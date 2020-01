Brandneu für Makler – Videokurs „Prinzip Generationenberatung“

Für Makler und Finanzdienstleister – über Konzeptberatung im JURA DIREKT Vorsorgedreieck© mehr Umsatz erzielen. Wissen „Generationenberater“ flexibel zuhause oder unterwegs online erlangen.

Mit dem neuen Videokurs „Prinzip Generationenberatung“ werden Makler und Finanzdienstleister fit für neue Ansätze der Beratung. Moderne Online-Weiterbildung bedeutet u.a. keine Fahrtkosten, keine Übernachtungen, flexibles Lernen. Wissen erlangt man heute online – dazugehörende Umsetzungskompetenz trainiert man in kompakten Präsenzseminaren – wie den master.class seminaren der JURA DIREKT Akademie.

Zukunft sichern, Umsatz erhöhen, mehr Spaß im Geschäft

Die Frage für Finanzdienstleister oder Finanz-Makler ist zunehmend, wie sie strategisch Bestand sichern, Kunden anziehen, Zukunft sichern und unabhängiger werden. Die Marktentwicklungen verlangen eine Neuausrichtung um zukunftsfähig zu sein. „Als Akademie für die Finanzdienstleistungsbranche und Berater haben wir ein Konzept entwickelt, in dem Teilnehmer über Videokurse das gesamte Wissen erhalten“, so Jürgen Zirbik, Geschäftsführer der JURA DIREKT Akademie, „dafür braucht heute niemand mehr auf die Autobahn. Die praktische Umsetzung schulen wir dann ergänzend in kompakten master.class seminaren® von maximal drei Tagen. So geht Weiterbildung heute auch effizient.“

Videokurs: Gute Aussichten für Finanzdienstleister und Makler

Mit dem neuen Videokurs „Prinzip Generationenberatung“ schärfen Makler und Finanzdienstleister ihre Kompetenz zur Konzeptberatung im Vorsorgedreieck und zum Notfall-Management. Sie erhalten das Wissen des Generationenberaters und des Konzeptberaters. Damit erzielen sie nachweislich mehr Umsatz in Ihrem Kerngeschäft. Und sie können sich im honorarfähigen Notfall-Management zusätzlich als Experte positionieren.

„Honorarmodelle jenseits der Finanzen werden zunehmend einen ansehnlichen Teil des Makler-Umsatzes ausmachen“, so Zirbik, „das macht unabhängiger und zukunftsfähig. Bis jetzt fehlten noch schlüssige Konzepte dafür. Mit dem Konzept HONORARWERT© haben wir diese Lücke geschlossen. Der Videokurs zeigt unter anderem wie das erfolgreich umzusetzen ist.“

Ziel des Videokurses: Zukunft sichern

Die Teilnehmer sind nach dem Kurs in der Lage, weiteres Geschäft zu Familien, Unternehmern und Selbständigen anzubahnen. Sie bieten Lösungen für bestehende Herausforderungen:

o Rechtliche Sicherheit mit Vollmachten und Verfügungen im Familienverbund

o Herausforderungen in der rechtlichen Familie über den Stammbaum erkennen und lösen

o Zugriff auf Informationen und Dokumente für Angehörige über den Notfall-Ordner

o Unterstützung durch Begleitung als honorarfähige Dienstleistung

o Lösen der rechtlich bedingten finanziellen Herausforderungen in der ganzen Familie

Was steckt drin im Videokurs „Prinzip Generationenberatung“?

Elf Themen und 14 Videos zum Wissen des Generationen- und Vorsorgeberaters sowie des Notfall-Managers. Über sieben Stunden Videomaterial. Elf Skripte mit Vertiefungen, Erläuterungen und Hilfen für die praktische Umsetzung sowie sieben bewährte Werkzeuge der JURA DIREKT.

Damit gelingt die Ansprache von Kunden und Interessenten, ziehen Berater zunehmend Kunden an und nutzen viele Vorteile. Dazu gehören ansteigende Empfehlungsquoten im Bereich Vollmachten und Patientenverfügung, klare Wege in den Familienverbund und automatische Cross Selling Ansätze.

Jetzt besonders günstig buchen – dauerhafter Zugriff, immer aktuell

Wer den Videokurs gekauft hat, kann dauerhaft auf Videos und Skripte zugreifen. Sie können dieses wichtige Wissen immer wieder auffrischen. Und das Beste an diesem Videokonzept ist, dass die Teilnehmer immer die aktuelle Version des Kurses verfügbar haben. Wird ein Video aktualisiert, haben die Teilnehmer immer die neueste Version in ihrem Videoportal verfügbar. Noch besser: kommen neue oder ergänzende Videos dazu, erscheinen diese automatisch im Videoportal. Und das alles ohne weitere Kosten für den Teilnehmer.

Der Preis für den neuen Videokurs „Prinzip Generationenberatung“ liegt bei 397,00 Euro, inkl. Mwst. (ab 01.07.2020). Jetzt können Makler und Finanzdienstleister den Kurs besonders günstig beziehen. Denn der Einführungspreis beträgt nur 199,00 Euro, inkl. MwSt. (bis 30.06.2020) – inklusive 14-tägigem Rückgaberecht.

Bis 20.02.2020 – Sondervergünstigung für Leser

Sparen Sie nochmals 50,00 Euro und beziehen Sie den Videokurs für nur 149,00 Euro. Geben Sie beim Kauf den Rabattcode: VideokursGB149 ein.

Hier klicken zu weiteren Informationen und Buchungsmöglichkeit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JURA DIREKT Akademie GmbH

Herr Jürgen Zirbik

Gutenstetter Str. 8e

90449 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 091192785228

web ..: https://www.juradirekt-akademie.com

email : j.zirbik@juradirekt-akademie.com

JURA DIREKT Akademie GmbH – sofort mehr Geschäft

Die JURA DIREKT Akademie GmbH ist spezialisiert auf Weiterbildung, die für die Teilnehmer sofort mehr Geschäft bringt. Die Kernzielgruppe sind Unternehmer, Selbständige, Berater, Finanzdienstleister und Makler. Das Motto der Akademie: Weiterbildung weiterdenken. Die Grundkonzeption für Berater: Alleinstellungsmerkmal über das Vorsorgedreieck (finanzielle, rechtliche Vorsorge sowie Notfall-Management), Zielgruppe; Familienverbund.

Dafür haben die Gründer Domenico Anic und Jürgen Zirbik ein konzentriertes Angebot von wenigen, hochwertigen master.class seminaren® entwickelt. Qualitätspartner, wie der TÜV Rheinland und die Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung (AGT), begleiten oder zertifizieren diese aktuell drei Sechstages-Kurse. Außergewöhnlich an den master.class seminaren® sind unter anderem die kostenlose, lebenslange Begleitung der Teilnehmer nach den Kursen, die Mitgliedschaft in einer Erfolgsgemeinschaft und die bedingungslose Geld-zurück-Garantie.

Die JURA DIREKT Akademie GmbH entstand aus der Abteilung Weiterbildung der JURA DIREKT GmbH, Servicedienstleister für rechtliche Vorsorge und Marktführer im Premiumsegment. Nach einigen Jahren Fortbildungen für die etwa 8500 Kooperationspartner der JURA DIREKT, haben Domenico Anic, Gesellschafter Geschäftsführer der JURA DIREKT, und Akademieleiter Jürgen Zirbik die Akademie als eigenständiges Weiterbildungsinstitut für Berater, Finanzdienstleister und Makler 2019 ausgelagert. Kontakt: Jürgen Zirbik, 0911 – 92 78 52 28

