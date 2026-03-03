C5 Typ 2 testiert: Insiders Technologies schafft messbare Compliance-Entlastung für Cloud-Kunden

BSI-Standard bestätigt den kontinuierlich geprüften Betrieb der Cloud Services von Insiders. Kunden sparen Prüfaufwände, beschleunigen Freigabeprozesse und senken nachhaltig ihre Compliance-Kosten.

Kaiserslautern, 3. März 2026 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), verfügt ab sofort über das C5 Typ 2 Testat für seine Cloud Services für die Nutzung innovativer KI-Technologien zur automatisierten Dokumentenverarbeitung (IDP). Damit wird bestätigt, dass definierte Sicherheitsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum hinweg wirksam umgesetzt wurden. Für Kunden reduziert sich dadurch der Aufwand für eigene Audits und interne Prüfprozesse.

C5 als anerkannter Prüfstandard für Cloud-Dienste

Das Testat basiert auf dem Kriterienkatalog Cloud Computing Compliance Controls Catalogue, kurz C5, der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt wurde. Er definiert verbindliche Mindestanforderungen an sicheres Cloud Computing und dient Unternehmen sowie öffentlichen Auftraggebern als anerkannter Maßstab zur Bewertung der Sicherheit von Cloud-Diensten.

Im Rahmen der Prüfung werden mehr als 120 Kriterien durch unabhängige Wirtschaftsprüfer bewertet. Dazu zählen unter anderem belastbare Zugriffskontrollen, rollenbasierte Berechtigungskonzepte, verschlüsselte Datenübertragung und -speicherung, DSGVO-konforme Verarbeitung personenbezogener Daten, dokumentierte Notfall- und Wiederanlaufkonzepte, redundante Systemarchitekturen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit sowie strukturierte Prozesse für Incident Management und Sicherheitsmeldungen. Auch Transparenzpflichten gegenüber Kunden sowie klare Regelungen zur Datenlokation sind Bestandteil der Prüfung. Für Anwender bedeutet das ein Sicherheitsniveau gemäß den höchsten deutschen Standards.

Die Prüfung für das Typ 2 Testat gilt als besonders streng, weil dabei nicht nur die Ausgestaltung von Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, sondern deren kontinuierlichen Betrieb überprüft wird. Damit bietet es einen belastbaren Nachweis für Aufsichtsbehörden, Datenschutzstellen und interne Revisionen.

Seit dem 1. Juli 2025 ist ein C5 Typ 2 Testat verpflichtend, wenn Cloud-Dienste in Deutschland Sozial- oder Gesundheitsdaten verarbeiten. Auch in regulierten Branchen wie dem Finanzsektor, der öffentlichen Verwaltung oder bei Betreibern kritischer Infrastrukturen wird der Nachweis zunehmend vorausgesetzt.

Weniger Prüfaufwand, geringere Kosten, schnellere Freigaben

Für Kunden von Insiders bedeutet das Testat einen unmittelbaren wirtschaftlichen Effekt. In regulierten Umfeldern sind Unternehmen verpflichtet, die Sicherheit ihrer Dienstleister regelmäßig zu prüfen und zu dokumentieren. Ohne standardisierten Nachweis entstehen dabei hohe interne Aufwände für Risikoanalysen, Lieferantenbewertungen, Auditgespräche und Dokumentationspflichten.

Durch das C5 Typ 2 Testat für die KI-Cloud-Services von Insiders reduziert sich dieser Aufwand erheblich. Kunden können auf einen anerkannten und geprüften Sicherheitsnachweis zurückgreifen, statt eigene, zeit- und kostenintensive Einzelprüfungen durchführen zu müssen.

„Regulatorische Anforderungen verursachen in vielen Organisationen erhebliche indirekte Kosten“, sagt Dr. Alexander Swienty, Head of Channel Management bei Insiders Technologies. „Mit dem C5 Typ 2 Testat übernehmen wir einen großen Teil dieses Prüfaufwands. Unsere Kunden profitieren von klaren Nachweisen, kürzeren Abstimmungen mit Aufsichtsbehörden und deutlich reduzierter Bindung interner Ressourcen.“

Ergänzung zur ISO 27001-Zertifizierung

Insiders Technologies verfügt bereits über eine ISO 27001-Zertifizierung für sein Informationssicherheits-Managementsystem. Während diese das strukturierte Management von Informationssicherheit bestätigt, weist das C5 Typ 2 Testat zusätzlich den sicheren Betrieb der konkreten Cloud Services nach. Für Kunden entsteht daraus ein belastbares Sicherheits- und Compliance-Fundament.

Integrierter Compliance-Nachweis ohne Zusatzaufwand

Insiders integriert das C5 Typ 2 Testat über eine transparente Assurance Fee in sein Geschäftsmodell. Für Kunden entsteht dadurch kein separates Prüfprojekt, sondern ein bereits geprüfter und dokumentierter Sicherheitsnachweis, der unmittelbar für eigene Compliance-Anforderungen genutzt werden kann.

Das Testat wird jährlich erneuert und sichert damit dauerhaft überprüfbare Sicherheitsstandards. Für Kunden bedeutet das regulatorische Stabilität, planbare Kosten und deutlich weniger administrativer Aufwand im laufenden Betrieb.

Weitere Informationen zu den Cloud-Services von Insiders Technologies: https://insiders-technologies.com/de/cloud/

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessoptimierung und digitale Dokumentenverwaltung: https://www.insiders-technologies.com

