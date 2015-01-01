Von Generation zu Generation: Elbenwald feiert Neueröffnung mit Cosplay-Invasion

14 Jahre nach dem ersten Start: Der Traditionsstandort zieht ins Herz der Altmarkt-Galerie

Dresden – Es ist ein Treffen der Generationen: Am 04. April 2026 feiert Elbenwald die Neu-Eröffnung seines deutlich vergrößerten Stores in der Altmarkt-Galerie Dresden. Was 2012 als zweiter Elbenwald-Store überhaupt begann, ist heute eine Institution, in der die Fans der ersten Stunde mittlerweile mit ihren eigenen Kindern nach magischen Schätzen suchen. Zur Feier des Umzugs an die zentrale Rotunde im Untergeschoss wird die Altmarkt-Galerie Schauplatz eines besonderen Spektakels.

Ein Stück Stadtgeschichte: Vom Nerd-Geheimtipp zur Familien-Heimat

Am 21. April 2012 eröffnete Elbenwald in Dresden seinen bundesweit erst zweiten Store. Seitdem hat sich viel getan: Heute besuchen oft Fans den Laden, die damals zur Schulzeit ihren ersten Zauberstab ausgewählt haben und heute ihre Begeisterung für diese Welten an die nächste Generation weitergeben. Dass dieser Umzug an die zentrale Rotunde genau ins 25-jährige Firmenjubiläum von Elbenwald fällt, macht das neue Kapitel in Dresden perfekt.

Das Portal an der Rotunde: Wo die Realität Pause macht

Auf der neuen Fläche von 180 m² präsentiert Elbenwald sein neuestes, immersives Ladenkonzept. Michael Schmock, Head of Retail bei Elbenwald, erklärt die Vision:

„Mit dem Wechsel ins Herz der Altmarkt-Galerie verpassen wir dem Standort das ultimative Level-up. Anstatt einer klassischen Filiale öffnen wir ein Portal: Wer den Store betritt, lässt die Shopping-Mall hinter sich und taucht kopfüber in seine liebsten Geschichten ein. Es ist dieses Gefühl, mitten in der eigenen Lieblingswelt zu stehen, das uns so einzigartig macht.“

Das Event-Highlight: Cosplay-Invasion am 04. April

Um den neuen Standort gebührend einzuweihen, verwandelt sich die Altmarkt-Galerie am Eröffnungstag in einen lebendigen und bunten Treffpunkt vieler verschiedener Fandoms.

Die Aktionen im Überblick:

* Der große Cosplay-Bonus: Alle Gäste, die im Kostüm oder Cosplay erscheinen, erhalten am Eröffnungstag 40 % Rabatt auf ihren gesamten Einkauf (ausgewählte Artikel ausgeschlossen)

* Beute für Schnellentschlossene: Für die ersten Käufe gibt’s exklusive Überraschungsbeutel, solange der Vorrat reicht

* Mehr als 3.000 Schätze: Von High-End-Sammelstücken bis hin zu exklusiven Anime-Releases sind rund 3.000 Artikel direkt vor Ort verfügbar. Insgesamt umfasst das Sortiment über 15.000 Artikel, die auch via Click & Collect kostenfrei in den Store geliefert werden können.

Der Dresden-Store im Wandel der Zeit

* Historischer Start: 21. April 2012 (Zweiter Store der Firmengeschichte)

* Neu-Eröffnung: Samstag, 04. April 2026, ab 10 Uhr

* Neuer Standort: Altmarkt-Galerie Dresden, UG (Zentrale Rotunde)

* Größe & Design: 180 m² mit immersivem Retail-Konzept

* Besonderheit: Treffpunkt für viele Generationen von Fans & Nerds

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Elbenwald GmbH

Frau Bianca Eifert-Koch

Am Seegraben 9-10

03051 Cottbus

Deutschland

fon ..: 0355121010

web ..: https://www.elbenwald.de

email : presse@elbenwald.de

Elbenwald ist einer der führenden europäischen Händler für lizenziertes Fanmerch aus Film, Serie, Gaming und Anime. Mit über 30 Stores in Deutschland, Österreich und den Niederlanden schafft das Unternehmen Räume, in denen Fantasie und Realität aufeinandertreffen – getreu dem Motto: „Weil wir Fans sind.“

Pressekontakt:

Elbenwald GmbH

Frau Bianca Eifert-Koch

Am Seegraben 9-10

03051 Cottbus

fon ..: 0355121010

email : presse@elbenwald.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Taiwan Excellence zeigt Innovationen auf der FIBO 2026 und profitiert von globaler Nachfrage Jubiläum im Nürnberger Land: Fünf Jahre Kunst aus dem Automaten