Eine neue Alternative zu Kabelbinder, Schnüren und Klebeband kommt auf den Markt

Die Multifunktionsklammer. Sie ist ein absoluter Alleskönner, denn dank ihrer hohen Spannkraft können Gegenstände mit einem Gewicht bis zu 3,5 kg einfach und fast überall angebracht werden.

Rein aus Edelstahl und in Deutschland gefertigt, ist sie durch ihre Wiederverwendbarkeit besonders umweltfreundlich und nachhaltig.

Eine ungewöhnliche Idee

„Die Idee zur Multifunktionsklammer kam mir im Urlaub,“ erklärt Günter Lämmermeier, Gründer der GL-Design GmbH. „Was gibt es ärgerlicheres im Urlaub als einen Windstoß, der das Handtuch von der Liege fegt oder es einem ins Gesicht weht.“ Um diesem Problem entgegenzuwirken, entwickelte Herr Lämmermeier, als Tüftler und mit seinen Kenntnissen in der Edelstahlverarbeitung, die GL-Design Multifunktionsklammer.

Zahlreiche Anwendungen

Während des Entwicklungsprozesses kamen ihm noch viele weitere Situationen in den Sinn, wo solch eine Klammer Anwendung finden kann. Ob im Garten, beim Camping, im Urlaub, am Arbeitsplatz, auf der Baustelle, zur Befestigung oder Halterung – die Möglichkeiten mit der Multifunktionsklammer sind vielfältig.

Mehr als nur eine Klammer

„Mit der einfach zu bedienenden Multifunktionsklammer wollen wir Menschen den Alltag erleichtern und der Umwelt etwas gutes tun,“ so Lämmermeier. Aber nicht nur das: Pro Kauf eines Pakets (10 Klammern) wird 1 Euro an die deutsche Krebshilfe gespendet.

„Da ich selbst an Krebs erkrankt war, liegt mir die Unterstützung anderer Krebskranker sehr am Herzen. Mit dem Kauf der Klammer und der damit verbundenen Spende können wir gemeinsam

den Krebs bekämpfen und anderen Menschen helfen.“

Die Multifunktionsklammer gibt es ab sofort unter www.multifunktionsklammer.de zu kaufen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Günter Lämmermeier

Herr Günter Lämmermeier

Baumetswiese 6

86732 Oettingen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 9082 9600-0

fax ..: +49 (0) 9082 9600-15

web ..: https://multifunktionsklammer.de

email : info@multifunktionsklammer.de

