  • CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar

    Overath, 16. September 2025 – Die CCM GmbH erweitert ihr Angebot an Liquid-Glass-Hochleistungsbeschichtungen um das Produkt 646 Permanent Protect.

    BildDiese neue Versiegelung schließt die Lücke zwischen ultradünnen Beschichtungen mit rund 100 nm Schichtdicke und klassischen Industrieversiegelungen ab etwa 1 µm. Mit einer typischen Schichtdicke von ca. 500 nm kombiniert 646 die Vorteile beider Welten: Sie ist nahezu unsichtbar, beeinflusst die Optik der behandelten Oberfläche nicht und bietet dennoch eine außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit.

    Technische Eigenschaften

    Die Beschichtung ist hitzebeständig bis 600 °C, widersteht aggressiven Chemikalien, UV-Strahlung sowie mechanischem Abrieb. Damit ist sie ideal geeignet für Oberflächen, die in industriellen oder rauen Umgebungen eingesetzt werden. Die Anwendung ist sowohl auf Metall, Glas, Kunststoff als auch auf lackierten Flächen möglich.

    Breite Einsatzgebiete

    646 Permanent Protect eignet sich besonders für den Fahrzeugbau, wo Bauteile gegen Steinschlag, Salz und Chemikalien geschützt werden müssen, für den maritimen Bereich mit seinen hohen Korrosionsanforderungen sowie für den öffentlichen Raum als Anti-Graffiti-Beschichtung. Auch in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie kann die Versiegelung einen Beitrag zu hygienischeren und langlebigeren Oberflächen leisten.

    Stimmen aus dem Unternehmen

    „Mit 646 Permanent Protect haben wir eine Lösung entwickelt, die die Lücke zwischen unseren Standard- und Industrieversiegelungen schließt“, erklärt Bernd Zimmermann, Geschäftsführer der CCM GmbH. „Unsere Kunden haben nach einer Beschichtung gefragt, die dünn genug für sensible Oberflächen ist, aber dennoch eine hohe Robustheit und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse bietet. 646 erfüllt genau diese Anforderungen.“

    Verfügbarkeit

    646 Permanent Protect ist ab sofort verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: 02206/938590-10
    fax ..: 02206/938590-99
    web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com/en/products/liquid-glass/algt-industrial-pro-coatings/high-performa
    email : Zimmermann@ccm-international.eu

    CCM GmbH mit Sitz in Overath ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich High-Tech-Beschichtungen. Das Portfolio reicht von innovativen Oberflächenversiegelungen bis hin zu Speziallösungen für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen.

