG-Leistungsstufe 4 die digitale Bearbeitung dieser Anträge. Die Plattform kann zudem Anträge aus anderen Quellen verarbeiten. Die Kommunikation der Verwaltung erfolgt dabei sicher und rechtskonform per E-Mail oder über einen digitalen Vorgangsraum. Die Sachbearbeitung wird vollständig digital abgebildet mit bis zu sechs standardisierten Arbeitsschritten, die je nach fachlichem Bedarf und Einzelfall flexibel gestaltet werden können. Bestehende Workflows lassen sich an lokale Anforderungen anpassen, die Benutzeroberfläche orientiert sich an der gewohnten Papierakte, und zusätzliche Workflows können bei Bedarf ergänzt werden.

Auf Wunsch unterstützt eine KI die automatisierte Bearbeitung von Routinefällen oder hilft beim Ausfüllen der Formulare. So werden Sachbearbeitende entlastet, während Sonderfälle flexibel von Mitarbeitenden geprüft werden.

GiroCheckout und Wero: Effiziente Payment-Lösungen für Kommunen

Mit der Multi-Bezahllösung GiroCheckout können alle gängigen Online-Zahlverfahren zentral abgerechnet werden, darunter SEPA-Lastschrift, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Neu ist die europäische Bezahllösung Wero, die direkt über GiroCheckout genutzt werden kann. Kommunen können damit Gebühren, Steuern, Tickets oder andere Leistungen digital abrechnen, Verwaltungsaufwand reduzieren und den Bürgerservice komfortabler gestalten.

Fachvortrag zu praxisnahen Workflows

Am 25. März um 14 Uhr sowie am 26. März um 14.30 Uhr erläutert Senior-Fachberater Frank-Olaf Wilhelm auf der KommDIGITALE an der „Digitalen Werkbank West“, wie Kommunen mit PublicForms, PublicFlow und GiroCheckout ihre Verwaltungsprozesse nach und nach digitalisieren – von der Bereitstellung von Informationen über Online-Anträge bis hin zur automatisierten Bescheidzustellung und sicheren Online-Zahlungen.

Die KommDIGITALE gilt als Fachmesse und Kongress für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Sie richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider aus Kommunen, Behörden, Rechenzentren und öffentlichen Einrichtungen und bietet Raum für den Austausch über E-Government, Verwaltungsmodernisierung und digitale Bürgerservices.

In diesem Jahr findet die KommDIGITALE am 25. und 26. März 2026 in der Stadthalle Bielefeld statt. Die Experten der S-Public Services stehen am Stand D9 für fachliche Fragen, Produktpräsentationen und individuelle Beratungsgespräche bereit.

Weitere Informationen zu den Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor: http://www.s-publicservices.de/

Zusammenfassung

KommDIGITALE 2026: S-Public Services zeigt modulare Lösungen für digitale Verwaltungsprozesse und modernes Payment. Kommunen können mit PublicForms und PublicFlow sowie der Payment-Plattform GiroCheckout ihre Verwaltungsprozesse Schritt für Schritt digitalisieren, Workflows automatisieren und Bürgerservices effizient, bürgernah und DSGVO-konform gestalten.

Tags

KommDIGITALE, modular, PublicForms, PublicFlow, GiroCheckout, Wero, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsprozesse, Low Code, Plattform, E-Government, öffentliche Verwaltung

Ansprechpartner Konzernkommunikation DSV-Gruppe:

Martin Kurz, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland

E-Mail: martin.kurz@dsv-gruppe.de, Telefon: +49 711 782-22736

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S-Public Services GmbH

Herr Peter Höcherl

Am Wallgraben 115

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 782-12900

web ..: https://www.s-publicservices.de

email : peter.hoecherl@s-publicservices.de

Über S-Public Services GmbH – Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe

Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices – von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co.KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

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