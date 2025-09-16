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3M VHB Max Klebeband: Neue Hochleistungs-Lösung für industrielle Verklebungen bei Markmann
Die neue 3M(TM) VHB(TM) Max Serie bietet maximale Klebkraft, schnellere Produktionsprozesse und mehr Designfreiheit für Industrie, Fahrzeugbau, Bauwesen und Haushaltsgeräte.
Salzgitter, 10. Februar 2026 – Mit der neuen 3M(TM) VHB(TM) Max Serie präsentiert die Markmann Oberflächentechnik GmbH eine leistungsstarke Lösung für die moderne industrielle Verbindungstechnik. Die neuen Hochleistungs-Klebebänder wurden als Alternative zu klassischen Befestigungsmethoden wie Schrauben, Nieten oder Schweißen entwickelt und ermöglichen besonders feste, langlebige und optisch hochwertige Verklebungen.
Für Unternehmen aus Industrie, Transport, Fahrzeugbau, Bauwesen und Haushaltsgeräteindustrie eröffnet die neue Produktserie erhebliche Vorteile: vereinfachte Konstruktionen, reduzierter Materialeinsatz, schnellere Montage und geringere Produktionskosten.
3M VHB Max Klebeband mit maximaler Klebkraft
Die 3M(TM) VHB(TM) Max Serie ist das stärkste Acrylat-Klebeband im 3M Portfolio. Mit einer Überlappscherfestigkeit von bis zu 3,24 MPa (470 psi) erreicht sie mindestens die doppelte Festigkeit herkömmlicher 3M(TM) VHB(TM) Klebebänder und liegt auf einem Niveau, das mit Polyurethan-Klebstoffen vergleichbar ist.
Die Produktserie umfasst die Varianten:
* 3M(TM) VHB(TM) Max-060GF
* 3M(TM) VHB(TM) Max-110GF
* 3M(TM) VHB(TM) Max-160GF
* 3M(TM) VHB(TM) Max-230GF
Damit eignet sich das 3M VHB Max Klebeband für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen hohe Festigkeit, Dauerhaftigkeit und ein effizienter Produktionsprozess gefragt sind.
Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißen
Ein zentraler Vorteil der neuen Produktserie ist die sofortige Handhabungsfestigkeit. Im Gegensatz zu vielen Flüssigklebstoffen entfallen Wartezeiten für die Aushärtung. Unternehmen profitieren dadurch von schnelleren Fertigungsabläufen und einer höheren Wirtschaftlichkeit.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
* keine Aushärtungszeit
* schnellere Montageprozesse
* kein Bohren, Schweißen oder Nachbearbeiten
* geringere Produktions- und Montagekosten
* mehr Prozesssicherheit in der Fertigung
Gerade in der industriellen Serienfertigung bietet das 3M VHB Max Klebeband damit eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu mechanischen Verbindungstechniken.
Mehr Designfreiheit und geringerer Materialeinsatz
Die hohe Klebleistung der 3M(TM) VHB(TM) Max Serie ermöglicht schmalere Verbindungslinien und kleinere Klebeflächen. Dadurch lassen sich Konstruktionen materialeffizienter und optisch hochwertiger umsetzen.
Zu den Vorteilen für Konstruktion und Produktdesign zählen:
* reduzierter Materialeinsatz
* optimierte Gewichtsverteilung
* glatte und nahtlose Oberflächen
* hochwertige Optik bei sichtbaren Designflächen
Besonders in designorientierten Anwendungen und im Premium-Segment ist dies ein entscheidender Vorteil.
Vielseitige Einsatzbereiche für industrielle Klebebänder
Die neue 3M(TM) VHB(TM) Max Serie eignet sich für zahlreiche Anwendungen in der industriellen Klebetechnik, darunter:
* Verkleben von Platten auf Rahmen
* Befestigung von Versteifungselementen
* Strukturverklebungen im Fahrzeugbau
* Anwendungen im Bauwesen
* Montage in der Haushaltsgeräteindustrie
* allgemeine Konstruktions- und Dichtungsaufgaben
Damit ist das 3M VHB Max Klebeband eine vielseitige Lösung für Unternehmen, die ihre Fertigung modernisieren und mechanische Verbindungsmethoden reduzieren möchten.
Markmann erweitert Portfolio für industrielle Klebetechnik
Mit der neuen 3M(TM) VHB(TM) Max Produktserie bietet die Markmann Oberflächentechnik GmbH eine zukunftsorientierte Fügetechnologie für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Unternehmen erhalten eine Lösung, mit der sich Produktionszeiten verkürzen, Kosten senken und Konstruktionen optimieren lassen – bei gleichzeitig hoher Festigkeit und hochwertiger Optik.
Wer nach einer leistungsstarken Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißen oder Flüssigklebstoffen sucht, findet in der 3M VHB Max Serie eine moderne und wirtschaftliche Lösung für industrielle Verklebungen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Casusbene GmbH
Herr Jannick Rogoll
Hainhölzer Straße 5
30159 Hannover
Deutschland
fon ..: 01791838491
web ..: https://www.casusbene.com/
email : rj@casusbene.com
Die Markmann Oberflächentechnik GmbH ist Spezialist für Produkte und Lösungen in den Bereichen Oberflächentechnik, Klebetechnik und persönliche Schutzausrüstung. Als Partner für Industrieunternehmen bietet Markmann hochwertige Produkte führender Hersteller sowie kompetente Beratung für effiziente Fertigungsprozesse.
Pressekontakt:
Markmann Oberflächentechnik GmbH
Herr Nico Schütrumpf
Gustav-Hagemann-Straße 40
38229 Salzgitter
fon ..: 05341-87686 0
email : info@markmann.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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