Spezialisierte Beratung und Gutachten für Immobilien bei Kauf und Verkauf

Sicherheit & Transparenz beim Kauf und Verkauf von Immobilien mit professioneller Hauskaufberatung und Immobiliengutachten von ABELS Immobilienbewertung & Beratung.

ABELS Immobilienbewertung & Beratung bietet als qualifiziertes Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Immobilien umfassende Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen, insbesondere beim Kauf und Verkauf von Immobilien, bei Erbschaften, Übertragungen und Schenkungen sowie bei der Immobilienberatung und Vermarktung.

Wir beraten unsere Auftraggeber mit dem Ziel, höchste Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten. Die Vorteile unserer Tätigkeitsschwerpunkte der qualifizierten Hauskaufberatung (Due Diligence), Gutachtenerstattung, Wertermittlung und qualifizierten Vermarktung erläutern wir nachfolgend.

„Als erfahrener Ingenieur und Gutachter stellen wir nicht nur den tatsächlichen Marktwert fest, sondern wir analysieren die Bausubstanz und den Zustand der gegenständlichen Immobilie sodass bei einem Kauf oder Verkauf, durch unsere fundierte, faktenbasierte Analysen und umfassende Marktkenntnisse ein realistischer Wert und Verkaufspreis angesetzt werden kann. Genau hierdurch unterscheiden wir uns von den meisten anderen Gutachtern auf dem Markt. Wir setzen mit unserer fundierten Investment- und Transaktionserfahrung auf eine pragmatische, fachliche fundierte Herangehensweise ohne dabei zu theoretisch zu verfahren. Nur so ist es möglich Immobilien erfolgreich, transparent und sicher zu kaufen oder zu verkaufen. Wir gewährleisten mit unseren Beratungen eine zuverlässige, sichere und transparente Kauf- oder Verkaufsabwicklung unter Benennung von positiven als auch negativen Eigenschaften der Immobilie. Ein besonderer Fokus liegt bei uns auf der Feststellung von Schäden, Mängeln und Instandsetzungserfordernissen sowie der hiermit verbundenen ingenieurtechnischen Kostenschätzung. Wir sichern unseren Auftraggebern damit die Grundlage für transparente Kauf- und Verkaufsprozesse, mit dem Ziel der Vermeidung von Problemen im Nachgang, insbesondere zur Vermeidung hoher Nachfinanzierungen bei unerkannten Schäden oder Mängeln. Leider mangelt es im derzeitigen Markt an einer fachlich qualifizierten Aufklärung im Vorfeld einer Beauftragung. Viele unserer Auftraggeber, speziell im privaten Bereich, wissen nicht, welche Art von Gutachten überhaupt benötigt wird und welche Qualifikationen entscheidend sind. Regelmäßig weisen wir darauf hin, dass die Begriffe „Gutachter“ und „Sachverständiger“ in Deutschland nicht geschützt sind. Je nach Zielsetzung der Gutachten, kommt es jedoch maßgeblich darauf an, welche Qualifikation gegeben ist. Die Begriffe „Architekt“ oder „Ingenieur“ sind hingegen gesetzlich geschützt und gewährleisten Sicherheit in Bezug auf die zu beantwortende Fragestellung. Wir empfehlen daher immer, sich im Vorfeld umfassend beraten zu lassen, daher bieten wir grundsätzliche kostenlose und unverbindliche Erstberatungen an.“ so Nicolai Abels, Inhaber von ABELS Immobilienbewertung & Beratung.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, bietet Nicolai Abels als Inhaber von ABELS Immobilienbewertung & Beratung fachlich qualifizierte Dienstleistungen für finanzielle und rechtliche Sicherheit beim Kauf oder Verkauf von Immobilien. Als öffentlich-rechtlich zertifizierter Sachverständiger erstellt Nicolai Abels professionelle Gutachten für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken bzw. Immobilien sowie Mieten und Pachten für Privatkunden, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Steuerberater und Rechtsanwälte, die damit finanzielle Vorteile und rechtliche Sicherheit gewinnen.

Ziel von ABELS Immobilienbewertung & Beratung ist es, ein Höchstmaß an Beratungsqualität sowie Transparenz und Sicherheit zu liefern.

