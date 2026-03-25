Neue Zähne an einem Tag – wie geht das und wie haltbar sind diese neuen Implantate?

Bei der Methode „SKY Fast & Fixed“ ist der Name Programm: Am gleichen Tag – neue, feste Zähne. Diese Methode ist seit 15 Jahren bewährt und wird in der Zahnklinik Saarland erfolgreich angewendet.

Dillingen, 25.03.2026 – Kaputter Zahn raus, neuer Zahn rein, das alles am gleichen Tag – kann das gutgehen?

Ein fehlender Zahn ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Wird eine Zahnlücke nicht möglichst zeitnah geschlossen, können sich die Nachbarzähne verschieben. Zudem bildet sich der Kieferknochen zurück und es drohen Fehlbelastungen im gesamten Gebiss. Mit der Sofortimplantation, oft als feste Zähne an einem Tag bezeichnet, lassen sich fehlende Zähne in vielen Fällen unmittelbar nach der Extraktion durch Implantate ersetzen. Die Zahnklinik Saarland unter der Leitung von Dr. Lamest, eine erfahrene Schwerpunktpraxis für Implantationen, setzt dabei auf das bewährte Konzept SKY Fast & Fixed.

Feste Zähne an einem Tag: So funktioniert die Sofortimplantation

Das SKY Fast & Fixed Konzept ist eine standardisierte Sofortversorgungs-Methode mit einer hohen Sicherheit, die schon seit Jahren auf der ganzen Welt erprobt ist und sich sowohl für den Oberkiefer als auch für den Unterkiefer eignet. Dabei wird das Implantat direkt nach der Entfernung des nicht erhaltungswürdigen Zahnes in das vorhandene Knochenfach eingesetzt. Damit feste Zähne an einem Tag auf diese Weise möglich sind, müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Wichtig sind vor allem ein entzündungsfreies Umfeld im Operationsgebiet und eine ausreichende Knochenstabilität. Ebenso ist eine präzise und sorgfältige Diagnostik erforderlich. Liegen beim Patienten akute Infektionen, eine aktive Parodontitis oder bestimmte Allgemeinerkrankungen wie Diabetes vor oder ist das Knochenangebot unzureichend, sollte auf konventionelle Lösungen zur Implantation zurückgegriffen werden.

Grundsätzlich bietet die Sofortimplantation jedoch zahlreiche Vorteile. Die Behandlungszeit ist kürzer, der chirurgische Aufwand geringer: Beides sorgt für eine besonders schonende Behandlung. Die Patienten profitieren von einer schnellen Wiederherstellung der Funktion und Ästhetik, das heißt, es gibt keine unangenehme zahnlose Übergangsphase mit einer langen Wartezeit. Auch eine Interimsprothese ist nicht erforderlich.

SKY Fast & Fixed in der Zahnklinik Saarland

Die Zahnklinik Saarland unter der Leitung von Dr. Lamest verfügt in der Implantologie über eine jahrzehntelange Erfahrung sowie darüber hinaus über ein hervorragend spezialisiertes und interdisziplinäres Team, das sich aus hoch qualifizierten Fachzahnärzten zusammensetzt. Feste Zähne an einem Tag müssen hier kein Wunschtraum bleiben. Die gebündelte Kompetenz unter einem Dach ermöglicht nicht nur eine präzise Diagnostik, sondern auch eine hochmoderne digitale 3D-Planung sowie individuell abgestimmte Therapiekonzepte.

Zahnklinik Saarland Praxis Dr. Lamest – Spezialisten für Implantationen

Die Sofortimplantation erfolgt in strukturierten Schritten, die bei der umfassenden und persönlichen Beratung beginnen und auch nach der engmaschigen Nachsorge nicht enden, denn die Praxis bleibt auch darüber hinaus ein jederzeit verfügbarer Ansprechpartner. Zudem werden potenzielle Risiken und Grenzen im Vorfeld so transparent und detailliert besprochen, dass Patienten eine fundierte Entscheidung treffen können. Wer sich für feste Zähne an einem Tag interessiert, kann die Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch prüfen lassen: Terminwünsche nimmt das Team der Zahnklinik Saarland gerne entgegen.

https://www.zahnkliniksaarland.de/

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Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

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email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

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