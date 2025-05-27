Lake Victoria treibt Tembo Richtung Entwicklung voran: Nyati-Deal und frühe Produktion rücken näher

Mit regulatorischen Fortschritten, fortgeschrittenen Nyati-Verhandlungen und einem Low-Capex-Ansatz rückt Lake Victoria Gold auf dem Tembo-Projekt in Tansania näher an eine frühe Produktion.

Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) bringt das Tembo-Projekt in Tansania in eine entscheidende neue Phase: Regulatorische Fortschritte, weit fortgeschrittene Gespräche mit Nyati Resources und ein Entwicklungsmodell mit möglicher früher Produktion sorgen jetzt für neuen Schwung.

Besonders spannend ist, dass Tembo nicht mehr nur als Explorationsprojekt betrachtet wird. Stattdessen zeichnet sich ein klarerer Entwicklungspfad ab, der auf bestehende Verarbeitungsinfrastruktur, geringere Anfangsinvestitionen und einen schnelleren Weg zu möglichem Cashflow setzt.

Welche Rolle spielt die staatliche Beteiligung in Tansania? Warum könnte der Nyati-Deal für Tembo so wichtig werden? Und wie realistisch ist der Schritt in Richtung frühe Goldproduktion?

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