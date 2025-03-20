  • Webinar Agentic Commerce im B2B: Wie KI-Agenten Einkauf & Vertrieb verändern

    Gemeinsam mit dem ECC Köln (IFH Institut für Handelsforschung) veranstaltet die TechDivision GmbH am Donnerstag, den 20. November 2025 um 11 Uhr, ein Webinar zum Thema „Agentic Commerce im B2B“.

    BildKünstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Unternehmensbereiche – und steht kurz davor, den digitalen Handel grundlegend zu verändern. Gemeinsam mit dem ECC Köln (IFH Institut für Handelsforschung) veranstaltet die TechDivision GmbH am Donnerstag, den 20. November 2025 um 11 Uhr, ein Webinar zum Thema „Agentic Commerce im B2B: Wie KI-Agenten Einkauf & Vertrieb verändern“.

    Im Mittelpunkt steht die Frage, wie autonome KI-Agenten künftig Prozesse im Einkauf und Vertrieb selbstständig übernehmen, Entscheidungen treffen und komplexe Abläufe im Hintergrund automatisieren können. Der Begriff Agentic Commerce beschreibt dabei den nächsten Evolutionsschritt des digitalen Handels – weg von der klassischen Interaktion zwischen Mensch und System, hin zu einem intelligenten Zusammenspiel von KI-Agenten, Daten und Prozessen.

    Das Webinar beleuchtet praxisnah, welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für B2B-Unternehmen ergeben und welche technologischen Grundlagen dafür geschaffen werden müssen.
    Teilnehmer erhalten u. a. Einblicke in:

    – die Funktionsweise und Architektur von Agentic-Commerce-Systemen,
    – konkrete Use Cases im B2B-Handel,
    – die Rolle von Daten und Schnittstellen als Basis für autonome Entscheidungsprozesse,
    – und strategische Handlungsempfehlungen, wie sich Unternehmen frühzeitig auf diesen Wandel vorbereiten können.

    Das Webinar richtet sich an Entscheider aus IT, Digital Commerce und Vertrieb, die verstehen möchten, wie sich ihre Geschäftsmodelle durch KI-gestützte Automatisierung verändern – und welche neuen Möglichkeiten sich daraus für Effizienz, Kundenerlebnis und Umsatzsteigerung ergeben.

    Weitere Informationen und Anmeldung unter:
    https://events.techdivision.com/webinar-agentic-commerce

    Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

    Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

