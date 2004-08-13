Jubiläum im Nürnberger Land: Fünf Jahre Kunst aus dem Automaten

Kunstautomaten verwandeln das Nürnberger Land seit fünf Jahren in eine offene Galerie

Klick und klack, Münzen rollen in den Automat, und heraus kommt … Schokolade, ein süßes Getränk oder – im Fall des Nürnberger Lands – Werke lokaler Künstler, so klein, dass sie in einer Zigarettenschachtel Platz finden, und doch so groß und kreativ, dass Sammler gar nicht genug davon bekommen können. Was als schöne Idee während der Pandemie begann, ist heute ein viel geliebtes Kulturprojekt, das Kunst für alle zugänglich und erschwinglich macht und in diesem Jahr bereits fünfjähriges Jubiläum feiert.

Eine Bühne in der Pandemie

Insgesamt fünf dieser besonderen Automaten finden sich über das Nürnberger Land verstreut. Für je fünf Euro können Liebhaber kleine Originalwerke regionaler und überregionaler Künstler ergattern. Während der Pandemie sollten die Automaten Kunstschaffenden eine Bühne bieten, die unabhängig von Öffnungszeiten und Einschränkungen funktioniert – zugänglich zu jeder Tages- und Nachtzeit, direkt im öffentlichen Raum.

Eine der treibenden Kräfte hinter dem Projekt im Nürnberger Land ist Ute Plank Scharrer, die den Kunstautomaten in Hersbruck betreut. Die Initiative entstand zusammen mit Federica Burzi, Karin Plank-Hauter und Moritz Pflaum, steht unter der Schirmherrschaft des Fördervereins Kunstmuseum Hersbruck und wird von Ute Plank Scharrer liebevoll betreut. Sie bestückt jeden Automatenschacht mit rund zehn Unikaten von Kunstschaffenden. Die kleinen Schachteln enthalten stets eine Visitenkarte, sodass Interessierte später Kontakt aufnehmen oder weitere Werke erwerben können. Außen am Automaten ist sichtbar markiert, welches Kunstwerk sich in welchem Fach verbirgt. Nur ein Schacht bleibt bewusst eine Überraschung – ein spielerisches Element, das Neugier weckt und dafür sorgt, dass viele Besucher immer wieder vorbeikommen.

Regional, kreativ, vielfältig

Die kuratierte Auswahl ist so vielfältig wie die Region selbst. Frau Planck Scharrer entdeckt Kunstschaffende häufig über soziale Medien, spricht vielversprechende Talente direkt an oder wird von Künstlern kontaktiert, die Teil des Projekts werden möchten. So entsteht ein fortlaufend wechselndes Gesamtbild, das lokale Kreative ebenso zeigt wie spannende Positionen von außerhalb. Pro verkauftem Werk erhalten die beteiligten Kunstschaffenden vier von fünf Euro, in einem speziellen „Sozialschacht“ sogar den gesamten Betrag.

Ganz besonders ist der Kunstautomat in Hersbruck, dessen Front schon ein eigenes Kunstwerk darstellt, von einem Schreiner aus der Region aus einer Küchenplatte gefräst. Weitere Kunstautomaten befinden sich in Alfeld, Altdorf, Lauf an der Pegnitz und in Velden.

Standorte und weitere Informationen zu den Kunstautomaten finden sich hier:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nürnberger Land Tourismus

Herr Axel Gumann

Amberger Str. 54

91217 Hersbruck

Deutschland

fon ..: 09123 / 950-6061

web ..: https://urlaub.nuernberger-land.de

email : presse@denkzauber.de

Die Outdoor- und Genussregion Nürnberger Land, die 27 Gemeinden im bayerischen Mittelfranken umfasst, liegt nur 15 bis 30 Minuten Fahrtzeit von Nürnberg entfernt. Hier eröffnet sich Reisenden eine ganz eigene Welt, eine Welt aus sanften Hügeln und üppigem Grün, das unterbrochen wird von hoch aufragenden, stolzen Burgen und Schlössern, und traditionellen, aber nicht minder innovativen Brauereien und Gaststätten, die die ganze Region auf den Teller und ins Glas bringen. Durch die Region schlängeln sich mehr als 2.000 Kilometer markierte Wanderwege, sowie über 1.000 Kilometer Radwegenetz. 19 Rundtouren führen dabei am Wasser entlang, durch kleine Städtchen und Sommerwiesen. Glückliche halten an einem der sogenannten Kunstautomaten und ergattern das Werk eines regionalen Künstlers. Es ist der Vierklang aus Aktiv, Natur, Kultur und Kulinarik, der das Nürnberger Land ausmacht.

Pressekontakt:

Denkzauber GmbH

Frau Michaela Arnold

Neustadt 13

47809 Krefeld

fon ..: 02151-5124669

web ..: https://denkzauber.de/de

email : presse@denkzauber.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Generation zu Generation: Elbenwald feiert Neueröffnung mit Cosplay-Invasion Mehr Sicherheit und Effizienz in der Busproduktion: Dacharbeitsstände für die HESS AG