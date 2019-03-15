St. Patrick’s Day – wenn die Welt grün wird

Der Feiertag St. Patrick’s begeistert Millionen Menschen nicht nur in Irland, sondern rund um den Globus

Der irische Feiertag begeistert Millionen Menschen weltweit und ist längst mehr als nur ein Tag in Grün

Jedes Jahr am 17. März passiert etwas Bemerkenswertes: Flüsse werden grün eingefärbt, Millionen Menschen tragen Kleeblätter und Wahrzeichen rund um den Globus leuchten in Smaragdgrün.

Der St. Patrick’s Day – ursprünglich ein religiöser Gedenktag zu Ehren des Schutzpatrons von Irland – hat sich zu einem der bekanntesten und farbenfrohesten Kulturfeste der Welt entwickelt.

Begonnen als irischer Brauchtum ist der St. Patrick’s Day heute ein weltweites Fest irischer Identität – größer und internationaler als man es je hätte ahnen können.

Wissenswertes rund um den grünen Feiertag

St. Patrick war kein Ire. Der Schutzpatron Irlands wurde vermutlich im heutigen Großbritannien geboren – seine Geschichte begann also außerhalb Irlands.

Die ursprüngliche Farbe war Blau. Erst später wurde Grün zum Symbol Irlands – wohl wegen des Spitznamens „Die Grüne Insel“ und der grünen Kleeblätter, die Patrick für seine Predigen nutzte.

Ein ganzer Fluss wird jedes Jahr grün gefärbt. Seit 1962 erstrahlt der Chicago River am 17. März in leuchtendem Grün – ein Spektakel, das jährlich Tausende von Besuchern anzieht.

Die größte Parade der Welt findet in den USA statt. In New York City ziehen rund 150.000 Menschen die Fifth Avenue entlang – mehr als in Dublin selbst.

Vom Feiern zum echten Erleben: Sprachreisen nach Irland und England

Der St. Patrick’s Day begeistert Menschen auf der ganzen Welt und macht Lust auf mehr. Wer irische und britische Kultur nicht nur feiern, sondern auch erleben und verstehen möchte, erlebt sie am intensivsten und authentischsten vor Ort.

Eine Sprachreise nach Irland oder England begeistert Jugendliche weit mehr der Unterricht zu Hause: Es ist ein Eintauchen in Geschichte, Tradition und Alltag. Neue Freundschaften entstehen, Selbständigkeit wird gestärkt und interkulturelle Erfahrungen prägen ein Leben lang.

Der 17. März ist also nicht nur ein Tag zum Feiern, sondern auch der perfekte Anlass, eine Sprachreise zu planen. Unterstützung hierbei gibt GET Global Education Tumulka – passende Reiseziele in Irland und England sind hier zu finden. Persönliche Beratungen sind telefonisch, per Zoom oder im Schwabinger Büro möglich.

