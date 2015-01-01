Internationaler Tag der Bildung – Sprachreisen und Auslandserfahrungen stärken Jugendliche

Sprachreisen und Auslandserfahrungen für Jugendliche stärken deren Kompetenzen, Perspektiven und Zukunftschancen

Am 24. Januar ist der Internationale Tag der Bildung und wir erinnern daran, dass Lernen weit mehr ist als Wissenserwerb. Bildung verändert alles – sie schenkt Hoffnung, schafft Chancen und öffnet Wege in eine Zukunft. Bildungseinrichtungen, Regierungen und Organisationen weltweit würdigen an diesem Tag die Kraft und Wichtigkeit von Bildung. Angesichts einer zunehmend vernetzten Welt gewinnt die Qualität von Bildungsangeboten für Jugendliche an zentraler Bedeutung. Gleichzeitig zeigen aktuelle Trends, dass moderne Lernmethoden außerhalb des Klassenzimmers, insbesondere Sprachreisen und schulische Auslandsaufenthalte, messbare Vorteile für persönliche Entwicklung bieten. Bildung fördert Selbstvertrauen, Kreativität und Mut und ist die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung.

Hier setzt die Beratung von GET Global Education Tumulka an – seit mehr als 30 Jahren begleitet GET Familien bei der Auswahl einer geeigneten Sprachreise und unterstützt beim Weg des Schulbesuchs im Ausland.

Warum Sprachreisen Jugendliche nachhaltig stärken

„Sprachkompetenz ist heute eine Schlüsselqualifikation“, betont Bella Tumulka, Geschäftsführerin von GET. „Wer eine Sprache im Alltag erlebt, lernt nicht nur schneller und flüssiger zu sprechen, sondern entwickelt auch ein feines Gespür für kulturelle Nuancen und gewinnt kommunikative Sicherheit – Fähigkeiten, die in Schule, Studium und Beruf unverzichtbar sind. Und wo lässt sich eine neue Sprache besser lernen und bestehende Kenntnisse vertiefen als direkt im jeweiligen Land?“

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Motivation. Jugendliche erleben Lernen als erlebbares Abenteuer – neue Freundschaften, echte Gespräche und gemeinsame Erlebnisse mit Gleichaltrigen aus aller Welt. Hierdurch wird die eigene Motivation gestärkt, Hemmungen abgebaut und Sprache lebendig gemacht. Der direkte internationale Austausch fördert Toleranz, Offenheit und interkulturelle Kompetenz – Werte, die in einer vernetzten Arbeitswelt immer wichtiger werden.

Ein Schulaufenthalt verstärkt die Erfolge

Ein längerer Aufenthalt im Ausland kann Türen öffnen. Eine neue Sprache wird nicht nur gelernt, sondern gelebt – Tag für Tag, ganz selbstverständlich. Doch ein Schulaufenthalt in einem Internat/College bedeutet weit mehr: Er verbindet schulische Bildung mit einer tiefgreifenden persönlichen Entwicklung. In einem internationalen Umfeld wachsen junge Menschen über sich hinaus. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen, selbständige Entscheidungen zu treffen und sich in einer multikulturellen Gemeinschaft zurechtzufinden. Resilienz, soziale Kompetenz und Offenheit entstehen im gemeinsamen Alltag mit Menschen aus aller Welt.

Nicht nur im Klassenzimmer wird eine Sprache gelernt. Sie begegnet einem überall im Alltag. Dieses praxisnahe Lernen geht weit über Vokabeln und Grammatik hinaus: nonverbale Kommunikation, kulturelle Feinheiten und regionale Bräuche machen Sprache lebendig und authentisch. Nicht zu unterschätzen sind auch wertvolle Netzwerke fürs Leben. Internationale Freundschaften, Alumni-Communities und Verbindungen zu renommierten Bildungseinrichtungen eröffnen langfristige Chancen – für Studium, Ausbildung und berufliche Zukunft.

Bildung bedeutet mehr als Wissen anzuhäufen. Sie ist das Fundament für persönliche Freiheit, gesellschaftliches Verständnis und nachhaltige Zukunftsfähigkeit. Wer die Welt verstehen will, muss bereit sein, sie aus neuen Blickwinkeln zu erleben – und sie aktiv mitgestalten. Gerade deshalb sind transparente Informationen so wichtig: über Sprachreisen, Internatserfahrungen und Auslandsaufenthalte. Die Bildungsberaterinnen von GET stehen daher mit ihrer langjährigen Erfahrung zur Seite und begleiten Familien dabei, fundierte und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.

