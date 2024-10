Webinar: Alles, was Sie über den digitalen Produktpass (DPP) der EU wissen sollten

TechDivision veranstaltet in Zusammenarbeit mit Akeneo, Sqanit und SIMIO am Dienstag, den 22. Oktober 2024, ein Webinar zum Digitalen Produktpass der EU und gibt hierzu wichtige Insights.

Zielgruppe für das Webinar sind Digital-Entscheider, darunter Geschäftsführer, E-Commerce- und Digital-Verantwortliche sowie Personen aus dem Bereich Produktdatenmanagement aus mittelständischen und größeren Unternehmen.

Der digitale Produktpass (DPP) stellt eine zentrale Maßnahme der EU im Rahmen des sog. Green Deal dar, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Produkten über deren gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten. Zukünftig muss ein Großteil der Produkte, die innerhalb der EU vertrieben werden, über einen solchen Produktpass verfügen.

Das Webinar bietet praxisnahe Einblicke in die Auswirkungen des DPP auf Unternehmen und liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen:

– Was bedeutet der digitale Produktpass für Unternehmen?

– Welche grundlegenden Informationen sind bisher bekannt?

– Für wen wird der DPP bis wann verpflichtend?

– Welche Ziele verfolgt die EU mit dem digitalen Produktpass?

– Welche Rolle spielen ERP- und PIM-Systeme als Datenlieferanten für den DPP?

– Wie können sich Unternehmen organisatorisch vorbereiten?

– Praxisbeispiele mit Akeneo und Sqanit.

Thomas Götz, Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik am Wuppertal Institut, betont: „Einen Produktpass benötigen wir, um Prozesse und Lieferketten über die Lebensdauer eines Produktes nachvollziehbar zu machen – und zwar so, dass es gezielt repariert oder am Ende seiner Lebensdauer fachgerecht recycelt werden kann. Und das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Menschen. Der Produktpass ist gut für alle, die etwas mit einem Produkt zu tun haben.“

Interessierte Teilnehmer haben am Ende des Webinares die Möglichkeit, Fragen zu Produktdaten und dem DPP direkt an die Experten zu stellen.

Termin:

Dienstag, 22. Oktober 2024, 10:00 – 11:30 Uhr

Anmeldung:

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter

https://events.techdivision.com/digitaler-produktpass-webcast

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

