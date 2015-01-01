  • Flugzeugkalender 2026 Sonderausgabe „Flughafen Nürnberg“ – Wandkalender mit einzigartigen Flugzeugfotos

    Flugzeugkalender der Reihe Civil Aviation 2026 sind weltweit beliebt. Nun kommen drei noch Kalender heraus, einer davon als Special rund um den Flughafen Nürnberg.

    BildDie erste Sonderausgabe des weltweit beliebten Civil Aviation Flugzeugkalenders 2026 rückt den Flughafen Nürnberg in den Fokus. Dieser Wandkalender für Flugzeugfans und Spotter zeigt beeindruckende Aufnahmen bei Start, Landung, auf dem Rollfeld sowie in der Luft über Nürnberg – Motive, wie man sie selten zu sehen bekommt.

    Grundlage der Bildstrecke über den Flughafen Nürnberg sind exzellente Fotografien des Aviation Spotters Tobias Walter, der über Jahre hinweg an Flughäfen wie Nürnberg, München und Frankfurt im Einsatz ist. Besonders bemerkenswert: In Kooperation mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) entstanden exklusive Aufnahmen direkt aus dem und im Tower. So sind beispielsweise Startsequenzen mit Blick auf Erlangen und seltene Einblicke in den Arbeitsalltag der Fluglotsen enthalten.

    Als Wandkalender Flugzeuge ist diese Edition konzipiert für alle, die Technik, Luftfahrt und Visuelles verbinden wollen – ideal für Wohnzimmer, Büro oder als Geschenk für Luftfahrtbegeisterte. Der Kalender spricht sowohl passionierte Planespotter als auch ein breiteres Publikum an, das faszinierende Fotomotive und die Faszination des Flughafens Nürnberg erleben möchte. 13 Flugzeugfotos präsentieren unter anderem Maschinen von Airbus, Boeing und Embraer.

    Der Wandkalender ist im großen DIN A3 Format auf www.civil-aviation-calendar.com oder auf www.civil-aviation-shop.de erhältlich. Herausgeber ist Rinco Albert, der seit 2017 bereits Flugzeugkalender weltweit vertreibt und bereits eine große Fangemeinde für die Civil Aviation Kalender gewonnen hat.

    Die Civil Aviation Kalender des iulias verlags aus Bischberg bei Bamberg präsentieren alljährlich beeindruckende Flugzeugaufnahmen der weltweiten Spotter-Community. 2026 erscheinen drei verschiedene Ausgaben von Civil Aviation 2026, eine davon ist die Sonderausgabe über Flugzeuge am Flughafen Nürnberg (NUE / EDDN).