„Unsere Dienstleistungen rund um Immobilien, sei es die Erstattung von Gutachten, die Hauskaufberatung oder die Vermarktung von Immobilien durch uns als Ingenieure und Sachverständige, erfolgt immer höchstpersönlich, dies bedeutet, wir delegieren keine Leistungen an Dritte. Somit ist für unsere Kunden stets eine sehr hohe Beratungsqualität gewährleistet. Wir folgen damit den Berufsgrundsätzen namhafter Berufsverbände, insbesondere der deutschen Sachverständigenordnung. Gleichzeitig wahren wir das strikte Trennungsprinzip um Unabhängigkeit und Objektivität zu gewährleisten. Bei der Erstattung von Gutachten erfolgt eine getrennte Beauftragung von einer möglichen Vermarktungsbeauftragung (Stufenverfahren). Grundsätzlich liefern wir Dienstleistungen des gesamten Spektrums im Bereich der Sachverständigentätigkeit und der Vermarktung von Immobilien, d.h. wir übernehmen auf Wunsch die ganzheitliche Beratung bei Ankauf, Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Immobilien. Viele unserer Auftraggeber haben uns immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch die Vermarktung von Immobilien aufgrund der hervorragenden Beratungsqualität übernehmen können. Uns war es hierbei immer wichtig herauszustellen, dass wir als Ingenieure und Gutachter nicht wie klassische Immobilienmakler agieren. Wer faktenbasiert, transparent und mit möglichst großer Sicherheit eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchte und dabei auf die Kompetenz eines Ingenieurs und Gutachters vertrauen möchte, der ist bei uns genau richtig. Wir sind in der Lage Schäden und Mängel sowie Modernisierungs- und Instandsetzungserfordernisse klar zu identifizieren und Kosten auf ingenieurtechnischer Grundlage einzuschätzen. Wir verhandeln für unsere Auftraggeber auf Grundlage fundierter Analysen und ermöglichen faktenbasierte, nachvollziehbare Entscheidungen. Dies beschleunigt nicht nur den Kauf- oder Verkaufsprozess, sondern gewährleistet für Käufer als Verkäufer sowie Kreditgeber höchste Transparenz und Sicherheit zu jedem Zeitpunkt. Zusätzlich ermöglichen wir die Beratung zu Umbaumaßnahmen und gestalterischen Aspekten, dies reduziert Risiken und zusätzliche Beratungskosten für unsere Auftraggeber“, so Nicolai Abels, Inhaber von ABELS Immobilienbewertung & Beratung.

Warum man auf professionelle Gutachten und Beratungen bei Kauf, Verkauf, Erbschaft, Schenkung oder Übertragung mit ABELS Immobilienbewertung & Beratung vertrauen sollte, stellt Nicolai Abels anhand der folgenden Punkte dar:

* Qualifizierte Immobiliengutachten bei Kauf und Verkauf sowie bei Erbschaft, Schenkung oder Übertragung

Ankäufe, Verkäufe, Erbschaften, Schenkungen und Übertragungen sind regelmäßig emotional und mit finanziellen Unsicherheiten verbunden. Als spezialisiertes Immobilienunternehmen ist ABELS Immobilienbewertung & Beratung auf die zuverlässige Unterstützung in allen Themenbereichen rund um Immobilien fokussiert. Wir erstellen präzise und neutrale Immobilienbewertungen unter Berücksichtigung des Marktwerts sowie des baulichen Zustands und ermöglichen auch in schwierigen Zeiten Transparenz und Sicherheit. Wir stellen Anomalien, Informationsdefizite sowie Chancen, Potenziale als auch positive sowie negative Aspekte fest und ermöglichen klare Aussagen zum Wert, zu Schäden und Mängeln, insbesondere was getan werden muss, um etwaige Schäden zu beheben. Wir liefern zudem die Grundlage um den Immobilienwert langfristig zu erhöhen und um eine Immobilie dauerhaft qualitativ zu erhalten.

