Drei Frauen. Drei Welten. Ein Gespräch. Rückblick zu Weltfrauentag 2026 im Nova Maldives

Die Lebensgeschichte von drei weiblichen Führungskräften und ihr Engagement anderen Frauen auf der Welt Mut zu geben ihren Weg zu finden.

Zum Weltfrauentag 2026 setzte das junge Resort Nova Maldives ein Zeichen und stellte drei seiner inspirierenden Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt. In einem offenen Panel-Talk teilten die drei Führungskräfte ihre persönlichen Lebenswege und sprachen darüber, wie sie Frauen weltweit Mut machen möchten, ihren eigenen Weg zu gehen.

Die Teilnehmerinnen des Gesprächs, Nova-Meeresbiologin und Tauchlehrerin Jenna aus Kanada, Sous-Chefin Uli von den Philippinen und Spa-Managerin Roshni aus Indien, gaben Einblicke in ihre unterschiedlichen Karrierewege, geprägt von verschiedenen Kulturen, Generationen und beruflichen Herausforderungen. Gemeinsam diskutierten sie Themen wie kulturelle Rollenbilder, persönliche Meilensteine sowie die Frage, was es braucht, um in ihren jeweiligen Branchen erfolgreich zu sein.

„Niemand hat mir gesagt, wie es sein würde, die einzige Frau in meiner Abteilung zu sein. Ich habe es einfach nach und nach herausgefunden“, erklärt Meeresbiologin Jenna rückblickend zu ihrem Karrierestart. Obwohl ihre Berufsfelder so verschieden sind, von Wissenschaft über Kulinarik bis Wellness, verbindet ihre Geschichten eine zentrale Erkenntnis: Viele Karrieren entstehen aus Neugier oder Zufall, gewinnen jedoch im Laufe der Jahre durch Sinnhaftigkeit, Leidenschaft und Erfahrung an Tiefe. Ob die Faszination für die Geheimnisse des Ozeans, die Kunst des Kochens oder der Wunsch, Menschen durch Bewegung und Achtsamkeit zu stärken, jede Laufbahn begann mit einem inneren Antrieb, der über das Gewöhnliche hinausging.

Die Erfahrungen der drei Frauen zeigen zudem, dass sie sich immer wieder in Umfeldern behaupten mussten, die traditionell von Männern dominiert sind. Dabei wurde deutlich, welche Faktoren entscheidend sind, um sich in solchen Strukturen weiterzuentwickeln: praktische Erfahrung, Lernbereitschaft und die Fähigkeit, aus Fehlern zu wachsen. Führung entsteht selten durch reine Theorie. Sie formt sich durch Beobachtung, Fragen und die tägliche Arbeit.

In Bereichen wie Meeresforschung oder gehobener Gastronomie bestehen auch heute noch sichtbare Hürden. Selbstsicherheit wächst hier meist schrittweise, durch Routine, Mut zum Ausprobieren und den Umgang mit Rückschlägen. Besonders in intensiven und hierarchischen Arbeitsumgebungen, etwa in professionellen Küchen, zeigt sich wahre Autorität oft darin, die Balance zwischen Anpassungsfähigkeit und klaren Standards zu finden.

Roshni, die auf eine lange Karriere in der Wellnessbranche zurückblickt, sieht zudem eine positive Entwicklung. Die wachsende Präsenz weiblicher Vorbilder, neue Formen kultureller Bewegungen sowie die Reichweite sozialer Medien eröffnen Frauen weltweit neue Chancen und Perspektiven.

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Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

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