Mehr Sicherheit und Effizienz in der Busproduktion: Dacharbeitsstände für die HESS AG

Mit einem neuen Dacharbeitsstand für vier Produktionslinien schafft die HESS AG in Bellach sichere, flexible und effiziente Arbeitsbedingungen in der Busfertigung.

Die HESS AG mit Sitz in Bellach im Kanton Solothurn ist ein traditionsreicher Schweizer Fahrzeughersteller und zählt zu den Pionieren im Bereich des Bus- und Nutzfahrzeugbaus, insbesondere für öffentliche Verkehrsbetriebe. Das im Jahr 1882 gegründete Familienunternehmen wird seit 1948 als Aktiengesellschaft geführt.

Neben der Produktion gehören auch Leistungen rund um Instandhaltung und Service über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg zum Leistungsspektrum. Am Standort Bellach sind die zentralen Funktionen Entwicklung, Fertigung und Service gebündelt. Ein sicheres und effizientes Arbeitsumfeld ist dabei von großer Bedeutung, insbesondere bei Arbeiten an Dachaufbauten und elektrischen Komponenten.

Ausgangslage und Aufgabenstellung

In der Linienbusfertigung fallen entlang mehrerer Produktionslinien regelmäßig Arbeiten auf dem Fahrzeugdach an. Damit diese Tätigkeiten sicher, ergonomisch und ohne Zeitverlust ausgeführt werden können, ist ein durchgängiger, gut erreichbarer Arbeitsbereich über die gesamte Fahrzeuglänge erforderlich, der sich an wechselnde Buslängen anpassen sollte.

Vor diesem Hintergrund wurde bei HESS ein Dacharbeitsstand geplant und realisiert, der vier Produktionslinien abdeckt, eine Gesamtlänge von 23 Metern hat und sich im Betrieb flexibel konfigurieren lässt. Neben der Anpassbarkeit wurden eine zentrale Steuerung, produktionslinienbezogene Bedienpunkte sowie ein durchgängiges Zutritts-, Verriegelungs- und Rettungskonzept gefordert.

Zudem wurde die Steuerung der Materialbereitstellung für die verschiedenen Komponenten auf dem Dach integriert und die Nutzung von Radgreifern zum Anheben der Busse für verschiedene Arbeitsschritte ermöglicht.

Eine zusätzliche Anforderung ergab sich durch die Integration der Anlage in eine Bestandshalle: Der Dacharbeitsstand wurde teilweise in die vorhandene Tragstruktur der Halle integriert. Dabei waren die statischen Voraussetzungen des Bestandsbaus und das betriebliche Brandschutzkonzept, insbesondere an Durchdringungen, Abstände und Material-/Kabelwege, zu berücksichtigen.

Umsetzung: Dacharbeitsstand mit elektrisch angetriebenen Ausschüben

Die Hauptaufgabe bestand in der Umsetzung von vier 23 Meter langen, beidseitigen Dacharbeitsständen. Die Arbeitsbereiche lassen sich mithilfe elektrisch angetriebener Ausschübe auf der linken und rechten Seite an die jeweiligen Buslängen anpassen. Die Ausschübe sind dabei in Segmente unterschiedlicher Länge – 3, 5 und 6 Meter – ausgeführt, sodass sich die Arbeitsfläche je nach Fahrzeuglänge genau abgrenzen lässt.

Dabei kann der Ausschub bis zu 550 Millimeter ausgefahren werden, wodurch sich die Plattformen kontrolliert in Richtung Fahrzeug positionieren lassen. Eine gummierte Kontaktleiste, die sich über die gesamte Länge jedes Segments erstreckt, übernimmt eine Schutzfunktion: Bei Berührung mit dem Fahrzeug wird die Bewegung sofort sensibel gestoppt, um sowohl die Anlage als auch das Fahrzeug vor Beschädigungen zu schützen.

Die Übergänge wurden in Form eines trittsicheren, engmaschigen Stahl-Gitterrosts mit Rutschhemmung R10 ausgeführt. Gerade in den Bereichen, in denen Bewegung, Richtungswechsel oder Übergänge stattfinden, entsteht so eine robuste, alltagstaugliche Oberfläche. Auf den Ausschüben sind über eine Länge von rund 14 Metern steckbare Geländersegmente integriert, sodass die Absturzsicherung der jeweiligen Plattformkonfiguration folgt.

Die Einbindung an die Hallenträger und die Führung der technischen Komponenten wurden so umgesetzt, dass die brandschutzrelevanten Vorgaben des Bestands eingehalten wurden.

Steuerung und Bedienung: Klarer Zugriff je Linie

Die Steuerung des Dacharbeitsstands erfolgt über einen zentralen, gemeinsam mit der HESS AG konfigurierten Steuerschaltschrank. In diesem werden die Antriebe, Sicherheitskreise und logischen Freigaben zusammengeführt. Für den Betrieb im Tagesgeschäft wurde je Produktionslinie eine zentrale Bedienstation in Form eines Bedienpanels am jeweiligen Treppenaufgang platziert.

