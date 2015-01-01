  • Produktneuheit auf der FIBO 2026 – Dr. WOLFF PHYSIO WALL

    Gerätegestützte Krankengymnastik (KGG)

    BildFachkräftemangel Physiotherapie

    Der Fachkräftemangel im Bereich Physiotherapie wird sich in den kommenden Jahren verschärfen. Daher entwickelt Dr. WOLFF Systemlösungen für das Physio-Training, das auch von Trainern angeleitet werden kann. Dieser Ansatz entlastet und unterstützt die Physiotherapie wirkungsvoll.

    Produktneuheit auf der FIBO 2026
    Dr. WOLFF PHYSIO WALL

    Die „All-in-One“-Lösung für medizinische Trainingstherapie/KGG
    Gesundheitsorientierte Fitnesscenter und Physiotherapien integrieren zunehmend mehr Flächen für die aktive Therapie und das präventiv-medizinische Training. Für diesen Bereich hat Dr. WOLFF passgenau das funktionelle Modulsystem PHYSIO WALL entwickelt. Eine clevere und innovative Lösung.

    5 Trainingsmodule und Stauraum auf kleinster Fläche
    Die PHYSIO WALL gibt mit ihrer edlen Holzverarbeitung jedem Raum einen besonderen Charakter. Die serienmäßigen Module:
    o Universal-Reha-Seilzug
    o Seilzug-Gerät mit Latzug
    o PHYSIO STIXX
    o Sprossenwand
    o Regalmöbel für Kurzhantel-Set
    o Sechs Regalfächer für Kleinmaterial und Ablage

    Multifunktionell

    Physio Wall 454
    PHYSIO WALL 454 bestehend aus:
    o Universal-Reha-Seilzug inkl. Fußschlaufe und Handgriffe, 15 x 5 kg Gewichte, Übersetzung 3:1.
    o Integrierte Sprossenwand.
    o PHYSIO STIXX, 2 x 6 STIXX, Größe 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm.
    o Kurzhantel-Set mit Wandablagesystem. 4 Hantelpaare mit 2, 4, 6 und 8 kg.
    o Regal-Modul.

    Aufstellmaß: L 265 x B 65 x H 217 cm
    CE Medizinprodukt nach der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

    FIBO Köln Halle 7 Stand C14

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Postfach 2767
    59717 Arnsberg

    info@dr-wolff.de
    +49 (0) 29 32 – 47 57 40

    Showroom:
    WATERROWER | NOHRD GmbH
    Otto-Hahn-Straße 75
    48529 Nordhorn

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg
    Deutschland

    fon ..: +49 2932 47574-0
    web ..: https://www.dr-wolff.com
    email : info@dr-wolff.de

    Rückenfitness und -Therapie
    Außergewöhnliche Konzepte

    Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

    Pressekontakt:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg

    fon ..: +49 2932 47574-0
    web ..: https://www.dr-wolff.com
    email : info@dr-wolff.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Auszeichnung für Dr.Wolff PHYSIO-TRAINING 1.Platz
      Physio-Training - Die Brücke zwischen Therapie und Training...

    2. Produktneuheit auf der THERAPIE Düsseldorf
      therapie DÜSSELDORF: Fachmesse & Kongress - Dr. WOLFF PHYSIO WALL Die "All-in-One"-Lösung für medizinische Trainingstherapie/KGG...

    3. FIBO MESSE Köln – Schulterschmerzen sind der neue Rücken
      Maßgeschneidert für die "Blanko-Verordnung Schulter" FIBO Premiere Dr.Wolff PHYSIO STIXX...

    4. FIBO 2024 Köln – Physiotraining – Die Brücke zwischen Therapie und Training
      FIBO 2024 Köln - Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 30 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität....

    5. Taiwan Excellence zeigt Innovationen auf der FIBO 2026 und profitiert von globaler Nachfrage
      Taiwans Sportartikel-Exporte erreichen 1,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Auf der FIBO am 16. April präsentiert Taiwan Excellence neue Innovationen...

    6. Weltneuheit YOGA ZONE – FIBO Köln.
      Der breiten Öffentlichkeit wird YOGA ZONE erstmals auf der FIBO Köln präsentiert. Halle 7 C14 Beliebtes Angebot für Frauen außerhalb des Kursraums...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.