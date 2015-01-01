Produktneuheit auf der FIBO 2026 – Dr. WOLFF PHYSIO WALL

Gerätegestützte Krankengymnastik (KGG)

Fachkräftemangel Physiotherapie

Der Fachkräftemangel im Bereich Physiotherapie wird sich in den kommenden Jahren verschärfen. Daher entwickelt Dr. WOLFF Systemlösungen für das Physio-Training, das auch von Trainern angeleitet werden kann. Dieser Ansatz entlastet und unterstützt die Physiotherapie wirkungsvoll.

Produktneuheit auf der FIBO 2026

Dr. WOLFF PHYSIO WALL

Die „All-in-One“-Lösung für medizinische Trainingstherapie/KGG

Gesundheitsorientierte Fitnesscenter und Physiotherapien integrieren zunehmend mehr Flächen für die aktive Therapie und das präventiv-medizinische Training. Für diesen Bereich hat Dr. WOLFF passgenau das funktionelle Modulsystem PHYSIO WALL entwickelt. Eine clevere und innovative Lösung.

5 Trainingsmodule und Stauraum auf kleinster Fläche

Die PHYSIO WALL gibt mit ihrer edlen Holzverarbeitung jedem Raum einen besonderen Charakter. Die serienmäßigen Module:

o Universal-Reha-Seilzug

o Seilzug-Gerät mit Latzug

o PHYSIO STIXX

o Sprossenwand

o Regalmöbel für Kurzhantel-Set

o Sechs Regalfächer für Kleinmaterial und Ablage

Multifunktionell

Physio Wall 454

PHYSIO WALL 454 bestehend aus:

o Universal-Reha-Seilzug inkl. Fußschlaufe und Handgriffe, 15 x 5 kg Gewichte, Übersetzung 3:1.

o Integrierte Sprossenwand.

o PHYSIO STIXX, 2 x 6 STIXX, Größe 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm.

o Kurzhantel-Set mit Wandablagesystem. 4 Hantelpaare mit 2, 4, 6 und 8 kg.

o Regal-Modul.

Aufstellmaß: L 265 x B 65 x H 217 cm

CE Medizinprodukt nach der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

FIBO Köln Halle 7 Stand C14

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Postfach 2767

59717 Arnsberg

info@dr-wolff.de

+49 (0) 29 32 – 47 57 40

Showroom:

WATERROWER | NOHRD GmbH

Otto-Hahn-Straße 75

48529 Nordhorn

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Herr Hartmut Wolff

Möhnestr. 55

59755 Arnsberg

Deutschland

fon ..: +49 2932 47574-0

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email : info@dr-wolff.de

Rückenfitness und -Therapie

Außergewöhnliche Konzepte

Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

Pressekontakt:

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Herr Hartmut Wolff

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