Endlich wieder Fitness Training

Fitnessstudios weiter im Corona-Lockdown, da sind Trainingsalternativen gefragt. Daher ist für diese Konzepte eine staatliche Förderung möglich.

Trainingsalternativen im Corona-Lockdown: Outdoor Campus von Dr. Wolff förderfähig

Förderung von Training im Freien: Outdoor-Lösungen und damit verbundene bauliche Maßnahmen können mit der Überbrückungshilfe III gefördert werden. Ebenso die notwendigen Schulungen und Hygienekonzepte. Ein entsprechendes Konzept zur Wiederöffnung von Fitnessstudios nach der COVID-19-Pandemie bietet Dr. WOLFF an.

Auf den Platz – fertig – los!

11 neue Geräte für das perfekte funktionale Training an der frischen Luft. Entscheide selbst: Gezielte Workouts für Rücken und Gelenke oder clevere Übungen für alle Muskelgruppen in drei einfachen Modulen.

Mehr Leistungsvielfalt

Der Outdoor Park ist vielseitig einsetzbar und ist als platzsparendes Stand Alone-Konzept flexibel mit anderen Geräten kombinierbar

Neue Zielgruppen

Das clevere Outdoor-Konzept zieht die Aufmerksamkeit neuer Interessenten auf sich und überzeugt mit modernem Design

Stärkere Kundenbindung

Kunden lernen neue Perspektiven des Trainings kennen und bleiben der Fitnessanlage somit als Kunde erhalten

Dr. WOLFF Angebot:

Die ersten 10 Interessenten bekommen das Marketingpaket (Flyer, Banner, Roll-Up) im Wert von 500,- EUR, sowie die Trainingstafeln zur Trainingssteuerung im Wert von ebenfalls 500,- EUR geschenkt.

Statements

Turbo-Schnecken Lüdenscheid e. V. „Als wir vom Konzept des Outdoor-Campus von Dr. Hartmut Wolff nach dem ersten Corona-Lockdown erfahren haben, war es aus unserer Sicht eine optimale Gelegenheit, sich mit dem Thema zu befassen. Seit 04.08. haben wir den Outdoor Campus, der gut angenommen wird. Es finden regelmäßig Einweisungstermine statt. Auch jetzt in der Herbst- und Winterzeit und durch die weiteren Lockdowns wird der Campus gut genutzt. Der Outdoor Campus ist mit einem Flex-Zelt überdacht, so dass auch bei Regen trainiert werden kann. Die Mitglieder müssen sich online anmelden, pro Stunde dürfen je 2 Mitglieder an den Geräten trainieren (während Coronaschließung).“

MAP Sport & Fitness „Outdoor war schon seit Jahren ein Thema in unserem Club. Wir haben in dieser Richtung auch schon einige Dinge probiert. Der OUTDOOR CAMPUS von Dr. WOLFF hat uns aber schlussendlich als Komplettlösung überzeugt, gerade weil nun die Möglichkeiten geschaffen sind, Gesundheitstraining Outdoor bei uns abzubilden. Von den einfachsten Übungen für z.B. den Rehasport-Bereich, bis hin zum Athletiktraining stehen unseren Mitgliedern alle Türen offen. In Kombination mit Überdachung und Bodenkonstruktion haben wir eine starke Säule des Trainings und ein sehr attraktives Angebot für unsere Mitglieder geschaffen. Das Thema Outdoor-Training wird immer relevanter und mit dem OUTDOOR CAMPUS von Dr. WOLFF fühle ich mich bestens für die Zukunft gerüstet“



Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Postfach 2767

59717 Arnsberg

Tel.: +49 2932 475740

info [at] dr-wolff.de

www.dr-wolff.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antonio Silva

Herr Antonio Silva

Raderbroicherstr.7 7

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 01722704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und

1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

Fitnessstudios Deutschland

Pressekontakt:

Antonio Silva

Herr Antonio Silva

Raderbroicherstr.7 7

41564 Kaarst

fon ..: 01722704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blue Lagoon-CEO stockt Beteiligung an seinem Unternehmen deutlich auf