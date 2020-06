Online Symposium Berater-Zukunft 2020

Das Online Symposium 2020 für Finanzdienstleister und Makler. Hier geht es um Zukunftssicherung und Geschäftsentwicklung: Positionierung, Strategie Konzeptberatung, Umsatz, Honorarkonzepte.

Beim Online Symposium Berater-Zukunft 2020 der JURA DIREKT erfahren Finanzdienstleister und Versicherungsmakler, wie sie sich im Markt absetzen und neu Positionieren können. Es geht ausschließlich um neue und zukunftssichere Ansätze für eine erfolgreiche Business-Entwicklung für Berater. Unter anderem lernen die Teilnehmer eine neue Honorarstrategie und ein Konzept zur Bestandsaktivierung kennen. Denn was in Beständen brach liegt, ist für viele Berater Tausende wert. Es muss nur gehoben werden. Im Online Symposium lernen Teilnehmer Strategien und Konzepte und einen klaren Plan kennen, der genau aufzeigt, wie sie dies in der Praxis nutzen können.

Nach der Premiere Symposium Berater-Zukunft 2019

2019 hat es mit einem internen Symposium für Kooperationspartner der JURA DIREKT und Seminarteilnehmern der JURA DIREKT Akademie begonnen. Die positive Wirkung dieses Business-Austausches und die Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat die Initiatoren motiviert, das Symposium 2020 für alle Finanzdienstleister und Makler zu öffnen.

Finanzmaklerin Susanne Stoiber-Fuchs, Schramberg, nach dem Symposium 2019: „Wir haben uns auch dank der Impulse aus dem Symposium 2019 beruflich neu aufgestellt. Damit schaffen wir in der Region ein Alleinstellungsmerkmal und machen uns unverwechselbar“.

Nun Online Symposium Berater-Zukunft 2020

Am 28.09.2020 um 11 Uhr starten wir das Symposium Berater-Zukunft 2020 Online. Es sollte bereits im Mai 2020 als Präsenzveranstaltung stattfinden – na ja, Sie wissen ja…

An einem kompakten Tag erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Aktuelles zu Marktentwicklungen der Versicherungs- und Finanzbranche. Zusätzliche zeigen die Referenten und Experten der JURA DIREKT Möglichkeiten der erfolgreichen Konzeptberatung im Vorsorgedreieck auf. „Es geht vor allem um neue und zukunftssichere Geschäftsmodelle für Finanzdienstleister. Es geht um Wachstum, mehr Umsatz, mehr Unabhängigkeit und mehr Spaß am eigenen Business“, so Mitinitiator Jürgen Zirbik, Gesellschafter Geschäftsführer der JURA DIREKT Akademie. „Denn so mancher Finanzdienstleister verliert langsam den Glauben an sein immer schwieriger werdendes Geschäft, so unsere Erfahrungen aus vielen Gesprächen.“

Das Motto des Symposiums Berater-Zukunft ergänzt JURA DIREKT Gesellschafter Geschäftsführer Domenico Anic: „Wie Sie als Konzeptberater im JURA DIREKT Vorsorgedreieck mehr Umsatz erzielen und Ihr Alleinstellungsmerkmal mit viel Spaß im Business entwickeln“.

100-Prozent Quoten erzielen – ja, das geht!

„Wir wollen Impulse für mehr Erfolg und Freude am eigenen Business geben“, so Anic weiter. Die Teilnehmer sollen motiviert und mit sofort umsetzbaren Business-Möglichkeiten aus dem Tag gehen. Unter anderem lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine neue Honorarstrategie kennen. Und Sie erfahren, wie einfach 100-Prozentquoten mit Interessenten und Kunden erreichbar sind: mit Konzepten, neuen Gesprächsstrategien und klugen Werkzeugen. Diese Konzepte sind übrigens bereits fertig und können sofort für die Praxis genutzt werden.

Kernthemen: Positionierung mit Premiumberatung, Honorarwert, Online-Marketing

Keynotes wie “ Wie der neue Premiumberater den Markt dominiert „, „Abschlussquote 100% im Kundengespräch: Interviewtechnik und Risiko-Analyse“, „Wie Sie in die neue Honorarberatung einsteigen“, liefern Know How und Varianten für ein zukunftsfähiges Businessmodell.

Experten aus dem juristischen und Online-Marketing Bereich ergänzen die Inhalte. Rechtsanwalt Giuseppe Pranzo zeigt auf, warum gerade das JURA DIREKT Konzept zu einem Alleinstellungsmerkmal führt. Und das sogar aus juristischer Sicht. Sam Hänni, CEO von SwissMadeMarketing liefert Schlüsselinformationen und Erfahrungen zu modernem Online-Marketing für Berater und Makler. Zukunft eben…

Unter nachfolgendem Link kommen Sie zu weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeiten für das „Online Symposium Berater-Zukunft 2020“ am 28.09.2020, 11.00 bis 16.00 Uhr.

HIER KLICKEN ZU MEHR INFORMATIONEN UND ANMELDEMÖGLICHKEIT

Mit einer IDD-konformen Teilnahmebescheinigung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Nachweis über vier Stunden Weiterbildungszeit.

