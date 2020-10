Neueröffnung Startpunkt Gesundheit bei Rubymed

Kaiserslautern – Rubymed Physiotherapie und gesundheitsorientiertem Training

Am Samstag den 31.10. von 10:00 bis 17:00 Uhr möchte Rubymed, die Fachpraxis für Physiotherapie in Kaiserslautern Sie ganz herzlich einladen.

Durch die Kombination aus Physiotherapie und gesundheitsorientiertem Training und der engen Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenkassen kann eine ganzheitliche Versorgung gewährleistet werden.

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit vor fast sieben Jahren, war mir bewusst dass ich eine besondere Therapiemaßnahme mit Trainingsanteil für meine Kunden umsetzen wollte. Mit meiner hohen fachlichen Kompetenz, meiner Kommunikationsfähigkeit und Offenheit gelang es mir einen etablierten Kundenstamm aufzubauen. Mittlerweile arbeiten sieben Mitarbeiter in diesen Unternehmen und therapieren sowie beraten die Kunden in allen gesundheitlichen Belangen.

Marc Ruby, der Inhaber hat das Unternehmen 2014 gegründet, sein Team stetig erweitert und den Leitgedanken Ganzheitliche-Therapie etabliert.

Nun möchte ich und mein Team den präventiven Bereich erweitern und zwar mit einer neuartigen Gerätelinie von Dr. Wolff dem Präventions-Park und dem dazu gehörigen Konzept

Startpunkt Gesundheit.

Das präventive Training ist ein 12 Monatsprogramm und teilt sich in vier Phasen ein:

1. Einstieg – Segmentale Stabilisation der Wirbelsäule

2. Aufbau – Anspruchsvoll und mehrgelenkige Übungen

3. Fortschritt – Muskeltraining für den Rumpf

4. Ziel – freies Training

Dieses Training findet unter fachlicher Leitung an medizinischen Geräten mit Sensoren zur präzisen, optischen Bewegungskontrolle statt.

Besonders wichtig ist dabei zu Beginn jeden Trainings den aktuellen Gesundheitsstatus an Hand von verschiedenen Tests zu ermitteln sowie die fachmännische Anleitung und stetige Betreuung für diese Geräte. Ich und meine Mitarbeiter sind darin geschult, um ein qualitätsgesichertes Training zu gewährleisten und somit unseren Kunden ein regelmäßiges Feedback geben zu können. Getreu unserem Motto einzigartig, effizient, rubymed.

Dieses Training kann auch als Präventionkurs absolviert werden d. h. er wird von den Krankenkassen bezuschusst.

Wir möchten diese Neueröffnung nutzen und für den Tierschutzverein Kaiserslautern e.V. spenden. Diese Spendenaktion beginnt am 31.10.2020 ab 10:00 bis 17:00 Uhr, pro Kunde der an diesem Tag in unser Praxis vorbeikommt spenden wir einen Euro.

Kommen Sie vorbei tun Sie etwas Gutes für sich und die Tiere.

Wir freuen uns, Sie an diesem Tag in unseren Räumlichkeiten, Augustastr. 1 in 67655 Kaiserslautern begrüßen zu dürfen.

Wir bitten um Voranmeldung (Partner mitbringen-erwünscht), da wir unser strenges Hygienekonzept stehts einhalten werden! AHA-Regel bitte beachten.

Sie erreichen uns telefonisch unter der 0631 75 00 88 70

