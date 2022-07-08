Die neuen Sprachreiseprogramme für 2026 sind da – und sie sind aufregender als je zuvor!

Workshops, Akademien und Erlebnisse, die Ferien zu echten Highlights machen

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – eine Zeit, in der Familien zur Ruhe kommen, Pläne schmieden und voller Vorfreude auf das kommende Jahr blicken. Und viele Jugendliche fragen sich: Wie möchte ich meine Ferien verbringen? Ein Ferienjob, nur zu Hause chillen oder vielleicht ein Praktikum machen? Alles sinnvolle Optionen – aber warum nicht einmal völlig neue Wege gehen?

GET Global Education hat genau dafür die perfekte Idee: Eine Sprachreise! Denn eine Sprachreise ist so viel mehr als ein Aufenthalt in einem anderen Land. Sie ist ein Abenteuer, das Horizonte öffnet. Eine Entdeckungsreise zu neuen Kulturen, zu neuen Freundschaften – und nicht zuletzt zu sich selbst. Wer einmal erlebt hat, wie selbstverständlich Englisch, Französisch oder auch Spanisch im Alltag plötzlich von den Lippen geht, der spürt: Diese Erfahrung verändert.

Noch nie war die Auswahl an Programmen größer und vielseitiger als 2026. Egal ob sportbegeistert, kreativ, digital veranlagt oder abenteuerlustig – für jeden Jugendlichen gibt es das passende Erlebnis. GET hat das umfangreichste Portfolio und aus diesem außergewöhnliche Programme zusammengestellt.

Ob Sport, Kreativität oder Abenteuer – hier findet jedes Talent sein Traumprogramm

Für Sportfans und Actionliebhaber: In England in Peterborough können Jugendliche Tennis-Skills auf das nächste Level bringen und sich voll und ganz auf Training und Wettkampf konzentrieren. Der begleitende Sprachunterricht ist optional – gespielt und trainiert wird ohnehin ausschließlich auf Englisch. So entsteht ein authentisches Camp-Feeling, das den perfekten Einstieg in die Sprache bietet.

Für kreative Köpfe und Wissenshungrige: In England in Canterbury wird erstklassiger Englischunterricht geboten sowie eine beeindruckende Auswahl an Akademien – von Musik und Orchester bis hin zu innovativen Kreativ-Workshops. Ideal für alle, die ihre Talente entdecken, Neues ausprobieren oder ihre Fähigkeiten gezielt ausbauen möchten. Auch die Lage der Schule ist unvergleichlich: Der Senior School Campus liegt neben der berühmten Kathedrale von Canterbury – eine inspirierende Umgebung, die Lernen zu einem echten Erlebnis macht.

Für Abenteurer und Entdecker: Ebenfalls in England in Nottingham warten auf die Jugendlichen außergewöhnliche Erfahrungen. Spannende Themen wie Mission Mars oder Apocalypse machen die Programme zu echten Erlebnisabenteuern. Dazu kommen eine exklusive Overnight Excursion nach London, Glamping Ausflüge und sogar ein Ritterburg-Trip – Spannung garantiert.

Sprachreisen neu erleben – inspirierend und international

Die Welt bietet unzählige Orte, an denen Sprachen lebendig werden. An der Côte d’Azur Französisch lernen, denn hier taucht man nicht nur in die Sprache, sondern auch in das mediterrane Lebensgefühl des Südens ein: Sonne auf der Haut, Meeresrauschen im Ohr, französische Lebensfreude pur. Selbst im Winter entfaltet das Programm seinen besonderen Charme – inklusive Ausflug in die nahen Alpen zum Skifahren, Rodeln oder Schneeschuhwandern.

Auch in der Schweiz verschmelzen Sprache und Kultur auf inspirierende Weise. Hier können Jugendliche Englisch und Französisch gleichzeitig vertiefen – ein einzigartiges Konzept, das Wissen mit Kreativität verbindet. Neben abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten steht ein moderner TikTok-Workshop auf dem Programm, bei dem erfahrene Profis zeigen, wie man mitreißende Reels gestaltet – selbstverständlich in einer internationalen Atmosphäre.

Doch welche Sprachreise passt eigentlich am besten zu den eigenen Zielen und Interessen?

Diese Frage stellen sich viele Jugendliche und auch ihre Eltern und klärt sich am einfachsten in einer persönlichen Beratung mit GET. Hier wird gemeinsam herausgefunden, welches Programm perfekt zu jedem Kind oder jedem Jugendlichen passt – maßgeschneidert auf Persönlichkeit, Talente und Zukunftspläne.

Warum nicht im nächsten Jahr mal etwas Neues wagen? Eine Sprachreise mit GET bedeutet Erfahrungen sammeln, über sich selbst hinauswachsen und das eigene Potenzial entfalten – begleitet von Expert*innen, die Inspiration und Qualität verbinden. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben – und der Weg zu einer unvergesslichen Lernerfahrung beginnt.

