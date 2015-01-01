  • Produktneuheit auf der THERAPIE Düsseldorf

    therapie DÜSSELDORF: Fachmesse & Kongress – Dr. WOLFF PHYSIO WALL
    Die „All-in-One“-Lösung für medizinische Trainingstherapie/KGG

    BildGesundheitsorientierte Fitnesscenter und Physiotherapien integrieren zunehmend mehr Flächen für die aktive Therapie und das präventiv-medizinische Training. Für diesen Bereich hat Dr. WOLFF passgenau das funktionelle Modulsystem PHYSIO WALL entwickelt.

    Das System mit außergewöhnlichem Design wird einfach und platzsparend an der Wand montiert. Die Seilzug-Module sind so angeordnet, dass sie der KGG-Zulassung entsprechen. Die integrierten PHYSIO STIXX werden mit den Seilzügen für das Schulter- und Rückentraining variantenreich kombiniert. Eine clevere und innovative Lösung.

    5 Trainingsmodule und Stauraum auf kleinster Fläche

    Die PHYSIO WALL gibt mit ihrer edlen Holzverarbeitung jedem Raum einen besonderen Charakter. Die hochwertigen Regalmöbel mit Ablage für das Kurzhantel-Set sorgen für Ordnung und Komfort beim Training

    Die serienmäßigen Module:

    Der Universal-Reha-Seilzug
    Das Kombi-Seilzug-Gerät mit Latzug
    Die multifunktionalen PHYSIO STIXX
    Der Klassiker – unsere Sprossenwand
    Einfach schön: Das Kurzhantel-Set im Kettlebell-Style
    Sechs Regalfächer für Kleinmaterial und Ablage

    Halle 6 Stand 6J87
    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg

    THERAPIE Düsseldorf Terminabsprache bitte unter Tel.: 02932 475740 oder info@dr-wolff.de

    https://www.dr-wolff.com/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg
    Deutschland

    fon ..: +49 2932 47574-0
    web ..: https://www.dr-wolff.com
    email : info@dr-wolff.de

    Rückenfitness und -Therapie
    Außergewöhnliche Konzepte

    Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

    Pressekontakt:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg

    fon ..: +49 2932 47574-0
    web ..: https://www.dr-wolff.com
    email : info@dr-wolff.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. FIBO 2024 Köln – Physiotraining – Die Brücke zwischen Therapie und Training
      FIBO 2024 Köln - Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 30 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität....

    2. Vester Immobilien Düsseldorf – Immobilienmakler in Düsseldorf für den Verkauf von Wohnimmobilien
      Vester Immobilien in Düsseldorf erleichtert den Verkauf und sorgt für eine rundum professionelle Abwicklung des Geschäfts...

    3. Arnott revolutioniert die Zusatzluftfederung – Produktneuheit für den Caravaning-Markt
      Schnellste Montage, smarte Bedienung und maximale Zuverlässigkeit...

    4. Tageslichtlampe und gesunde Beleuchtung: Produktneuheit LENA
      Bei Lichtmangelerscheinungen ist viel Licht die erfolgreichste Behandlung. Die neue Tageslichtlampe LENA mit Vollspektrumlicht ist besonders effektiv und kann das ganze Jahr vielseitig genutzt werden....

    5. Ofenfrische Produktneuheit: Lakefields gibt Markteinführung von Premium SUPERFOOD bekannt
      Die Trockenfutter-Sensation vom Bodensee...

    6. Die manuelle Therapie in der Physiotherapie
      Hier werden Funktionsstörungen und Bewegungseinschränkungen befundet und mit der manuellen Therapie behandelt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.