Neueröffnung Astrid Dielhenn Lifecoach

Angebote für Freizeit, Lernen und Weiterentwicklung für Kinder und Erwachsene durch Pferde, Heilpflanzen und energetische Lichtarbeit

Astrid Dielhenn präsentiert den Zusammenschluss von den Bereichen, die ihr Leben ausmachen und begleiten. Das sind zum einen Pferdebegleitete Angebote, Qualifizierter Reitunterricht bis zum Reitabzeichen und Pferdetherapie.Im Einzelnen sind das Kindergeburtstag, Kinderfreizeit mit Pferd, Pferdemeditation und Pferdefreizeiten für Erwachsene. Neu dabei sind Energie- und Lichtarbeit für Mensch und Tier. Nach langer Erfahrung und Kombinationsangebot mit Pferdefreizeit gibt es jetzt ein Heilpflanzenseminar als einzelnen Bereich. So ist das Angebot im Bereich Freizeit und Gesundheit durch vielfältige Möglichkeiten abgerundet. Alle Angebote sind so aufgebaut, dass eine tiefe Verbindung zu Tieren und Natur entsteht.

Das Credo ist, Hilfe zur Selbstheilung, Selbsterkenntnis, persönliche Weiterentwicklung und Lernen. Die Angebote sind therapeutischer Natur zum Erreichen von Lebensglück, Gesundheit, Lichtvolle Schwingung, besseres Reiten, Pferde verstehen, Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema Natur und Naturwesen. Auch gerne über das Medium Malen. Behandlungen in Lichtarbeit können für Mensch und Tier angewandt werden

Natürlich erfreuen die Angebote auch als Freizeitprogramm für Erholung und Wellness. Neben einem unvergesslichen Kindergeburtstag und abenteuerlichen Kinderfreizeiten, sind auch eine entspannende Meditation mit Pferden oder verschiedene einzigartige Pferdefreizeiten für Erwachsene oder ein Heilpflanzenseminar, das tiefe Naturverbindung bringt, tolle Möglichkeiten für sich selbst oder als Geschenkidee!

Astrid Dielhenn hat langjährige Erfahrung als Pferde- und Reittrainerin Trainer B/ EWU( Westernreiten), Horsemanship ( Pferdeverstand in angewandter Form), Persönlichkeitsentwicklung mit Pferd, Seminarleiterin. Erfahrung in Heilpflanzenkunde durch abgeschlossenes Forstwirtschaftstudium, verschiedene Heilpflanzenausbildungen, sowie eigenes Interesse und Anwendung. SIe hat eine abgeschlossene Ausbildung in Lichtarbeit durch Pavlina Klemm ( Lichtbotschaften von den Plejaden) absolviert. Lebenslange Weiterbildung ist für sie selbstverständlich.

Angesehen und gebucht werden können die Angebote über die neue Homepage unter https://www.astrid-dielhenn.de Jedes Angebot für ein ganz besonderes Erlebnis!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Astrid Dielhenn

Frau Astrid Dielhenn

Fuchsgasse 4

73272 Neidlingen

Deutschland

fon ..: 0174/9558329

web ..: http://www.astrid-dielhenn.de

email : info@astrid-dielhenn.de

Astrid Dielhenn bietet ein umfassendes Angebot für Freizeitangebote mit Pferden für Kinder ( auch Kindergeburtstag) und Erwachsene für persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Zum einen durch Pferdebegleitete Angebote, Pferdemeditation und Pferdebegegnung und Coaching, zum anderen durch Lichtarbeit mit Unterstützung der Selbstheilungskräfte, Lernangebot, Behandlung und Beratung, oder auch durch Heilpflanzenseminare. Die Themen sind Kennenlernen und Verwenden von Pflanzen. Zu guter Letzt durch qualifizierten Reitunterricht und Pferdeverstand



Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Blutige Nordsee“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag