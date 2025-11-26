USA 2026: Deutliche Gebührenerhöhung für internationale Nationalpark-Besucher

Ab 2026 steigen die Gebühren für internationale Besucher der US-Nationalparks deutlich: Der „America the Beautiful“-Pass kostet für Nicht-Residenten künftig 250 US-Dollar. TMC Reisen informiert.

Großkarolinenfeld, 26. November 2025 – TMC Reisen informiert über eine wichtige Änderung für alle, die 2026 eine Reise in die USA planen. Ab dem 1. Januar 2026 tritt eine neue Gebührenstruktur des US-National Park Service in Kraft, die internationale Besucher deutlich stärker belastet.

Neuer Jahrespass für Nicht-US-Bürger: 250 US-Dollar

Der bekannte „America the Beautiful“-Pass, der Zugang zu über 2.000 Nationalparks und weiteren Bundesgebieten bietet, wird für Nicht-US-Bürger und Nicht-Residenten künftig erheblich teurer. Der Preis steigt von bisher 80 US-Dollar auf 250 US-Dollar. Für US-Bürger und US-Residenten bleibt der Preis hingegen unverändert bei 80 US-Dollar.

Diese Differenzierung führt erstmals zu einer klaren Trennung der Gebührenmodelle – ein Schritt, der aus Sicht der Behörden vor allem der Finanzierung und Besucherlenkung in stark frequentierten Parks dienen soll.

Zusatzgebühren in elf der beliebtesten Nationalparks

Neben dem neuen Jahrespass werden an elf der meistbesuchten Nationalparks zusätzliche Gebühren erhoben. Wer keinen Non-Resident-Pass besitzt, zahlt künftig 100 US-Dollar pro Person extra.

Zu diesen Parks zählen unter anderem der Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, Zion, der Rocky-Mountain-Nationalpark sowie weitere ikonische Naturhighlights, die bei vielen klassischen Mietwagenrundreisen durch den Westen der USA auf dem Programm stehen.

Diese Zusatzkosten können sich auf einer Rundreise schnell summieren – insbesondere für Familien oder Paare, die mehrere Parks besuchen möchten.

Relevanz für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum bedeutet die neue Gebührenstruktur eine spürbare Erhöhung des Reisebudgets, wenn Nationalparkbesuche Bestandteil der Reise sind. Viele USA-Routen beinhalten naturgemäß mehrere Parks, sodass eine frühzeitige Berücksichtigung der neuen Kosten ab 2026 wichtig ist.

Auch Reisende, die bisher auf Einzel-Eintrittsgebühren gesetzt haben, müssen künftig prüfen, ob der neue Jahrespass trotz seiner höheren Kosten die sinnvollere Alternative darstellt.

TMC Reisen – Ihr USA-Spezialist

Als langjähriger Experte für individuelle USA-Reisen und maßgeschneiderte Mietwagenrundreisen informiert TMC Reisen seine Kundinnen und Kunden im Rahmen der Beratung umfassend über alle relevanten Neuerungen – einschließlich der aktualisierten Nationalparkgebühren – und sorgt dafür, dass Reisende optimal vorbereitet unterwegs sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

fax ..: 08031-9019834

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein spezialisierter Reiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld, der sich seit vielen Jahren auf individuelle Fernreisen, maßgeschneiderte Mietwagenrundreisen und hochwertige Erlebnisreisen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf Reisen in die USA, nach Kanada, Australien, Neuseeland, in die Südsee sowie das südliche Afrika.

Als inhabergeführtes Unternehmen kombiniert TMC Reisen fundiertes Destinationswissen mit persönlicher Beratung und einem hohen Qualitätsanspruch. Jede Reise wird individuell ausgearbeitet – von der Routenplanung über die Auswahl der Unterkünfte bis hin zu Aktivitäten und Erlebnissen entlang der Strecke. Dank eines starken internationalen Partnernetzwerks bietet TMC Reisen hochwertige Reiseerlebnisse, die optimal auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden abgestimmt sind.

Mit langjähriger Erfahrung, zuverlässigem Service und einer Leidenschaft für außergewöhnliche Reiseerlebnisse ist TMC Reisen ein vertrauenswürdiger Partner für alle, die ihre Traumreise individuell, flexibel und professionell geplant wissen möchten.

