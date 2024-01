TechDivision wird als Akeneo Gold Partner ausgezeichnet

Durch die aktuelle Auszeichnung als Akeneo Gold Partner gehört TechDivision zu den führenden Dienstleister im Bereich PIM und PXM in der DACH Region.

Kolbermoor, 25.01.2024: Gleich zu Jahresbeginn 2024 gibt es eine äußerst positive Neuigkeit. Der IT-Dienstleister TechDivision wurde vom führenden PIM Anbieter Akeneo als neuer Gold Partner ausgezeichnet. Damit setzt TechDivision die positive Entwicklung auch im Bereich Datenmanagement und PIM weiter fort und gehört inzwischen zu den führenden Akeneo Partnern in der DACH Region.

TechDivision ist seit einigen Jahren offizieller Akeneo Partner und konnte in dieser Zeit unterschiedlichste Unternehmen in verschiedensten Branchen im Bereich Produktdaten- management mit Hilfe von Akeneo unterstützen. Zu den TechDivision-Kunden gehören dabei unter anderem Frankana, CALIDA, EGLO sowie Haar-Shop.ch. Dabei konnten durch die Einführung von Akeneo PIM signifikante Verbesserungen und Einsparungen erzielt werden. So konnte bei Frankana, einem Händler für Camping- und Freizeitartikel mit Akeneo die Katalogproduktion weitgehend automatisiert und damit beispielsweise der Zeitaufwand um ca. 30% reduziert werden, was sowohl aus Kosten- als auch Organisationssicht enorme Auswirkungen hat.

Möglichst umfassende und perfekte Produktdaten sind in Zukunft noch häufiger die Basis für Erfolg im E-Commerce sowie im Digitalumfeld im Allgemeinen. Und mit dem digitalen Produktpass der EU (DPP), der gerade in der Entwicklung ist, wird dem Thema Produktdatenmanagement darüber hinaus zukünftig eine weitere, noch größere Bedeutung beigemessen werden.

„Die Zusammenarbeit mit Akeneo war von Beginn sehr gut und hat sich in den letzten Jahren immer weiter intensiviert. Anfangs sind wir als Bronze-Partner gestartet und haben uns dann mit der Zeit den Status als Silber-Partner erarbeitet. Dass wir von Akeneo jetzt offiziell zum Gold-Partner ernannt werden, ist für uns eine enorme Motivation und Anreiz zugleich, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Gerade die Kombination aus Akeneo im Bereich Produktdatenmanagement (PXM) mit der Adobe Experience Cloud für einzigartige Digital Experiences über alle relevanten Touchpoints hinweg ist für uns und unsere Kunden eine perfekte Basis für Erfolg in der digitalen Zukunft. Wir freuen uns sehr, auf die anstehenden Projekte und die weitere Zusammenarbeit“, so Stefan Willkommer, Mitgründer und CEO von TechDivision.

Wer sich für Akeneo und/oder die Tools der Adobe Experience Cloud in der Praxis interessiert und entsprechende Technologien nicht nur live erleben, sondern auch selbst ausprobieren möchte, ist gerne ins SPIN Digital Experience Lab der TechDivision eingeladen. Dort kann man in einer kohärenten Umgebung anhand aktueller Use-Cases und Best-Practices Akeneo- und Adobe-Tools live auf Herz und Nieren testen und sich durch die Digital-Experten der TechDivision umfassend beraten lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Stefan Willkommer

An der Alten Spinnerei 2a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 0049 8031 2210550

fax ..: 0049 8031 22105522

web ..: https://www.techdivision.com

email : info@techdivision.com

TechDivision ist Adobe- und Akeneo Gold Partner und einer der führenden Anbieter von digitalen Lösungen und Dienstleistungen, spezialisiert auf E-Commerce, Digital Experience und Digitalstrategien. Mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen und einem Inhouse-Team von mehr als 160 Digital-Experten unterstützt TechDivision Unternehmen dabei, die Herausforderungen der digitalen Transformation mit weltweit führenden und von Analysten ausgezeichneten Softwaretools erfolgreich zu meistern.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2a

83059 Kolbermoor

fon ..: 0049 8031 2210550

email : info@josef-willkommer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stromnetz in Fürstenwalde/Spree: Neuer Wegenutzungsvertrag mit Netzbetreiber E.DIS aus Brandenburg SCARF-Modell: Optimierung der Arbeitskultur und Mitarbeitermotivation