Weltneuheit auf der FIBO Messe 2024 :YOGA ZONE® – Der YOGA-Zirkel

Yoga erobert die Trainingsfläche: Der YOGA-Zirkel für Body & Mind

Das in der Fitnessbranche bekannte Unternehmen Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH präsentiert auf der FIBO in Köln in Halle 7 Stand C14 die Weltpremiere eines neuen Konzepts. Dazu möchten wir Ihre Redaktion ganz herzlich einladen.

Erleben sie Yoga auf die leichte Art. Die innovativen Stationen der YOGA ZONE® bieten perfekte Unterstützung beim Erlernen und Optimieren der Yoga-Haltungen. Diese neue Konzeption ist einzigartig, im Zeitgeist und absolut authentisch. Eine Jahrhunderte alte Idee wird inspirierend und modern interpretiert.

EINFACH. YOGA.

Auf nur ca. 30 m² ist das gesundheitsorientierte Angebot sehr leicht umzusetzen. Die Organisation erfolgt durch Übungstafeln, spezielle Yoga-Programme und dem ausgebildeten Coach für die YOGA ZONE®

PROFITABEL mit Body & Mind

Die YOGA ZONE®: Eine völlig neue Bewegungswelt – aber kein kurzlebiger Trend. Mit einem Angebot für Body & Mind erreichen wir Millionen Menschen zu den Dauerthemen „Rücken“ und „Stressbewältigung“. Mit einem geringen Investment, erstklassigem Design, Funktion und Marketing gelingt mit wenig Aufwand ein hoher Nutzen.

Welche Probleme löst die YOGA ZONE® im Fitnesscenter?

Die YOGA ZONE® adressiert gleich mehrere Themen- und Problembereiche, welche die Fitnessbranche schon länger herausfordern und zeigt spannende Lösungswege auf:

Ausbildung der Mitarbeiter zum YOGA-COACH

Hohe Nachfrage nach Yoga-Kursen

Niedrigschwelliges Angebot für Einsteiger und Wiedereinsteiger

Ein speziell auf die weibliche Kundschaft zugeschnittenes Angebot

Zu wenig Unterscheidungsmerkmale zum Mitbewerber? Mit der YOGA ZONE® entsteht eine völlig neue Bewegungswelt – aber kein kurzlebiger Trend. Diese Trainingsform interessiert Millionen Menschen zu den Dauerthemen „Rücken“ und „Stressbewältigung“. Das geringe Investment für erstklassiges Design, Funktion und Marketing bedeuten wenig Aufwand mit hohem Nutzen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://yoga-zone.eu/

Zwecks Terminvereinbarung oder für weitere Fragen kommen Sie gerne zu uns auf den Messestand in Halle 7 Stand C14

Dr. WOLFF – SPORTS & PREVENTION – Erfolgreiche Systeme für Rückenfitness und -Therapie.

