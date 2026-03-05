Agentic AI im Praxistest: Insiders Technologies entwickelt KI-Agenten gemeinsam mit Kunden

Beim Gestalterkreis Invoice & Agentic AI diskutieren Anwenderunternehmen gemeinsam mit Insiders Technologies konkrete Einsatzfelder autonomer KI im Purchase-to-Pay-Prozess (P2P).

Kaiserslautern, 25.3.2026 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), hat im Rahmen seines Gestalterkreises „Invoice & Agentic AI“ gemeinsam mit Kunden über konkrete Einsatzmöglichkeiten autonomer KI-Agenten im Purchase-to-Pay-Prozess diskutiert. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung stand die Frage, wie sich neue Ansätze der Agentic AI sinnvoll in bestehende Geschäftsprozesse integrieren lassen.

Zusammenarbeit in der Praxis

Agentic AI gilt derzeit als die nächste, vielversprechende Entwicklungsstufe bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Autonome Systeme sollen künftig nicht nur bei einzelnen Aufgaben unterstützen, sondern eigenständig Prozessschritte übernehmen und Entscheidungen vorbereiten.

Eine begleitende Kurzumfrage unter den Teilnehmenden des Gestalterkreises zeigt ein klares Bild: Der Wunsch nach weitergehender Automatisierung manueller Prozessschritte ist groß. Gleichzeitig setzen bislang nur wenige Unternehmen KI-Agenten in ihren operativen Abläufen ein. Entsprechend groß ist das Interesse an konkreten und praxistauglichen Einsatzszenarien.

„Ich war anfangs etwas skeptisch und habe mich gefragt, was diese Agenten technisch überhaupt leisten können“, berichtet Patrick Heckenstaller, Verantwortlicher Rechnungseingang, MAN Truck & Bus SE. „Beim Gestalterkreis war es dann aber wirklich interessant zu sehen, wie weit die Entwicklung bereits ist.“ Und Sebastian Bernard, Vertrieb Europa, Optimierung der Order-Management-Prozesse, Bosch Rexroth AG, kommentiert: „Vor dem gemeinsamen Workshop und den Vorträgen hatte ich zu wenig konkrete Ideen. So richtig rein gedacht hat man sich dann im Workshop – und wirklich noch mal komplett neue Ideen mitgenommen.“

Beim Gestalterkreis stellte Insiders Technologies den aktuellen Entwicklungsstand sowie die Roadmap seiner Lösungen für die automatisierte Rechnungsverarbeitung vor. In anschließenden Workshops diskutierten die Teilnehmenden gemeinsam mit Produktverantwortlichen und KI-Expertinnen und -Experten mögliche Einsatzfelder für autonome Systeme entlang des gesamten P2P-Prozesses.

Im Fokus standen dabei vor allem Prozessschritte, in denen heute noch manuelle Eingriffe erforderlich sind – etwa bei Ausnahmen, unklaren Belegen oder komplexeren Prüfprozessen. Ein zentrales Ergebnis der Diskussionen: KI-Agenten entfalten ihren größten Nutzen dort, wo sie bestehende Automatisierung sinnvoll ergänzen und manuelle Aufwände reduzieren.

„Der Agent, der uns dort vorgestellt wurde, war für mich sehr, sehr beeindruckend. Ich konnte jederzeit sehen: Wo bin ich gerade? Ist meine Lieferung schon gekommen? Bin ich noch unterbeliefert? Und am Ende konnte ich Aktionen anstoßen – zum Beispiel den Lieferanten automatisiert informieren“, berichtet ein weiterer Teilnehmer, der für die Betreuung der Kreditorenbuchhaltung und den Rechnungsprüfungsprozess im Unternehmen zuständig ist.

„Agentic AI wird aktuell viel diskutiert. Entscheidend ist jedoch nicht die Technologie allein, sondern ihr konkreter Nutzen im Geschäftsprozess“, sagt Jan Oevermann, Head of Sales Unit Industry bei Insiders Technologies. „Deshalb entwickeln wir entsprechende Lösungen nicht isoliert, sondern gemeinsam mit den Unternehmen, die diese Prozesse täglich betreiben.“

Insiders Weg zu Agentic AI

Formate wie der Gestalterkreis sind ein zentraler Bestandteil dieser kundenorientierten Innovationsförderung. Kunden, Partner und Produktteams arbeiten dabei direkt zusammen, diskutieren Anforderungen aus der Praxis und geben Feedback zu neuen Ansätzen. Die Ergebnisse fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung der Lösungen ein.

Technologisch setzt Insiders Technologies dabei auf eine Plattformarchitektur, die verschiedene KI-Verfahren miteinander kombiniert und flexibel in Geschäftsprozesse integrieren kann. Dazu gehören die KI-Integrationsplattform OvAItion, die Automationsplattform OmnIA sowie der No-Code-Service-Builder GenerAItor.

OvAItion ermöglicht Unternehmen den parallelen Einsatz unterschiedlicher KI-Modelle – von klassischen Machine- und Deep-Learning-Verfahren bis hin zu aktuellen Large Language Models verschiedener Anbieter. Als Besonderheit bietet Insiders dabei auch ein privates LLM an, bei dem die Daten die Insiders Cloud nicht verlassen. Dadurch lassen sich für unterschiedliche Aufgaben jeweils passende Modelle einsetzen, ohne sich dauerhaft an einzelne Technologien zu binden.

OmnIA übernimmt die Orchestrierung der Prozesse. Die Plattform verbindet einzelne KI-Services mit realen Geschäftsabläufen, steuert Workflows und integriert bei Bedarf menschliche Prüf- und Entscheidungsstufen. So lassen sich autonome Funktionen schrittweise in bestehende Prozesse integrieren, ohne Transparenz und Kontrolle zu verlieren.

Mit dem GenerAItor stellt Insiders zudem ein No-Code-Werkzeug bereit, mit dem Fachbereiche eigene KI-Services konfigurieren können. Klassifikations- oder Extraktionsfunktionen lassen sich damit ohne Trainingsaufwand erstellen und direkt in automatisierte Abläufe einbinden.

Vom Feedback zur praxisnahen Umsetzung

Die Diskussionen, Rückmeldungen und Ideen der Kunden fließen unmittelbar in die Entwicklungsarbeit von Insiders Technologies ein. So entstehen praxisnahe, skalierbare KI-Lösungen, die reale Prozessherausforderungen adressieren und den Weg zu autonomen Agenten im P2P-Prozess kontinuierlich vorantreiben.

In der Kombination aus enger Zusammenarbeit mit Kunden, Plattformarchitektur und flexibler KI-Integration können Innovationen in Agentic AI gezielt Mehrwert für Unternehmen schaffen.

Weitere Informationen über den Insiders Weg zu Agentic AI: https://insiders-technologies.com/de/ki-agenten/

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Zusammenfassung

Beim Gestalterkreis Invoice & Agentic AI diskutieren Anwenderunternehmen gemeinsam mit Insiders Technologies konkrete Einsatzfelder autonomer KI im Purchase-to-Pay-Prozess.

Keywords

Agentic AI, KI-Agenten, P2P, Prozesse optimieren, Prozessoptimierung, Geschäftsprozesse optimieren, KI im Unternehmen

Künstliche Intelligenz, KI

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Insiders Technologies

Frau Lisa Holländer

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Über Insiders Technologies

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 6.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

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