Damit stehen die wesentlichen Funktionen dort zur Verfügung, wo der Zugang beginnt und der Dacharbeitsstand in Arbeitsposition gebracht wird. Zugleich bleibt die Bedienverantwortung je Linie eindeutig zugeordnet. Zusätzlich ist eine Ampel zur Einfahrtkontrolle integriert, deren Signale an die Grundstellung gekoppelt sind. Erst wenn die Ausschübe vollständig eingefahren sind und sich der Dacharbeitsstand in der Grundstellung befindet, werden Ein- und Ausfahrt der Fahrzeuge freigegeben.

Insgesamt unterstützt diese Kombination aus zentraler, linienbezogener Bedienstation und eindeutiger Zustandsanzeige dabei, unnötige Wege und Wartezeiten zu reduzieren. Gleichzeitig beugt sie Fehlbedienungen vor und ermöglicht es, die Arbeitsplätze entlang der vier Dacharbeitsstände im geplanten Takt effizient und wirtschaftlich zu nutzen.

Zutritt, Verriegelung und Rettungswege

Pro Dacharbeitsstand wurden zwei Zugangstüren installiert, die durch eine elektromechanische Türverriegelung gesichert sind. Die Verriegelung ist so konzipiert, dass sie neben dem regulären Betriebsmodus auch Flucht- und Notentriegelungsfunktionen unterstützt. Zusätzlich wurden Verbindungstüren zwischen den Linien 1/2 und 3/4 installiert. Diese können erst geöffnet werden, wenn die beiden zugehörigen Dacharbeitsstände inklusive Fahrzeug vollständig eingerichtet sind. Dadurch werden Übergänge ausschließlich in einem definierten, sicheren Zustand genutzt.

Am Ende jedes Dacharbeitsstandes wurde zudem eine Notabstiegsleiter installiert, die ebenfalls über eine elektromechanische Türverriegelung mit Flucht- und Notentriegelung verfügt.

Zugang und Absturzsicherung: durchgängig und praxisnah

Der Zugang erfolgt jeweils über eine ergonomische Treppe mit beidseitigem Handlauf. Zur zusätzlichen Orientierung sind die erste und die letzte Stufe gemäß Industriestandard deutlich markiert. Um die Länge jedes Fahrzeugs erfassen zu können, wurden individuell verschiebbare Front- und Heckabsturzsicherungen entwickelt und in die Dacharbeitsstände integriert.

Materialbereitstellung und Prozessintegration

Zur taktgerechten Materialversorgung wurden an jedem Dacharbeitsstand Palettenstellplätze installiert. Diese sind wie die Ausschubsegmente für eine Belastung von bis zu 500 kg ausgelegt und über ein Sicherheitskonzept mit zwei Türen abgesichert: Eine Tür dient der Warenbereitstellung und wird von unten bedient, die andere Tür befindet sich oben und dient der Warenentnahme.

Auch die Nutzung der Radgreifer ist in die Sicherheitslogik eingebunden. Die Schaltung und Steuerung sind so ausgeführt, dass die Radgreifer nur dann verstellbar bzw. einsetzbar sind, wenn die Plattformen eingefahren sind und sich der Dacharbeitsstand in der Grundstellung befindet.

Vorteile des Dacharbeitsstands auf einen Blick

Flexible Positionierung der Arbeitsbereiche am Fahrzeug

Elektrisch angetriebene seitliche Ausschübe ermöglichen eine kontrollierte Annäherung an das Fahrzeug und schaffen sichere, ergonomische Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Dachkante.

Deutliche Steigerung der Arbeitssicherheit

Sensible Sicherheitsfunktionen wie Kontaktleisten, Verriegelungssysteme, klar definierte Anlagenzustände sowie Notabstiegs- und Rettungskonzepte reduzieren Risiken im Arbeitsalltag.

Effiziente und taktgerechte Produktionsprozesse

Zentrale Steuerung und linienbezogene Bedienpunkte minimieren Wege- und Wartezeiten und unterstützen eine strukturierte Nutzung der Arbeitsplätze entlang der Produktionslinien.

Durchgängiger Zugang über die gesamte Fahrzeuglänge

Ein 23 Meter langer Arbeitsbereich ermöglicht komfortables und ergonomisches Arbeiten auf dem Fahrzeugdach ohne Unterbrechungen.

Optimierte Materialbereitstellung direkt am Arbeitsplatz

Integrierte Palettenstellplätze und abgestimmte Sicherheitsmechanismen gewährleisten eine zuverlässige Versorgung der Montagebereiche im Produktionstakt.

Hohe Anpassungsfähigkeit an bestehende Gebäudestrukturen

Die Integration des Dacharbeitsstands in die vorhandene Hallenkonstruktion erfolgte unter Berücksichtigung statischer und brandschutztechnischer Anforderungen.

Ergonomisches und praxisgerechtes Arbeitsumfeld

Sichere Zugänge, rutschhemmende Beläge und individuell verschiebbare Absturzsicherungen unterstützen komfortables und sicheres Arbeiten im täglichen Betrieb.

Zukunftssichere Lösung für mehrere Produktionslinien

Eine Anlage deckt gleichzeitig vier Linien ab und bietet damit eine skalierbare Infrastruktur für langfristige Produktionsanforderungen.

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