* Sicherheit und Transparenz durch qualifizierte Gutachten und Beratungen

Ganz egal ob bei einer familiären Einigung bzw. Auseinandersetzung oder einer zu klärenden, individuellen Fragestellung: Ein professionelles Gutachten sowie eine qualifizierte Beratung durch ABELS Immobilienbewertung & Beratung gewährleistet Sicherheit und Transparenz zu jedem Zeitpunkt. Unsere Beratungen und Gutachten basieren grundsätzlich auf harten Fakten und sind grundlegend anders aufgebaut als einfache Preiseinschätzungen z.B. durch Online-Tools oder klassische Maklerbewertungen. Teilweise weichen wir auch bewusst von gesetzlichen Grundlagen für klassische Gutachten ab, um die inhaltliche Qualität zu steigern. Auf dem Markt ist es offenkundig, dass die Verfahren nach ImmoWertV bzw. BauGB den Markt nicht immer zeitgemäß würdigen. Daher ist es insbesondere für Beratungen bei Transaktionen wichtig, die aktuellen Marktgegebenheiten zu erfassen und darzustellen und nicht auf die teils veralteten und manchmal auch unpräzisen Daten der Gutachterausschüsse abzustellen. Für unsere Beratungen und Gutachten nehmen wir uns das Recht, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, damit Transaktionen sicher und erfolgreich gestaltet werden können. Unsere Gutachten nehmen fachlich qualifiziert Stellung zur Bewertung von Immobilien für private Zwecke und dokumentieren den Wert und Zustand der Immobilie nachvollziehbar. Unser Schwerpunkt zielt dabei auf die ingenieurtechnische Aufnahme und Prüfung der Immobilie ab (Hauskaufberatung, Due Diligence) und verbindet die Erkenntnisse zum Bauzustand mit den theoretischen Modellen einer Wertermittlung gemäß ImmoWertV, sodass unsere Gutachten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und meist weit darüber hinaus gehen. Als öffentlich-rechtlich zertifizierte Sachverständige (TAS) sind wir auf akademischem Niveau zertifiziert und grenzen uns somit deutlich von Standard-Zertifizierung ab. Als Ingenieure verbinden wir damit technische Kompetenz mit qualifizierter Sachverständigentätigkeit.

* Expertenwissen auf aktuellstem Stand

Als Ingenieure und öffentlich-rechtlich zertifizierte Sachverständige (TAS) unterliegen wir Fort- und Weiterbildungsverpflichtungen. So werden jährliche umfassende Fort- und Weiterbildungen wahrgenommen, um unseren Auftraggebern stets höchstmögliche Beratungsqualität zu bieten. Unser fundiertes Fachwissen fließt unmittelbar in jede Bewertung, Beratung und Vermarktung ein und gewährleistet unseren Kunden stets präzise und zuverlässige Beurteilungen und Beratungen auf aktuellstem Stand.

* Objektivität und Nachvollziehbarkeit unserer Bewertungen und Beratungen

Unsere professionellen Gutachten und Beratungen ermöglichen Sicherheit und Transparenz zu jedem Zeitpunkt. Die Ergebnisse unserer Gutachten werden nachvollziehbar dargestellt und in einem zusätzlichen Beratungsgespräch umfassend erläutert. Die Beratungen und Bewertungen von ABELS Immobilienbewertung & Beratung sind durch Transparenz und Sicherheit geprägt, sodass sachliche und faire Grundlagen für faktenbasierte Entscheidungen geschaffen werden. Die präzise und detaillierte Darstellung der Bewertungsergebnisse dient dazu, Probleme und Missverständnisse zu vermeiden und entschärft bzw. löst Konflikte bereits frühzeitig bzw. bevor sie entstehen.

* Individuelle Beratungen

Wir wissen, dass jede Immobilie einzigartig ist und daher eine individuelle Herangehensweise erfordert. Als Immobilienunternehmen ist ABELS Immobilienbewertung & Beratung darauf spezialisiert, auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, sowohl bei reinen Gutachtenaufträgen als auch bei der Vermarktung von Immobilien. Durch eine qualifizierte Analyse entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, welche den individuellen Anforderungen unserer Auftraggeber gerecht werden.

* Due Diligence und Hauskaufberatung

Es gibt unterschiedlichste Immobilienarten. Von komplexen gewerblichen Immobilien bis hin zu privaten Wohnimmobilien. Immobilientransaktionen erfordern daher deutlich mehr als eine qualifizierte Bewertung durch ein Gutachten. Ein Gutachten stellt vielmehr die Zusammenfassung der Beratungsergebnisse dar. Damit auch die kompliziertesten Fälle gelöst werden können, bietet ABELS Immobilienbewertung & Beratung ein Netzwerk bestehend aus Fachanwälten, Notaren, Steuerberatern, Architekten und Fachunternehmen. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern garantieren wir, dass unsere Kunden in allen wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und steuerlichen Fragen rund um Immobilien bestens beraten und unterstützt werden.

