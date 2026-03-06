Work hard! Rock hard! – KRAUSE zog auf der Eisenwarenmesse 2026 in Köln starke Resonanz

Vom 3. bis 6. März 2026 wurde Köln erneut zum internationalen Treffpunkt der Hartwarenbranche und KRAUSE nutzte die Eisenwarenmesse als Bühne, um Steigtechnik zu präsentieren, die im Alltag überzeugt.

Am Stand in Halle 3.2, standen deshalb nicht nur Produktneuheiten im Fokus, sondern vor allem das unmittelbare Erleben. Anfassen, Aufsteigen, Vergleichen, Details diskutieren. Genau dieser Praxisansatz prägte die Gespräche mit Entscheidern aus Handel und Industrie und machte deutlich, wie stark sich das Sicherheitsgefühl, das Handling und der Komfort im direkten Test unterscheiden können.

Weltneuheit im Rampenlicht: STABILO Produkte mit 135 mm tiefen Premium-D-Stufen

Eine der wichtigsten Neuerungen waren Stufen, die auf längeres, komfortables Arbeiten ausgelegt sind: Die 135 Millimeter tiefen Premium-D-Stufen bieten deutlich mehr Auftrittsfläche als klassische Stufen, reduzieren Druckspitzen am Fuß und unterstützen eine ruhigere, kontrolliertere Arbeitsposition – besonders bei längeren Standzeiten und wiederkehrenden Bewegungen.

Dieses Stufenkonzept kommt sowohl in der neuen STABILO Stehleiter 135 XL mit einer Belastbarkeit von 225 Kilogramm und extra hohem Sicherheitsbügel, als auch in den neuen STABILO Doppel-Klapptritten zum Einsatz, die KRAUSE auf der Messe erstmals präsentierte. Innerhalb der Serie gibt es drei Modelle: Die Varianten Doppel-Klapptritt 135 XL und Doppel-Klapptritt 135 tragen jeweils bis 225 Kilogramm, verfügen über die 135 Millimeter tiefen Premium-D-Stufen und unterscheiden sich in der Größe der oberen Standfläche: 600 × 300 Millimeter beziehungsweise 420 × 300 Millimeter. Der Doppel-Klapptritt 80 kombiniert 420 × 300 Millimeter Standfläche mit 80 Millimeter tiefen Stufen und richtet sich an Anwender, die eine besonders kompakte, platzsparende Lösung suchen.

Flexible Arbeitshöhen mit sicherer Plattform: SkyMatic im Live-Handling

Am Stand wurde auch die Teleskop-Plattformleiter SkyMatic als Lösung für alle Aufgaben präsentiert, bei denen sich wechselnde Arbeitshöhen mit einem sicheren Arbeitsplatz verbinden lassen. Als fahrbare, einseitig begehbare Plattformleiter kombiniert sie eine großzügige, rutschfeste Standplattform mit umlaufendem Geländer und selbstschließender Sicherheitstür. Dadurch ist der Anwender beim Arbeiten rundum abgesichert. Über das ClickMatic-System lässt sich die Plattformhöhe leichtgängig anpassen. Dadurch werden mehrere Arbeitshöhen mit einer Variante abgedeckt und die Leiter kann zudem auch auf Treppen oder Absätzen flexibel positioniert werden. Stabile Quertraversen mit rutschhemmenden, bodenschonenden Fußkappen sorgen für den sicheren Stand, während integrierte Bockrollen das Verfahren mit einer Hand erleichtern. Ab größeren Bauhöhen sorgen stufenlos verstellbare Ausleger für zusätzliche Standsicherheit, während Schnellverschlüsse und Sicherungsgurte ein ungewolltes Zusammen- bzw. Auseinanderklappen verhindern. Die kompakte Bauweise erleichtert das Verstauen.

Mehr Effizienz im Gerüstbereich: ClimTec mit Transportwagen-Funktion

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Weiterentwicklung des ClimTec-Arbeitsgerüsts: Die Ausführung bis 7,00 m Arbeitshöhe wurde als praxisorientierte Lösung präsentiert, die sich jetzt auch als Transportwagen für alle ClimTec-Einzelteile nutzen lässt. In der täglichen Anwendung spielt sie vor allem dort ihre Stärke aus, wo kurze Rüstzeiten, geordnete Komponenten und eine kompakte Lagerung den Unterschied machen. Denn dadurch werden Transport und Bereitstellung des ClimTec-Systems deutlich einfacher.

Komfort und Stabilität für häufige Einsätze: Solido XL

Auch im Segment der komfortablen Stehleitern stieß KRAUSE auf großes Interesse. Die Solido XL zeigte eindrucksvoll, wie sich Standkomfort und Stabilität für häufige Einsätze optimal kombinieren lassen. Mit 80 mm tiefen V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung, einer extragroßen Sicherheitsplattform sowie konstruktiven Details wie verbördelten Stufen-Holm-Verbindungen und einer robusten Gelenkverbindung zielte die Leiter dabei sichtbar auf Anwender, die bei Heim- und Handwerksprojekten nicht nur „kurz mal“ hoch müssen, sondern längere Arbeiten sicher und ruhig erledigen möchten.

Live-Erlebnis am Stand: Varianten vergleichen, Unterschiede spüren

Der Messeauftritt wurde durch farbige Vielzweck- und Stehleitern als aufmerksamkeitsstarke Sortimentssignale, die Teleskop-Plattformleiter SkyMatic im Live-Handling sowie einen Stufentester, an dem die Unterschiede der Stufenvarianten direkt spürbar wurden, ergänzt. Damit blieb der KRAUSE-Stand konsequent bei dem, was Steigtechnik am überzeugendsten macht: dem Praxisvergleich, der aus Produktmerkmalen echte Anwendungsvorteile werden lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Herr Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

Deutschland

fon ..: 06641 911650

web ..: https://www.krause-systems.de/

email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

Pressekontakt:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 06641 911650

email : jung@team-digital.de

