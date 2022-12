Auszeichnung für Dr.Wolff PHYSIO-TRAINING 1.Platz

Physio-Training – Die Brücke zwischen Therapie und Training

Gleich zweimal wurde das neue Konzept Dr. WOLFF PHYSIO-TRAINING auf dem Bodymedia Innovation Day ausgezeichnet. In der Hauptkategorie „Produkte“ wählte das Fachpublikum Dr. WOLFF auf Platz 1. In der Kategorie „Innovation“ erzielte Dr. WOLFF den 2. Platz.

Nach den Informationen der therapeutischen Fachverbände ergibt sich in Deutschland aktuell ein Mangel von mehr als 30.000 Physiotherapeut:innen. Dementsprechend werden von den Patienten einige Millionen der verordneten Rezepte nicht in Anspruch genommen, da keine Behandlungstermine vorhanden sind.

Die Auslastung der Physiotherapie-Einrichtungen ist hoch und der Bedarf wird perspektivisch in den kommenden Jahren wachsen. Viele Patient:innen suchen nach therapeutischen Behandlungen eine Trainingsform, die das Ergebnis der erfolgreichen Therapie stabilisiert oder den aktuellen Leistungsstand nach Erkrankung verbessert.

Für besonders häufig auftretende muskuloskelettale Erkrankungen, insbesondere Rückenschmerzen, hat Medizinprodukthersteller Dr. WOLFF ein Physio-Training entwickelt.

Hierbei handelt es sich um therapienahe und indikationsspezifische, also auf das jeweilige Krankheitsbild ausgerichtete Trainingsprogramme. Für gesundheitsorientierte Studios liegt hier ein enormes Potential.

Die Trainingsprogramme werden von speziell ausgebildeten Trainer:innen angeleitet und in Kleingruppen absolviert. Physiotherapeut:innen sind bei dieser Trainingsform nicht zwingend erforderlich.

Therapieerfolge erhalten und steigern.

Die Programme richten sich an Personen, die vor allem in der Nachsorge, etwa nach erfolgreicher OP oder konservativer Behandlung aktiv werden wollen oder aus präventiven Gründen ein Training zur Stabilisation ihrer Gesundheit aufnehmen wollen.

Die wissenschaftlich geprüften Programme sichern in Verbindung mit den medizinischen Trainingsgeräten und Marketing-Tools die Positionierung als Gesundheitsdienstleister. Dr. WOLFF berät Sie umfangreich zu den Themen Physio-Training und Physiotherapie.

Das Physio-Training kann etwa bei Rücken-, Hüft- oder Kniebeschwerden angewendet werden. Es besteht aus elf indikationsspezifische Trainingspläne, kund:innen- und zielgruppenzentrierte Marketingunterlagen in Print und digital sowie einem Schulungs- und Fortbildungssystem für Ihr Fachpersonal und vier medizinischen Trainingssystemen mit therapeutischen Methoden.

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Postfach 2767

59717 Arnsberg

Tel.: +49 2932 475740

info@dr-wolff.de

www.dr-wolff.de

Dr. WOLFF – SPORTS & PREVENTION – Erfolgreiche Systeme für Rückenfitness und -Therapie.

