Taiwan Excellence zeigt Innovationen auf der FIBO 2026 und profitiert von globaler Nachfrage

Taiwans Sportartikel-Exporte erreichen 1,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Auf der FIBO am 16. April präsentiert Taiwan Excellence neue Innovationen

Köln, 24. März 2026 – Taiwans führende Marken aus den Bereichen Sport, Fitness und Gesundheitstech-nologie präsentieren ihre neuesten Innovationen auf der FIBO 2026, die weltweit führende Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, die vom 16. bis 19. April in Köln stattfindet. Ein zentrales Highlight am Eröffnungstag ist der Taiwan Excellence Product Launch unter dem Motto „Go Healthy with Taiwan“, der am Donnerstag, 16. April, um 13:00 Uhr am Taiwan Excellence Pavillon (Halle 8, Stand B17) stattfindet.

Während der Veranstaltung präsentieren ausgewählte Marken, die im Taiwan Excellence Pavillon ausgestellt sind, darunter Netown (Babybot), ATUNAS, EBR, JKEXER, Xblade, WorldStep, Imotek, Makalot, Mbranfiltra, Aropec und Aromase, ihre neuesten Innovationen. Zu den Highlights zählen KI-gestützte Rehabilitationssysteme wie die iBot Smart Muscle Evaluation Station, intelligente Reha-Cycling-Lösungen, Indoor-Cycling-Technologien mit realitätsnaher Fahrdynamik, smarte Bekleidung mit integrierter EKG-Funktion, KI-gestützte Systeme zur Biomechanik- und Bewegungsanalyse sowie innova-tive Lösungen für Regeneration und Faszienbehandlung. Diese Entwicklungen zeigen, wie taiwanische Unternehmen die Zukunft von Fitness, Prävention und Rehabilitation mitgestalten.

Organisiert von der International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) vereint der Taiwan Excellence Pavillon eine ausgewählte Präsentation preisgekrönter Produkte, die die wachsende Rolle Taiwans an der Schnittstelle von Technologie, Gesundheit und Performance widerspiegeln.

Das Event findet vor dem Hintergrund eines anhaltenden Wachstums des taiwanischen Sportartikel-Sektors statt. Laut der Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association erreichten die weltweiten Ex-porte 2025 rund 1,82 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 5,44% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nordamerika bleibt mit über 53% der Gesamtexporte der wichtigste Absatzmarkt, gefolgt von wichtigen Märkten in Asien und Europa. Fitnessgeräte führen die Exportkategorien mit einem Anteil von 35,45% an und unterstreichen die anhaltend hohe globale Nachfrage nach fortschrittlichen Trainings- und Wellnesslösungen.

„Die taiwanische Sportartikelindustrie entwickelt sich zunehmend an der Schnittstelle von Technologie, Gesundheit und Leistungsfähigkeit“, sagt Peggy Lin, Deputy Executive Director der Strategic Marketing Department bei TAITRA. „Auf der FIBO 2026 zeigt Taiwan Excellence, wie unsere Unternehmen auf die globale Nachfrage mit Lösungen reagieren, die aktive Lebensstile, Prävention und Rehabilitation unterstützen.“

Innovation in Fitness, Gesundheit und Regeneration

Der Taiwan Excellence Pavillon zeigt ein breites Spektrum an Lösungen: von smarter Fitnessausrüstung über Regenerationstechnologien bis hin zu tragbaren Gesundheitssystemen und Performance-Bekleidung. Im Mittelpunkt stehen KI-gestützte Trainings- und Rehabilitationslösungen, die datenbasierte Ansätze für Leistungssteigerung und Gesundheitsmanagement ermöglichen.

Ergänzt werden sie durch fortschrittliche Indoor-Cycling-Plattformen, die reale Fahrbedingungen nach-bilden und so immersive, messbare Trainingsumgebungen schaffen.

Gleichzeitig beschleunigt die Integration tragbarer Technologien in Bekleidung die Verbindung von Fit-ness und digitaler Gesundheit und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung körperlicher Daten im Alltag. Parallel dazu decken Innovationen in den Bereichen Regeneration und Wellness – von Faszien-Tools mit Inspiration aus traditionellen Therapien bis hin zu modernen Schaumstoff- und Rehaprodukten – den gesamten Leistungszyklus im Sport ab.

Dies wird zusätzlich durch KI-gestützte Systeme zur Biomechanik- und Bewegungsanalyse sowie durch nachhaltige Lösungen für Outdoor-Sport und aktive Lebensstile ergänzt und verdeutlicht die Fähigkeit Taiwans, Sportwissenschaft, Technologie und nutzerzentriertes Design zu verbinden.

Taiwan Excellence Pavillon als Branchentreffpunkt

Der Taiwan Excellence Pavillon in Halle 8, Stand B17, dient als zentraler Treffpunkt für Fachbesucher, Medienvertreter und Partner, die neue Technologien und Kooperationsmöglichkeiten entdecken möchten.

Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit taiwanischen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, Live-Demonstrationen zu erleben und Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche zu erhalten. Taiwans Auftritt auf der FIBO 2026 unterstreicht die industrielle Stärke des Landes, das Fertigungs-qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert – insbesondere in Bereichen wie Sensorik, Konnektivität und KI-gestützten Anwendungen.

Die Zukunft von Fitness und Gesundheit gestalten

Da die weltweite Nachfrage zunehmend auf integrierte Lösungen ausgerichtet ist, die Leistung, Gesund-heitsmonitoring und Nutzererlebnis verbinden, spielen taiwanische Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der nächsten Generation von Fitness-Ökosystemen. Mit einer starken Exportbasis, kontinuierlicher Innovation und einer wachsenden Präsenz auf den europäischen Märkten unterstreicht Taiwan Excellence auf der FIBO 2026 Taiwans Position als verlässlicher Partner für hochwertige, zukunftsorientierte Fitness- und Wellnesslösungen. Weitere Informationen zu den Taiwan Excellence-prämierten Produkten auf der Messe finden Sie unter www.taiwanexcellence.org/en

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Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom Ministerium für Wirtschaft (MOEA) in Taiwan, R.O.C., ins Leben gerufen. Produkte mit diesem renommierten Symbol werden für herausragende Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing durch ein strenges Auswahlverfahren ausgezeichnet. Als staatlich unterstützter Preis re-präsentiert Taiwan Excellence die Spitzenleistung der taiwanesischen Industrie. Das Symbol genießt weltweite Anerkennung und Markenschutz in 106 Ländern und Regionen.

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