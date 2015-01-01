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Produktneuheit auf der FIBO 2026 – Dr. WOLFF PHYSIO WALL
Gerätegestützte Krankengymnastik (KGG)
Fachkräftemangel Physiotherapie
Der Fachkräftemangel im Bereich Physiotherapie wird sich in den kommenden Jahren verschärfen. Daher entwickelt Dr. WOLFF Systemlösungen für das Physio-Training, das auch von Trainern angeleitet werden kann. Dieser Ansatz entlastet und unterstützt die Physiotherapie wirkungsvoll.
Produktneuheit auf der FIBO 2026
Dr. WOLFF PHYSIO WALL
Die „All-in-One“-Lösung für medizinische Trainingstherapie/KGG
Gesundheitsorientierte Fitnesscenter und Physiotherapien integrieren zunehmend mehr Flächen für die aktive Therapie und das präventiv-medizinische Training. Für diesen Bereich hat Dr. WOLFF passgenau das funktionelle Modulsystem PHYSIO WALL entwickelt. Eine clevere und innovative Lösung.
5 Trainingsmodule und Stauraum auf kleinster Fläche
Die PHYSIO WALL gibt mit ihrer edlen Holzverarbeitung jedem Raum einen besonderen Charakter. Die serienmäßigen Module:
o Universal-Reha-Seilzug
o Seilzug-Gerät mit Latzug
o PHYSIO STIXX
o Sprossenwand
o Regalmöbel für Kurzhantel-Set
o Sechs Regalfächer für Kleinmaterial und Ablage
Multifunktionell
Physio Wall 454
PHYSIO WALL 454 bestehend aus:
o Universal-Reha-Seilzug inkl. Fußschlaufe und Handgriffe, 15 x 5 kg Gewichte, Übersetzung 3:1.
o Integrierte Sprossenwand.
o PHYSIO STIXX, 2 x 6 STIXX, Größe 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm.
o Kurzhantel-Set mit Wandablagesystem. 4 Hantelpaare mit 2, 4, 6 und 8 kg.
o Regal-Modul.
Aufstellmaß: L 265 x B 65 x H 217 cm
CE Medizinprodukt nach der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
FIBO Köln Halle 7 Stand C14
Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Postfach 2767
59717 Arnsberg
info@dr-wolff.de
+49 (0) 29 32 – 47 57 40
Showroom:
WATERROWER | NOHRD GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
48529 Nordhorn
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Herr Hartmut Wolff
Möhnestr. 55
59755 Arnsberg
Deutschland
fon ..: +49 2932 47574-0
web ..: https://www.dr-wolff.com
email : info@dr-wolff.de
Rückenfitness und -Therapie
Außergewöhnliche Konzepte
Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.
Pressekontakt:
Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Herr Hartmut Wolff
Möhnestr. 55
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email : info@dr-wolff.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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