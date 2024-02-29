  • Civil Aviation Kalender 2026 – der internationale Premium Flugzeugkalender für echte Luftfahrtfans

    Der neue Civil Aviation Flugzeugkalender 2026 präsentiert in seiner 9. Ausgabe faszinierende Flugzeugmotive aus aller Welt. Mit spektakulären Aufnahmen führender Aviation-Fotografen.

    BildDer Civil Aviation Kalender 2026 erscheint in seiner 9. Ausgabe und zählt längst zu den beliebtesten Flugzeugkalendern weltweit. Jedes Jahr vereint der Kalender die faszinierendsten Motive internationaler Luftfahrtfotografen – und auch 2026 überzeugt die neue Ausgabe wieder mit spektakulären Aufnahmen moderner Verkehrsflugzeuge und klassischer Jet-Legenden.

    Der Premium Flugzeugkalender 2026 zeigt Flugzeuge aktueller Hersteller wie Airbus (A320-200, A321 neo, A330-900, A350-900) und Boeing (737 MAX 200, 737-9 MAX, 747-400F, 767-300, 777-300ER, 787-10). Ergänzt werden die Motive durch beeindruckende Maschinen renommierter Airlines wie KLM, Discover, Delta, Condor, Swiss, DHL, United, Korean Air, Atlas Air, Malta Air, Finnair und Kuwait Airways.

    Jedes Bild wurde von einem der besten Aviation-Fotografen der Welt aufgenommen – von Start- und Landesequenzen über Nahaufnahmen am Rollfeld bis hin zu dynamischen Perspektiven in der Luft. So entsteht ein eindrucksvolles Porträt der modernen Luftfahrt und ihrer Ästhetik, eingefangen in 12 Monatsmotiven von höchster Bildqualität. Zudem fasziniert der Wandkalender direkt mit dem Titelbild, das einen Qantas Dreamliner mit der 100 Jahre Qantas Livery eindrucksvoll im Landeanflug präsentiert.

    Der Civil Aviation Kalender 2026 ist sowohl als DIN A3 Wandkalender für zu Hause oder das Büro erhältlich als auch als DIN A5 Tischkalender zum Aufstellen. Damit ist er das perfekte Geschenk für Planespotter, Piloten, Luftfahrtbegeisterte und Technikliebhaber – oder einfach für alle, die die Faszination des Fliegens das ganze Jahr über begleiten soll.

    Jede Ausgabe steht für Aviation Photography auf Premium-Niveau und ist Ausdruck einer internationalen Leidenschaft: der Begeisterung für Flugzeuge und Luftfahrtkultur.

    Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten:
    www.civil-aviation-calendar.com oder
    www.civil-aviation-shop.de

    Die Civil Aviation Kalender des iulias verlags aus Bischberg bei Bamberg präsentieren alljährlich beeindruckende Flugzeugaufnahmen der weltweiten Spotter-Community. 2026 erscheinen drei verschiedene Ausgaben von Civil Aviation 2026, neben der Hauptausgabe im Format DIN A3 (Wandkalender) und DIN A5 (Tischkalender) gibt es eine Sonderausgabe über Flugzeuge am Flughafen Nürnberg (NUE / EDDN) als A3 Wandkalender.

