Internationale Eisenwarenmesse 2026 in Köln – Novus Tools präsentiert neue Sortimente

– Messepremiere: Novus Heißluft und Heißkleben

– Neues Regalpräsentationssystem für den Handel

Auf der Internationalen Eisenwarenmesse 2026 in Köln präsentiert der Markenhersteller Novus dem Fachpublikum seine aktuellen Entwicklungen in der professionellen Befestigungstechnik. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen neben leistungsstarken Tacker-Lösungen zwei neue Produktsortimente: Heißluft und Heißkleben. Ergänzt wird das Portfolio durch ein neu entwickeltes Regalpräsentationssystem, das gezielt auf die Anforderungen des Handels ausgerichtet ist. Mit über 75 Jahren Erfahrung vereint Novus erneut Ingenieurskunst und Praxiswissen in Werkzeugen, die für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Schnelligkeit und Präzision stehen, und unterstreicht seine Position als verlässlicher Partner des Handels.

Die Internationale Eisenwarenmesse gilt als weltweit größte Ausstellung der Hartwarenindustrie. Sie findet vom 3. bis 6. März auf dem Gelände der Kölnmesse statt. Auch der deutsche Werkzeughersteller Novus – Spezialist für Befestigungstechnik in der Werkstatt und auf der Baustelle – ist wieder auf dem internationalen Branchentreff vertreten. An Stand F019 in Halle 10.2 zeigt das Novus Tools-Team das breite Portfolio: von der kompletten Tacker-Range, die Elektro-, Hand- und Hammertacker sowie kabellose Tacker mit universellem CAS-Akku umfasst, über Nietzangen bis hin zum brandneuen Heißluft- und Heißkleben-Sortiment. In Köln können sich Interessierte direkt von der Qualität sowie von den nutzerfreundlichen Features der Produkte überzeugen und die Werkzeuge vor Ort ausgiebig testen.

Erweiterung um zwei Produktsortimente

„Wir wollen dem Handel mehr Produktlösungen aus einer Hand bereitstellen und Hand- und Heimwerkern weitere Werkzeuge in gewohnter Novus-Qualität anbieten. Deshalb haben wir uns im letzten Jahr gezielt darauf fokussiert, unser Portfolio sinnvoll zu erweitern“, berichtet Tim Geber, Sales Director von Novus Tools. „Mit unseren zwei neuen Sortimenten haben wir ideale Ergänzungen für unser Portfolio gefunden: Im zweiten Quartal dieses Jahres kommen zahlreiche Produkte rund um die Themen Heißluft und Heißkleben in den Handel, von funktionalen Einsteigergeräten bis hin zu leistungsstarken Profi-Werkzeugen für den anspruchsvollen Dauereinsatz.“

Heißluftgebläse von Novus

Im Heißluftsortiment wird es zunächst vier Produkte geben, zwei davon zusätzlich als sogenannte „Car Wrap“ Edition mit extralangem Kabel (7,5 m). Alle Heißluftmodelle bieten individuelle Luft- und Temperatureinstellungen, je nach Ausführung sind diese auch getrennt steuerbar. „Unser ,Heißluft-Star‘ ist der ,NOVUS H-550′: Er ist sehr leicht, ergonomisch und handlich, arbeitet mit Temperaturen bis zu 750° und verfügt über eine robuste und langlebige Keramikheizung“, erzählt Geber.

Heißkleben für jeden Anspruch

Das neue Heißklebesortiment von Novus umfasst diverse Heißklebepistolen für Klebesticks mit 7 oder 11 mm Durchmesser, außerdem einen akkubetriebenen Klebestift sowie eine große Auswahl an Klebesticks in beiden Durchmessern und für verschiedene Materialien. „Produkthighlight in diesem Sortiment ist ganz klar das High-End-Gerät für Profis: die Heißklebepistole ,NOVUS K-511′“, meint Geber. Sie überzeuge mit Features wie stufenloser Temperatureinstellung (140-230°), einem abziehbaren Kaltgerätestecker für kabelloses Arbeiten bis fünf Minuten, einem farbigen LCD-Display mit genauer Temperaturanzeige und einem verstellbaren Vorschubhebel zur individuellen Einstellung der Fördermenge.

Regalpräsentation bietet gute Orientierung

Ein weiteres Messe-Highlight ist die Regalpräsentation für den Handel. Das neu konzipierte System vereint erstmals alle vier Novus-Produktsegmente – Tacker, Nietzangen, Heißluft und Heißkleben – in einem modernen, übersichtlichen Design. Dank der intuitiven Anordnung finden Anwender schnell und gezielt das passende Werkzeug und das Zubehör. Geplant sind diverse Regalmodule und unterschiedliche Produktzusammenstellungen, so dass jeder Händler das für ihn passende Regal erhält. Geber: „Zudem ist unser Außendienstteam optimal in dem Thema geschult und unterstützt den Händler gerne bei der individuellen Einrichtung seiner Regalmodule.“

Reaktionen vor Ort

„Die Internationale Eisenwarenmesse ist der ideale Rahmen zur Präsentation unserer Neuheiten“, betont Geber. „Wir sind schon sehr gespannt, wie die Sortimente und das Regalsystem beim Fachpublikum ankommen und freuen uns auf zahlreiche gute Gespräche in Köln.“ Zur besseren Planung ihres Messebesuchs können Händler gerne vorab einen Termin vereinbaren, direkt per E-Mail an messe@novus-dahle.com.

Weitere Informationen unter: https://www.novus-dahle.com/

Über Novus Dahle:

Die Produkte und Systemlösungen der Novus Dahle GmbH helfen Menschen, komfortabler und effizienter zu arbeiten. Der Spezialist für innovative Bürotechnik steht für technisch anspruchsvolle Geräte sowie „German Engineering“ und bürgt für ausgereifte Produkte auf hohem Qualitätsniveau. Novus Dahle ist eine Tochter der emco Group mit Hauptsitz in Lingen. Die Unternehmensgruppe ist mit weltweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro international aktiv.

