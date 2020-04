NEU: Videokurs Top-Speaker für Makler

Makler und Finanzdienstleister können mit Vorträgen zu Vollmachten und Notfall-Management Kunden gewinnen. Dazu ist Speaker-Kompetenz unerlässlich. Das Wissen dazu liefert der Videokurs „Top-Speaker“

Nürnberg. Die JURA DIREKT Akademie legt einen siebenteiligen Videokurs Top-Speaker für Finanzdienstleister und Makler auf. Referenten- und Webinarkompetenzen sind immer häufiger gefragt. In Live-Vorträgen oder Online-Vorträgen zu überzeugen, bedeutet Kunden effizient zu gewinnen. Gute Referenten erreichen Quoten von bis zu 70 Prozent.

Seit sieben Jahren klären die Vortragsprofis der JURA DIREKT zu Vollmachten, Verfügungen und Notfall-Management auf. Rhetorik-Know-how und praktische Erfahrungen aus hunderten Vorträgen und Webinaren geben sie mit dem Videokurs Top-Speaker an Finanzdienstleister und Makler weiter. „Makler, die Notfall-Management mit Vorsorgevollmachten in ihr Business integrieren, gewinnen Menschen leicht für Vorträge“, so Jürgen Zirbik von der JURA DIREKT Akademie, „und wenn sie als Referenten top sind, gewinnen sie viele Vortragsbesucher als Kunden. Aus unserer Erfahrung der Königsweg für ein zukunftssicheres und unabhängiges Maklerbusiness.“

Als Finanzdienstleister und Makler im Vortrag überzeugen

Mit dem neuen Videokurs Top-Speaker schärfen Makler und Finanzdienstleister ihre Kompetenz als Vortragsredner. Sie erfahren, wie sie die „Bühne“ und das Publikum gewinnen und überzeugen. Sie erfahren auch, wie sich selbst im Griff haben, Selbstbewusstsein verstärken und gut ankommen. Im Videokurs bekommen sie kompaktes Know How von Profis und Praktikern, die selbst oft auf Bühnen stehen – eingedampft auf das Wesentliche für Top-Vorträge.

Ziel des Videokurses: Über Top-Vorträge Kunden gewinnen

Nach dem Videokurs Top-Speaker wissen Teilnehmer, wie Sie Kunden durch besondere Vorträge und außergewöhnlichen Auftritt gewinnen:

o Sie kennen Strategien, Werkzeuge und Persönlichkeitsfaktoren eines Top-Speakers

o Sie wissen, wie die methodisch-psychologische Führung des Publikums funktioniert

o Sie kennen die Faktoren, Publikum zu überzeugen, zu motivieren und zu begeistern

o Sie lernen die Struktur überzeugender Vorträge kennen und können eigene Vorträge konzipieren

o Sie wissen, wie sie ihre kommunikativen Kompetenzen als Redner verbessern können

Was steckt drin?

Sieben Videos und Bonusvideos mit über drei Stunden Laufzeit liefern wichtige Kenntnisse und einige Geheimnisse professioneller Speaker und Vortragsredner. Dazu kommen sieben Skripte mit Vertiefungen, Erläuterungen und Hilfen für die praktische Umsetzung erfolgreicher Vorträge. Die Themen der Hauptvideos:

o 01 AUF DEM WEG ZUM TOP-SPEAKER

o 02 PUBLIKUM UND MEINUNGSFÜHRERSCHAFT

o 03 DER START – PSYCHOLOGIE – WIRKSPRACHE

o 04 RHETORIK UND KÖRPERSPRACHE

o 05 WIE SIE ÜBERZEUGEN

o 06 KÖRPERSPRACHE, SPRACHE UND SPRECHE

o 07 STRUKTUR UND AUFBAU PROFESSIONELL

Was kostet der Videokurs?

Der Normalpreis beträgt 249,00 Euro, inkl. MwSt., mit dem aktuellen Einführungspreis zahlen Teilnehmer jetzt nur 79,00 Euro, inkl. MwSt. – mit 14-tägiger Rückgabegarantie.

