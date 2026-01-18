-
Lust auf Wintersport auf internationalem Niveau?
Bei einem Schulaufenthalt in Kanada olympische Disziplinen entdecken
Die Olympiade in Italien läuft auf Hochtouren, weltweit fiebern Menschen mit den Athletinnen und Athleten und deren Kampf ums olympische Gold.
Schneller. Höher. Stärker.
Lust, auch einmal Eis-Sport-Vibes und Olympia Feeling zu kombinieren? Dann ist ein Schulaufenthalt in Kanada eine großartige Möglichkeit – trainieren, wo Träume auf Eis entstehen. Eishockey und Eiskunstlauf auf Top-Niveau und ein Alltag, der sich wie ein Olympiatraum anfühlt. GET Global Education Tumulka hat tolle Partnerschulen in Kanada, die genau das ermöglichen. Teil der kanadischen Eissport-Kultur werden, Wintersport leben und seiner Passion nachgehen.
Nicht länger warten, sondern die Chancen nutzen: auf professionelles Training, neue Freunde und neue Herausforderungen. Kanada – eine persönliche Entwicklung, auf und neben dem Eis, im Winter und auch viel länger.
Ein Schuljahr in Kanada bietet noch so viel mehr – neben einzigartigen Sportmöglichkeiten und traditionellen Sportakademien beispielsweise in Eiskunstlauf, Eishockey, Basketball, Rugby oder Rudern gibt es thematische Schwerpunktprogramme wie spezialisierte Programme in STEM, Umweltwissenschaften, Indigenous Studies, Kunst und Musik, oft mit praxisnahen Projekten und Kooperationen mit Universitäten. Nähere Infos zu den Programmen und Schulen geben die Bildungsberaterinnern von GET gern persönlich weiter. Ein Auslandsjahr fördert zudem die Selbständigkeit und das Verantwortungsgefühl – und natürlich den Spracherwerb. Kanada punktet auch durch die naturnahe Lernumgebung: Zugang zu Outdoor-Aktivitäten rund ums Schuljahr!
Und wen es eher in ein anderes Land zieht – GET hat weltweit Partnerschulen für Schulaufenthalte! Einfach anrufen unter 089 / 41424540 , eine Mail an info@get-education.com schicken oder auf der Homepage informieren.
GET Global Education Tumulka ist ein internationales und unabhängiges Bildungsunternehmen für die Themen Schule, Lernen und Auslandsaufenthalte. Weltweites Portfolio für hochwertige Sprachreisen, Summercamps, GAP-Aufenthalte, University Programme, Internate und Internatsberatung im In- und Ausland
