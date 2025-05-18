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B-SAFETY GmbH stärkt Arbeitssicherheit: Augenduschen, Erste-Hilfe-Koffer und PSA für den Betrieb
B-SAFETY bietet Lösungen für Arbeitsschutz und Notfallvorsorge – von Augenduschen bis Erste-Hilfe-Ausstattung für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Die B-SAFETY GmbH ist seit vielen Jahren als Anbieter von Sicherheits- und Erste-Hilfe-Lösungen im betrieblichen Umfeld tätig und präsentiert sich weiterhin als verlässlicher Ansprechpartner für Einrichtungen, bei denen gesetzliche und betriebliche Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz im Mittelpunkt stehen.
Das Produktportfolio von B-SAFETY umfasst unter anderem technische Not- und Augenduschen, die in vielen Arbeitsbereichen zur Ausstattung von Laboren, Produktionsstätten oder Werkhallen gehören und dort eine sofortige Hilfe im Ernstfall ermöglichen. Solche Einrichtungen tragen dazu bei, den Schutz von Mitarbeitern in Situationen zu verbessern, in denen beispielsweise Gefahrstoffe, Chemikalien oder andere schädliche Substanzen in Kontakt mit Augen oder Haut geraten könnten.
Neben Not- und Augenduschen bietet B-SAFETY eine Reihe weiterer Arbeitsschutz- und Sicherheitsprodukte an. Dazu zählen unter anderem Erste-Hilfe-Koffer und Erste-Hilfe-Stationen, die für die betriebliche Erstversorgung bei Unfällen ausgelegt sind. Solche Sets sind nach einschlägigen Normen zusammengesetzt und finden sich in unterschiedlich großen Ausführungen, je nach Anforderungen und Betriebsgröße.
Zudem führt das Unternehmen Produkte zur persönlichen Schutzausrüstung, darunter Schutz- und Arbeitsplatzbrillen für den Einsatz in Bereichen mit mechanischen oder chemischen Gefährdungen. Persönliche Schutzausrüstung ist ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes und wird häufig durch ergänzende Maßnahmen wie Gehörschutz, Handschuhe oder Hautschutz ergänzt.
Ein weiterer Bestandteil des Portfolios sind Lösungen für die allgemeine Betriebssicherheit, etwa Brandschutz- und Warnsysteme, Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnungen sowie Notleuchten. Der Bereich umfasst Produkte, die zur Ausstattung von Gebäuden und betrieblichen Abläufen beitragen und gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit und Evakuierung entsprechen.
Auf der Website https://b-safety24.com/ finden Interessierte detaillierte Informationen zu den einzelnen Produktgruppen sowie technische Spezifikationen und Einsatzbereiche. Die Darstellung ist darauf ausgerichtet, Verantwortlichen in Betrieben – etwa Sicherheitsbeauftragten, Führungskräften oder Betriebsausrüstern – eine sachliche Grundlage für die Auswahl geeigneter Sicherheitsartikel zu bieten.
Die B-SAFETY GmbH positioniert sich in einem Umfeld, in dem Arbeitsschutz, Unfallprävention und rechtliche Vorgaben eng miteinander verknüpft sind. Durch ein breites, normorientiertes Sortiment an Not- und Sicherheitsausrüstung leistet das Unternehmen einen Beitrag zur betrieblichen Sicherheit und Gesundheitsprävention.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
B-SAFETY GmbH
Herr Niels Lorenzen
Oststraße 85
22844 Norderstedt
Deutschland
fon ..: +49 40 53809270
web ..: https://b-safety24.com/
email : info@b-safety24.com
Die B-SAFETY GmbH ist ein Anbieter von Sicherheits- und Erste-Hilfe-Produkten für betriebliche und industrielle Umgebungen. Das Sortiment umfasst technische Notduschen und Augenduschen, persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Koffer, Arbeitsplatzbrillen sowie weitere Ausstattungen für Arbeitssicherheit und Betriebsschutz. Das Angebot richtet sich an Unternehmen und Organisationen, die Sicherheitsstandards einhalten und ihre Arbeitsumgebung systematisch absichern möchten.
Pressekontakt:
casusbene GmbH
Herr Jannick Rogoll
Hainhölzer Str. 5
30159 Hannover
fon ..: 051154300194
email : rj@casusbene.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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