* Schnelle Bearbeitung und höchste Zuverlässigkeit

Wir bieten schnelle und präzise Beratungen und Bewertungen. Als Experten für Immobilien bietet ABELS Immobilienbewertung & Beratung jederzeit eine zuverlässige und zeitnahe Beratung und Bewertung an. Wir beraten Sie grundsätzlich persönlich ohne Delegation an Dritte, damit eine stets hohe Beratungsqualität sichergestellt wird. Auch in besonders dringlichen Fällen, bieten wir eine zügige und zuverlässige Bearbeitung Ihres Anliegens an. So können unsere Kunden innerhalb kürzester Zeit qualifizierte, faktenbasierte, fundierte Entscheidungen treffen, denn aus Erfahrung wissen wir, dass die Immobilienbranche unter Umständen sehr schnelllebig sein kann, insbesondere dann, wenn es um den Ankauf und Verkauf von Immobilien geht.

* Sie benötigen eine qualifizierte Immobilienberatung oder Immobilienbewertung, insbesondere beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie?

* Für Sie ist Sicherheit und Transparenz beim Kauf und Verkauf einer Immobilie wichtig, speziell wenn es um die Feststellung des baulichen Zustands und den Wert einer Immobilie geht?

* Sie möchten eine Immobilie kaufen oder verkaufen und dabei die Vermarktung durch Ingenieure und Sachverständige durchführen lassen?

Dann ist ABELS Immobilienbewertung & Beratung der richtige Ansprechpartner für Sie. Nehmen sie Kontakt mit Herrn Nicolai Abels von ABELS Immobilienbewertung & Beratung auf und lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Wir sind persönlich für Sie da.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.

Pressekontakt:

ABELS Immobilienbewertung & Beratung

Ingenieure | Sachverständige | Gutachter

Thornsgraben 31

56368 Klingelbach

Deutschland

Telefon: 0049 (0) 6486 901 76 41

Mobil: 0049 (0) 163 465 98 64

info@abels-immobilienbewertung.com

www.abels-immobilienbewertung.com

ABELS Immobilienbewertung ist als inhabergeführtes Ingenieur- und Sachverständigenbüro auf die Erstattung von Immobiliengutachten in Form von Wertgutachten, Kurzgutachten, Markt- und Verkehrswertgutachten gemäß §194 BauGB zur Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten und Pachten sowie auf immobilienwirtschaftliche und -technische, ganzheitliche Beratungsleistungen bei Ankauf und Verkauf von Immobilien, Bauabnahme, Hauskaufberatung, Due-Diligence und Immobilienvermarktung spezialisiert.

Leistungen

Als Immobiliengutachter, zertifizierte Immobiliensachverständige, Baugutachter, Ingenieure und Immobilienberater bieten wir folgende spezialisierte Leistungen an:

Immobilienbewertung:

Markt-/ Verkehrswertgutachten gemäß §194 BauGB

Qualifizierte Kurzgutachten und Wertgutachten

Bewertung von Rechten und Belastungen

Residualwert und Projektbewertung

Überprüfung von Fremdgutachten

Gutachterliche Stellungnahmen

Versicherungswertgutachten

Immobilienberatung:

Ankauf und Verkauf von Immobilien

Dokumentation von Schäden und Mängeln

Buy- & Sell-Side-Advisory (Deal-Advisory)

Investment- & Transaktionsberatung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Bautenstandsfeststellungen

Technische Begutachtung

Immobilienprüfung

Projektentwicklung

Hauskaufberatung

Kostenschätzung

Bauabnahme

Due Diligence

Pre-Deal PPA

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns unter 06486 901 76 41

oder mobil unter 0163 465 98 64

Regional & deutschlandweit

Wir sind im Rhein-Main-Gebiet und deutschlandweit tätig. Unser regionaler Schwerpunkt konzentriert sich auf unsere Heimatregion zwischen Diez an der Lahn, Limburg an der Lahn, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt am Main, Montabaur, Koblenz und das angrenzende Mittelrheintal sowie das Rhein-Main-Gebiet.

Hier sind wir regelmäßig für Sie tätig:

Limburg an der Lahn, Idstein, Diez an der Lahn, Katzenelnbogen, Hahnstätten, Nastätten, Aarbergen, Hünstetten, Bad Schwalbach, Taunusstein, Weilburg, Bad Camberg, Selters, Rüdesheim, Königstein, Kronberg, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt am Main, Eschborn, Kelsterbach, Bad Vilbel, Bad Nauheim, Höhr-Grenzhausen, Koblenz, Lahnstein, Bad Ems, Nassau, Boppard, Bingen am Rhein, Ingelheim, Montabaur, Wetzlar, Gießen, Siegen, u.a.

