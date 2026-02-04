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Engelskirchen – Rückenschmerzen müssen nicht sein!
Kostenloser Infoabend & Seminar mit Dr. Hartmut Wolff 10.04.26 – 18:30 Uhr.
Weniger Schmerzen und Medikamente durch ein gezieltes Dr.-Wolff-Physio-Trainingskonzept – ist das möglich?
Diese spannende Frage geht der Sportwissenschaftler Dr. Hartmut Wolff an seinem kommenden Infoabend in Engelskirchen nach. Der Experte wird aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen und innovative Ansätze eines modernen, ganzheitlichen Physiotraining-Konzepts für Rücken, Schulter, Hüfte und Knie präsentieren.
In einem anschaulichen Vortrag erläutert Dr. Hartmut Wolff die funktionelle Anatomie und das komplexe Zusammenspiel der Muskulatur im Schulterbereich. Die Teilnehmenden erhalten dabei eine neue Sichtweise auf die Ursachen und Zusammenhänge ihrer individuellen Schulter- und Rückenbeschwerden.
Exklusive Premiere in Engelskirchen
Ein besonderes Highlight des Abends ist die Premiere von fünf innovativen Geräte-Neuentwicklungen, die künftig das neue Physio-Gesundheits-Training in Engelskirchen bereichern werden. Ziel ist es, mit diesem modernen Ansatz einen neuen therapeutischen Weg zu beschreiten – hin zu einem hochwertigen, natürlichen und ganzheitlichen Bewegungs- und Training Konzept.
Das fit inn in Engelskirchen bietet unter anderem:
o Moderne Räumlichkeiten: Helle, großzügige und optimal ausgestattete Behandlungsräume für Einzel- und Gruppentraining.
o Breites Leistungsspektrum:
o Hightech-Ausstattung: Modernste Trainingsgeräte der Marke Dr. Wolff – Sports & Prävention
o Ganzheitlicher Ansatz: Ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Physiotrainer und Fitnesstrainer arbeitet eng zusammen, um die bestmöglichen Training Ergebnisse zu erzielen.
o Umfassende Betreuung: Vom Erstgespräch bis zur Nachsorge begleitet das Team des fit inn´s in Engelskirchen seine Kunden individuell und kompetent auf dem Weg zu einem gesünderen Leben.
Kostenloser Infoabend & Seminar mit Dr. Hartmut Wolff – 10.04.26 – 18:30 Uhr.
Anmeldung Tel: 02263 – 928761 oder unter info@fitinn-engelskirchen.de
fit inn GmbH
Olpener Str. 61
51766 Engelskirchen
Vertreten durch die Geschäftsführung:
Heike und Dietmar Schuster
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Herr Hartmut Wolff
Möhnestr. 55
59755 Arnsberg
Deutschland
fon ..: +49 2932 47574-0
web ..: https://www.dr-wolff.com
email : info@dr-wolff.de
Rückenfitness und -Therapie
Außergewöhnliche Konzepte
Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.
Pressekontakt:
Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Herr Hartmut Wolff
Möhnestr. 55
59755 Arnsberg
fon ..: +49 2932 47574-0
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email : info@dr-wolff.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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