Neueröffnung von Physio-Fit – Physiotherapiepraxis in Kürten

Physiotherapie & Training – Unsere Leistungen in der Physiotherapie sind sehr vielschichtig. Sie dienen vor allem der Wiederherstellung der natürlichen Beweglichkeit, die durch Verletzungen.

Die neueröffnete Praxis Physiotherapie am Broch 8 in Kürten bietet in Ihren neuen, modernen Praxisräumen im Zentrum von Kürten moderne Krankengymnastik, die Grundlage einer erfolgreichen Behandlung ist die individuelle Betreuung der Patienten mit entsprechend qualifizierter und spezialisierter Therapie, aber auch wohlfühlen soll man sich.

Ab sofort möchte sich die erfahrene Physiotherapeutin um die Gesundheit der Menschen im Raum Bergisch Gladbach kümmern. „Die Patienten sollen und werden sich bei uns gut aufgehoben fühlen.“ sagt die Frau Schneider.

Die Krankengymnastik ist eine Behandlungsform, mit der Krankheiten aus fast allen medizinischen Fachbereichen therapiert werden. Sie umfasst sowohl aktive als auch passive Therapieformen. Ziel der Krankengymnastik ist es, die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Körpers zu verbessern.

Je nach Beschwerden und Krankheitsbild des Patienten stehen dem Physiotherapeuten unterschiedliche Behandlungsformen zur Verfügung:

PNF

Manuelle Therapie

Massage

Gerätegestützte Krankengymnastik (KGG)

Lymphdrainage

Wärme- /Kältetherapie

Funktionelle Therapie

Sportphysio

Kinesiotaping

Die Terminvergabe läuft gut an. Einen Aufruf möchte Frau Schneider noch starten: „Wir suchen noch qualifizierte Mitarbeiter*innen für unser Team und freuen uns auch über Initiativbewerbungen.“

Die Praxis hat:

Montag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag von 7:00 bis 15:00 Uhr

Mittwoch von 7:00 bis 15:00 Uhr

Donnerstag von 7:00 bis 15:00 Uhr

Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr

geöffnet.

Terminvergabe unter 02268 9151110 oder 02268/ 90319 (Mo.-fr. 8-20Uhr, Sa+So. 9-20Uhr)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.physiofit.de oder www.splash-kuerten.de

