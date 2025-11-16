Barfuß im Paradies: Nova Maldives ist das „Best Barefoot 2026“ bei den Stop Over Reisen Awards

Schuhe aus, Zehen in den warmen Sand, genauso fühlt sich der junge Resort-Stern Nova Maldives an. Die natürliche Insel im Süd-Ari Atoll steht für „Good Soul Days“ und entspanntes Barfuß-Feeling. Dass dieses Gefühl bei den Gästen gut ankommt, zeigt die Auszeichnung mit dem „Best of Barefoot 2026“ bei den Stop Over Reisen Awards 2026. Der Preis wird jährlich von der Luxusreiseagentur Stop Over Reisen verliehen und prämiert Ort, die ihre Gäste besonders berührt haben. Orte, die mehr sind, als „nur“ schöne Reiseziele.

Nova Maldives mit seiner entspannten Inselatmosphäre, den Good Sould Days, seiner natürlicher Eleganz und der herzlichen Gastfreundschaft des Teams, ist genau so ein besonderer Ort. Verwurzelt in Gemeinschaft, Kultur und echter Verbundenheit steht das Resort für eine moderne, unkomplizierte Art des Insellebens. Mit 76 Strand- und Überwasservillen bleibt die Atmosphäre bewusst persönlich und entspannt. Begegnungen entstehen natürlich, wie bei gemeinsamen Erlebnissen, kulturellen Einblicken, Wellnessmomenten oder Abenteuern auf dem offenen Meer.

Nova liegt im Meeresschutzgebiet des South Ari Atolls und eröffnet Gästen Zugang zu einigen der spektakulärsten Tauch- und Schnorchelspots der Malediven. Walhaie und Mantarochen lassen sich hier das ganze Jahr über beobachten, ein Erlebnis, das viele Besucher nie vergessen.

Als zertifiziertes PADI-Tauchzentrum organisiert das Resort geführte Tauchgänge unter der Leitung erfahrener Tauchlehrer. Gleichzeitig engagiert sich Nova aktiv für den Schutz der Unterwasserwelt: Der hauseigene Meeresbiologe betreut Korallenpflanzungen, Projekte zur Riffregeneration und Bildungsinitiativen, die Gäste für den Erhalt der Meere sensibilisieren.

„Diese Anerkennung ist besonders bedeutsam, weil sie direkt von unseren Gästen kommt“, sagt Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova Maldives. „Zu wissen, dass Reisende sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen für Nova entschieden haben, ist unglaublich bereichernd und spiegelt genau den Geist von Verbundenheit und Zugehörigkeit wider, den wir jeden Tag leben möchten.“

Das Nova Maldives, ein „junges" All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Su d-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

